Ο Άγγελος Αλεξόπουλος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», αναλύει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πώς οι θέσεις και οι πολιτικές Τραμπ αλλάζουν τις ισορροπίες στη μεγαλύτερη σκηνή της παγκόσμιας διπλωματίας.

Ο ρόλος του ΟΗΕ και η προσπάθεια επαναπροσδιορισμού του.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Μπορεί ο ΟΗΕ να μείνει όρθιος στην εποχή του MAGA;» θα ακούσετε:

0:28 Τα highlights της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

2:07 Τα ευτράπελα σαμποτάζ που κατήγγειλε ο Τραμπ και ο αποκλεισμός του ίδιου προς την παλαιστινιακή αποστολή.

4:29 Πόσο πιθανό είναι να δούμε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για τα Ηνωμένα Έθνη.

5:52 Η ευθεία αντιπαράθεση του Τραμπ με τις πολιτικές του ΟΗΕ και οι αντιδράσεις των υπολοίπων κρατών-μελών.

7:59 Οι αντιλήψεις του προέδρου των ΗΠΑ κατά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

11:01 Η ομιλία Νετανιάχου και η αποχώρηση αποστολών ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στάση του.

15:28 Πώς τα Ηνωμένα Έθνη προσπαθούν να επανεφεύρουν τον ρόλο τους σε ένα έκρυθμο περιβάλλον.

