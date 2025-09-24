«Τη γιαγιά μου την είχα να τη δω από τις αρχές του 2021». Με αυτήν τη φράση, ο γιος της 62χρονης που κατηγορείται ότι έθαψε τη μητέρα της για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και τα επιδόματά της στην Βοιωτία, έδωσε νέα διάσταση στην πολύκροτη υπόθεση. Η κατάθεσή του στην Κρήτη θεωρείται κομβικό στοιχείο, καθώς ενισχύει τα ερωτήματα για τον χρόνο θανάτου της ηλικιωμένης, την ώρα που η κόρη της υποστηρίζει ότι απεβίωσε μόλις τον Αύγουστο του 2023.

Οι αποκαλύψεις αυτές, σε συνδυασμό με τις αντιφάσεις στις καταθέσεις, οδήγησαν τις Αρχές να στραφούν πλέον στη διερεύνηση ενδεχόμενης ανθρωποκτονίας με δόλο, πέρα από το αδίκημα της απάτης σε βάρος του Δημοσίου.

Όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς, σύμφωνα πάντα με τον δικαστικό φάκελο της υπόθεσης, είπε ότι ”γνωρίζω ότι η γιαγιά μου είχε κάποιο πρόβλημα με τη καρδιά της, γνωρίζω ότι είχε κάνει μια σημαντική επέμβαση, ότι ήταν υπέρβαρη, ότι είχε πρόβλημα με το οξυγόνο της, ότι είχε άνοια, ότι είχε κινητικά προβλήματα. Γνωρίζω ότι λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν γνωρίζω ποια ακριβώς φαρμακευτική αγωγή έπαιρνε” φαίνεται να έχει πει ο γιος της 62χρονης

Καθοριστική θεωρείται η συμβολή του ανθρωπολόγου-ιατροδικαστή, ο οποίος μέσω μικροσκοπικών αναλύσεων στα οστά και τις τρίχες της θαμμένης γυναίκας αναμένεται να δώσει μια σαφέστερη εικόνα για τον χρόνο θανάτου.

Αυτοψία στον τόπο ταφής

Το απόγευμα της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου, ο εισαγγελέας και ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Τανάγρας πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο όπου είχε εντοπιστεί η σορός. Μαζί τους βρέθηκε ειδικό κλιμάκιο για να εξετάσει τον αυτοσχέδιο λάκκο, τον οποίο η 62χρονη υποστηρίζει ότι είχε σκάψει με εργάτη σε προγενέστερο χρόνο.

Συγγενείς και κάτοικοι του χωριού υποστηρίζουν ότι είχαν να δουν την ηλικιωμένη από το 2020, ενώ η κόρη της ισχυρίζεται πως πέθανε τον Αύγουστο του 2023. Κάποιες μαρτυρίες μάλιστα κάνουν λόγο για απουσία της γυναίκας έως και επτά χρόνια.

Παράλληλα, η εισαγγελία διερευνά αν η απάτη που φέρεται να διέπραξε η 62χρονη σε βάρος του Δημοσίου υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, ποσό που αλλάζει το κατηγορητήριο.

Σε αργία από το ΚΕΠ

Η κατηγορούμενη, δημοτική υπάλληλος στο ΚΕΠ Δήλεσι, τέθηκε σε αργία με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων ΚΕΠ, Παναγιώτης Κοχύλης, ανέφερε ότι υπήρχαν καταγγελίες από συναδέλφους της, ενώ ο πρώην δήμαρχος Τανάγρας, Ευάγγελος Γεωργίου, μίλησε για «ιδιορρυθμία και νευρικότητα» στη συμπεριφορά της.