Τα παλιά τα χρόνια, οι μαμάδες μας μάς ανάγκαζαν να τρώμε όσπρια μια φορά την εβδομάδα. Σκηνές γκραν γκινιόλ διαδραματίζονταν τότε γύρω από το οικογενειακό τραπέζι -σκηνές που περιλάμβαναν σφαλισμένα στόματα, μούτρα, απειλές, τελεσίγραφα και πάει λέγοντας.

Τέτοια σκηνικά σήμερα, στην εποχή που επιτάσσει την υγιεινή διατροφή και την αναζήτηση όλο και πιο ωφέλιμων και δυναμωτικών γευμάτων, απαραίτητων προκειμένου να ανταποκριθούμε στην απαιτητική καθημερινότητα, ανήκουν σε κάποιο πολύ μακρινό παρελθόν. Περισσότερο από ανάγκη, όμως, το να τρώμε όσπρια και συγκεκριμένα φασόλια είναι απόλαυση γιατί -κακά τα ψέματα- τα φασόλια είναι νόστιμα. Είναι επίσης χορταστικά και συνυφασμένα με ένα από τα πλέον εμβληματικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας, τη φασολάδα.

Κάποιες μέρες του χρόνου, όμως, η φασολάδα δεν τραβιέται. Κι επίσης, δεν είναι εύκολο να κουβαλάς σούπες στο ταπεράκι του γραφείου, το οποίο συνήθως στριμώχνεται μέσα σε τσάντες, με κίνδυνο να ανοίξει και να χυθεί. Στο γραφείο θέλεις να φας κάτι ελαφρύ και δροσερό. Κάτι που θα σε κρατήσει και, παράλληλα, θα σε γεμίσει με ενέργεια για να παραμείνεις παραγωγικός μέχρι το σχόλασμα.

Η food blogger Άννα Χαλικιά μας προτείνει όχι έναν αλλά δύο δημιουργικούς τρόπους για να μαγειρέψουμε τα φασόλια και να απολαύσουμε όλα τα καλά που έχουν να μας προσφέρουν στο πιάτο.

Μαυρομάτικα με λεμονάτη σάλτσα λαχανικών

Από την Άννα Χαλικιά

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Χρόνος μαγειρέματος: 50΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4 μερίδες

Για την κατσαρόλα

300 γρ. μαυρομάτικα φασόλια

1 φύλλο δάφνης

1 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 πράσινη πιπεριά σε μικρά καρέ

1 πράσο σε λεπτές φέτες

4-5 φρέσκα κρεμμυδάκια σε λεπτές φέτες

1-2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες

1/2 ματσάκι μαϊντανό (τα φύλλα) ή άλλο φρέσκο μυρωδικό χοντροκομμένο

1/2 λεμόνι, ξύσμα και χυμό + λίγο επιπλέον ξύσμα για το σερβίρισμα

30 γρ. ταχίνι

1 κ.σ. διατροφική μαγιά

250-300 ml ζεστό νερό

Ε.π. ελαιόλαδο

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση

Ρίχνουμε σε μια κατσαρόλα τα μαυρομάτικα και το δαφνόφυλλο, τα καλύπτουμε με κρύο νερό και τα μεταφέρουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Μόλις πάρουν βράση, χαμηλώνουμε την ένταση της εστίας και σιγοβράζουμε για 30-40 λεπτά (ανάλογα από το πόσο βραστερά είναι τα φασόλια). Στα τελευταία λεπτά αλατίζουμε ελαφρώς.

Παράλληλα, ζεσταίνουμε σε μια άλλη κατσαρόλα 4-5 κ.σ. ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα κρεμμύδια (ξερό και φρέσκα), την πιπεριά και το πράσο σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά για 8-12 λεπτά. Αν χρειαστεί, χαμηλώνουμε την ένταση και τα αφήνουμε μέχρι να μαλακώσουν.

Ρίχνουμε το σκόρδο, σοτάρουμε για 1-2 λεπτά ακόμα και σβήνουμε τη φωτιά. Προσθέτουμε το μαϊντανό, το ξύσμα και το χυμό λεμονιού, το ταχίνι, τη διατροφική μαγιά και 250 ml ζεστό νερό και πολτοποιούμε καλά το μείγμα με ραβδομπλέντερ. Αν η σάλτσα είναι πολύ πηχτή, συμπληρώνουμε λίγο νερό επιπλέον και πολτοποιούμε ξανά. Επιστρέφουμε την κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά.

Όταν βράσουν τα μαυρομάτικα, τα στραγγίζουμε και τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα με τη σάλτσα. Σιγοβράζουμε για 10-15 λεπτά, δοκιμάζουμε και διορθώνουμε, αν χρειάζεται, τη γεύση με αλάτι, πιπέρι ή/και λίγο χυμό λεμονιού επιπλέον. Όταν χυλώσουν τα φασόλια, σβήνουμε τη φωτιά.

Σερβίρουμε με λίγο ξύσμα λεμονιού, πιπέρι και σταγόνες ωμό ελαιόλαδο. Διατηρούμε το φαγητό στο ψυγείο έως και για τρεις ημέρες.

Σαλάτα με φασόλια και σταφύλια

Από την Άννα Χαλικιά

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Χρόνος ψησίματος: 20΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 3-4 μερίδες

Για τα κρουτόν

100 γρ. ψωμί (με κόρα), ιδανικά μπαγιάτικο

3 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

2 κ.σ. ωμό σουσάμι

Για το ντρέσινγκ

1 κ.σ. ταχίνι

1-1½ κ.σ. σιρόπι σφενδάμου ή μέλι ανθέων

40 ml χυμό λεμονιού φρεσκοστυμμένο

1 κ.γ. απαλή μουστάρδα

1/2 κ.γ. αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

60 γρ. ε.π. ελαιόλαδο

Για τη σαλάτα

200-250 γρ. φυλλώδη λαχανικά της επιλογής μας (π.χ., σπανάκι) χοντροκομμένα

1/2 ξερό κρεμμύδι σε φέτες

200-230 γρ. ρώγες σταφυλιών της επιλογής μας (ζυγισμένες χωρίς τσαμπί), κομμένες στη μέση

250 γρ. μέτρια λευκά φασόλια βρασμένα

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170°C στον αέρα. Ανακατεύουμε σε ένα μπολ το ελαιόλαδο (3 κ.σ.) με το σουσάμι. Κόβουμε το ψωμί σε μικρά κομμάτια και, όσο μπορούμε, ψιχουλιάζουμε μερικά. Τα ρίχνουμε στο μπολ με το σουσάμι και ανακατεύουμε. Τα απλώνουμε στη συνέχεια σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα και τα ψήνουμε για 20 λεπτά ή μέχρι να πάρουν χρώμα, ανακατεύοντας στα μισά του ψησίματος. Τα αφήνουμε να κρυώσουν.

Ανακατεύουμε καλά σε ένα μπολ όλα τα υλικά για το ντρέσινγκ μέχρι να ομογενοποιηθούν. Δοκιμάζουμε και προσαρμόζουμε στις προτιμήσεις μας το σιρόπι σφενδάμου ή το μέλι, το αλάτι και το πιπέρι.

Ρίχνουμε σε ένα μεγάλο μπολ τα φυλλώδη λαχανικά, το κρεμμύδι, τα 2/3 των σταφυλιών και τα 2/3 των φασολιών. Περιχύνουμε με το μισό ντρέσινγκ και ανακατεύουμε απαλά να ενωθούν τα υλικά.

Μοιράζουμε τη σαλάτα σε πιάτα, γαρνίρουμε με τα υπόλοιπα σταφύλια και φασόλια καθώς και με το υπόλοιπο ντρέσινγκ. Πασπαλίζουμε με τα κρουτόν και σερβίρουμε.

Μυστικό: Μπορούμε να διατηρήσουμε το ντρέσινγκ σε βάζο στο ψυγείο για 3-4 ημέρες και τα κρουτόν καλυμμένα σε δροσερό σημείο έως και για μία εβδομάδα.