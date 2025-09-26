Με μια σύντομη δήλωση λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ της Παρασκευής, μπροστά από τη Βουλή, ο Πάνος Ρούτσι γνωστοποίησε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του για τον γιο του, Ντένις, που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα, μέχρι τέλους. Γιατί αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση. Και δεν θα το αφήσω έτσι. Μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» ανέφερε ο κ. Ρούτσι, ο οποίος διανύει την 12η μέρα απεργίας πείνας.

Εισαγγελική παραγγελία

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό πως η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έδωσε παραγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, με σκοπό την εκταφή και ταυτοποίηση της σορού του γιου του κ. Ρούτσι.

Στη συνέχεια θα εξεταστούν και οι αιτήσεις άλλων συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Υπενθυμίζεται πως αίτημα εκταφής έχει καταθέσει τόσο η Μαρία Καρυστιανού για την σορό της 20χρονης κόρης της Μάρθης, όσο και ο Παύλος Ασλανίδης για τον 26χρονο γιο του Δημήτρη.

«Ναι» σε ταυτοποίηση, «όχι» σε τοξικολογικές

Ωστόσο, η παραγγελία της Εισαγγελέως Πρωτοδικών της Λάρισας αφορά μόνο στην ταυτοποίηση της σορού με επανέλεγχο DNA και όχι στη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν τα αίτια θανάτου.

Ταυτόχρονα, η εισαγγελική παραγγελία δεν οδηγεί στο να ανοίξει εκ νέου η ανάκριση για τα Τέμπη, καθώς η σχετική διαδικασία βρίσκεται πλέον στον προθάλαμο της δίκης.

Δικαστικές πηγές τονίζουν ότι κατά την εκταφή των σορών οι συγγενείς των θυμάτων θα μπορούν ενδεχομένως, εκτός από την ταυτοποίηση των δικών τους ανθρώπων, να διορίσουν τεχνικούς συμβούλους και για τις χημικές ουσίες ή το ξυλόλιο και να τις προσκομίσουν στο δικαστήριο, όπου όλες οι πραγματογνωμοσύνες θα κριθούν και θα αξιολογηθούν.

Καταγγελία για «επικοινωνιακά παιχνίδια»

«Η πλευρά του Πάνου Ρούτσι δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για την παραγγελία εκταφής», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που εκπροσωπεί νομικά την οικογένεια.

«Κάποιοι παίζουν επικοινωνιακά παιχνίδια την ώρα που ένας πατέρας δίνει αγώνα ζωής, διεκδικώντας να διερευνηθούν οι αιτίες που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού του, να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις -που δεν έγιναν-, να διαταχθεί εκταφή, τοξικολογικές, ιστολογικές και βιοχημικές εξετάσεις» τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι η πληροφορία για τη διαταγή εκταφής «δεν έχει περιέλθει με τρόπο επίσημο» στον Πάνο και τη Μιρέλα Ρούτσι, τους γονείς του Ντένις.

Κύμα συμπαράστασης

Για δωδέκατη ημέρα, πλήθος πολιτών συνέχισε να συρρέει στο Σύνταγμα, προκειμένου να δείξει τη συμπαράσταση του στον απεργό Πάνο Ρούτσι.

Δίπλα του, μαζί στην απεργία πείνας και τον αγώνα, ο Δημήτρης Οικονομόπουλος και η Αναστασία Τσαλαμιδά, δύο άνθρωποι που δεν έχουν χάσει δικούς τους στο δυστύχημα των Τεμπών, όμως νιώθουν την ηθική υποχρέωση να σταθούν στο πλευρό αυτού του πατέρα.