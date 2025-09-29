Κάποιοι ήταν ευλογημένοι εξ’ αρχής να αγαπούν το ψάρι, κάποιοι άργησαν να καταλάβουν την αξία του -γευστική και όχι μόνο- και τώρα πίνουν νερό στο όνομά του, ενώ υπάρχουν κι εκείνοι που κάνουν την καρδιά τους πέτρα κάθε φορά που το βλέπουν να μπαίνει στο πιάτο και το τρώνε μόνο χάριν της διατροφικής του αξίας.

Σε όποια από τις τρεις κατηγορίες κι αν ανήκετε, το βέβαιο είναι ότι κάποια στιγμή θα αναζητήσετε κι έναν διαφορετικό τρόπο για να το απολαύσετε πέραν του γνωστού τρίπτυχου “βραστό-ψητό-τηγανητό”. Κι επειδή ως ερασιτέχνες μάγειρες η φαντασία μας περιορίζεται συνήθως στα απολύτως απαραίτητα, καταφύγαμε σε δύο επαγγελματίες. Η σεφ Αγάπη Μιχελή και ο “Μαμά πεινάω” Τάσος Αντωνίου μάς δίνουν δύο πολύ όμορφες, πολύ υγιεινές και πολύ… χρωματιστές ιδέες για να βάλουμε το αγαπημένο μας ψάρι στο τραπέζι.

Ψητό φιλέτο ψαριού με μαριναρισμένα αγγουράκια

Από την Αγάπη Μιχελή

Χρόνος προετοιμασίας: 10΄

Χρόνος ψησίματος: 10΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 2 μερίδες

2 φιλέτα ψάρι της αρεσκείας μας

2 αγγούρια (ιδανικά σφιχτά)

40 γρ. φρέσκα μυρωδικά (δυόσμο, άνηθο, βασιλικό) ψιλοκομμένα

Ξύσμα από 2 λεμόνια

Χυμό από 1 λεμόνι

Αλάτι, πιπέρι

Λίγο γλυκό μπούκοβο

200 ml ε.π. ελαιόλαδο

30 ml μηλόξιδο

Εκτέλεση

Ψήνουμε τα φιλέτα του ψαριού σε προθερμασμένο φούρνο, σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί, με την πέτσα προς τα πάνω, για 10 λεπτά, στους 200°C. Εναλλακτικά, τα περνάμε από αντικολλητικό τηγάνι με ελάχιστο ελαιόλαδο και λίγο αλάτι για 4-5 λεπτά, με την πέτσα προς τα κάτω σε αυτή την περίπτωση, για να γίνει τραγανή.

Πλένουμε καλά τα αγγούρια και τα κόβουμε σε λεπτές φλούδες με το μαντολίνο ή με τη βοήθεια του αποφλοιωτή. Τα ρίχνουμε σε ένα μπολ, προσθέτουμε τα φρέσκα μυρωδικά, το ξύσμα και το χυμό του λεμονιού, το ελαιόλαδο, το μηλόξιδο, το μπούκοβο, αλάτι και πιπέρι, ανακατεύουμε και τα αφήνουμε στο ψυγείο να μαριναριστούν μέχρι να ψηθεί το ψάρι. Όσο περισσότερο τα αφήσουμε τόσο νοστιμότερη θα γίνει η σαλάτα.

Μοιράζουμε τη σαλάτα αγγουριού σε δύο πιάτα και ακουμπάμε από πάνω το ψημένο ψάρι. Οι ζωμοί που έχουν βγάλει τα υλικά θα δώσουν μια τέλεια σάλτσα στο φιλέτο.

Σολομός με γλυκοπατάτες & σος από σόγια

Από τον Τάσο Αντωνίου

Χρόνος προετοιμασίας: 10΄

Χρόνος ψησίματος: 30΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 6 μερίδες

6 φιλέτα σολομού (περίπου 150 γρ. το καθένα)

4 μεγάλες γλυκοπατάτες σε κύβους

3-4 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Για τη σος

6 κ.σ. σάλτσα σόγιας με λιγότερο αλάτι

3 κ.σ. μέλι

2 κ.σ. χυμό λεμονιού

1 κ.σ. ξίδι από λευκό κρασί

1 κ.γ. σησαμέλαιο (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200°C αέρα. Απλώνουμε τις γλυκοπατάτες σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί, τις ραντίζουμε με ελαιόλαδο, τις πασπαλίζουμε με αλάτι και τις ψήνουμε για 25-30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν χρώμα.

Παράλληλα, ανακατεύουμε σε ένα μπολ όλα τα υλικά για τη σος μέχρι να ομογενοποιηθούν. Αραδιάζουμε τα φιλέτα του σολομού σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί, τα αλείφουμε με σος και τα ψήνουμε για 10-12 λεπτά – ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από το πάχος των φιλέτων.