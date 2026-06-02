«Απρίλη μου ξανθέ και Μάη μυρωδάτε, καρδιά μου πώς αντέχεις μες στην τόση αγάπη και στις τόσες ομορφιές» τραγουδά ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης με το χαρακτηριστικά κρυστάλλινο «α» της μοναδικής φωνής του τον «Απρίλη μου» του Μίκη Θεοδωράκη. Αυτές τις ομορφιές, μαζί με τα αρώματα και τις ευωδιές φρούτων και λουλουδιών, που Μάη μήνα βρίσκονταν στο απόγειό τους αποχαιρετίσαμε μόλις πριν από δυο μέρες για να υποδεχθούμε το καλοκαίρι.

Θεωρητικά, βέβαια, το θέρος και οι θερμοκρασίες του μάς έχουν επισκεφθεί εδώ και καιρό. Ιδανική ευκαιρία να αλλάξουμε διάθεση, να βγούμε στην εξοχή και να τσουγκρίσουμε τα ποτήρια μας με κρασιά κόκκινα ή ροζέ, συνοδεία εκλεκτών μεζέδων. Ας πούμε, δηλαδή, ένα “καλώς ήρθες” στο καλοκαίρι με τον τρόπο που του αξίζει!

Emphasis Tempranillo, Κτήμα Παυλίδη

Πρόκειται για ένα πλούσιο και στιβαρό κρασί από την ποικιλία-ναυαρχίδα της σύγχρονης εποχής της διάσημης ισπανικής περιοχής Λα Ριόχα. Διαθέτει έντονο και συμπαγές χαρακτήρα με ώριμα και αποξηραμένα –μαύρα κυρίως– φρούτα που διαδέχονται τα γλυκά μπαχαρικά σε ένα σφιχτοραμμένο σύνολο. Όλα ξεκινούν στον αμπελώνα, όπου η υψηλής ποιότητας πρώτη ύλη συλλέγεται χειρωνακτικά κατά τη βέλτιστη τεχνολογική ωριμότητά της. Έπειτα, κατά τη διάρκεια της οινοποίησης, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην καλύτερη δυνατή διαχείριση του φρούτου. Τέλος, την οινοποίηση ακολουθεί παραμονή και διάπλαση για δεκατέσσερις με δεκαέξι μήνες σε δρύινα βαρέλια, καθώς και δέκα μήνες στη φιάλη.

1879 Legacy, Boutari

Πρόκειται για την κορυφή της πυραμίδας των Ξινόμαυρων της εμβληματικής εταιρείας. Οι οινοποιητικές εταιρείες της χώρας μας με παράδοση που να απλώνεται σε τρεις διαδοχικούς αιώνες είναι ελάχιστες, και το Legacy αποτίνει φόρο τιμής σε αυτήν ακριβώς την παράδοση που ξεκινά στο μακρινό 1879. Παράγεται από σταφύλια που προέρχονται από ένα συγκεκριμένο αμπελοτόπι στην περιοχή του Τρίλοφου στη Νάουσα. Σύγχρονο και πληθωρικό κρασί από Ξινόμαυρο, με χαρακτηριστικά ιδιαίτερα ώριμες και εύκαμπτες τανίνες, διαθέτει έντονο πυκνό κόκκινο φρούτο που στηρίζεται με χαρακτηριστική άνεση στα στοιχεία γλυκών μπαχαρικών από την 24μηνη διάπλαση σε νέα γαλλικά βαρέλια.

Νόημα, Κτήμα Παλυβού

Στη μοναδική αυτή ετικέτα του Κτήματος Παλυβού από την Αρχαία Νεμέα, συνδυάζονται τρεις ερυθρές ποικιλίες: το εγχώριο Αγιωργίτικο και τα διεθνή Cabernet Sauvignon και Syrah. Το σύνολο, δε, των τεχνικών που εφαρμόζονται συμβαδίζει με τις αρχές της βιοδυναμικής καλλιέργειας. Το Νόημα είναι ένα κρασί που κινείται σε υψηλές εντάσεις βροντοφωνάζοντας γευστικό πλούτο. Επιπλέον, διαθέτει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο: το γεγονός πως καταφέρνει ταυτόχρονα και διατηρεί μια αξιοθαύμαστη ισορροπία. Κατευθείαν στο champions league του ελληνικού κρασιού…

Grand Cuvée Nεμέα, Κτήμα Σκούρα

Παράγεται από σταφύλια που φύονται στα 1.040 μέτρα και συλλέγονται συνήθως στα μέσα του Οκτωβρίου. Το υψόμετρο, οι χαμηλές νυχτερινές θερμοκρασίες, οι δυνατοί ψυχροί άνεμοι και το πλούσιο σε σίδηρο υπέδαφος σφυρηλατούν μια ξεχωριστή πρώτη ύλη. Μετά το πέρας της οινοποίησης, το κρασί διαπλάθεται για ένα έτος σε καινούρια γαλλικά βαρέλια και παλαιώνει στη φιάλη για έξι έως και δώδεκα μήνες επιπλέον στα κελάρια του οινοποιείου. Έτσι προκύπτει ένα ισορροπημένο, σύγχρονο και εκφραστικό ξηρό κρασί με έντονα χαρακτηριστικά ώριμων κόκκινων φρούτων και φρεσκοτριμμένων γλυκών μπαχαρικών. Το βάθος του καθιστά απαραίτητη και μια… τρίτη ματιά καθώς ο χρόνος αποτελεί δομικό σύμμαχό του.

Νυχτέρι της Γαίας, Gaia Wines

Όσοι δεν έχουν δοκιμάσει να συνδυάσουν κρεατάκι ψητό με Νυχτέρι από τη Σαντορίνη, καλό θα ήταν να τολμήσουν να περιηγηθούν στο ξεχωριστό αυτό μονοπάτι γευστικής τέρψης. H Gaia Wines διαθέτει μια ετικέτα που συνδυάζει την τυπική πληθωρικότητα της τοπικής ποικιλίας με τη σύγχρονη απόδοση στο ποτήρι. Για να συμβεί αυτό, γίνεται αυστηρή επιλογή της πρώτης ύλης, από αμπελώνες με ηλικία μεγαλύτερη των 70 ετών. Ακολουθεί κλασική μέθοδος λευκής οινοποίησης, με τη ζύμωση και την ωρίμανση να λαμβάνουν χώρα εξ ολοκλήρου σε βαρέλια διαφορετικών ειδών και χρήσεων. Το αποτέλεσμα είναι μια ενδιαφέρουσα συνάντηση παράδοσης και σύγχρονης προσέγγισης.

A.muse Rosé 2024, Κτήμα Μουσών

Από τα λίγα ελληνικά κρασιά, ιδιαίτερα όσο αφορά τα ροζέ, που την τελευταία πενταετία φλέρταραν με την πρωτοπορία. Πρόκειται για ένα σύγχρονο και αναμφίβολα νόστιμο ερυθρόχροο που στηρίζεται κατά τα 9/10 στη διεθνή λευκή ποικιλία Sauvignot Blanc, με το υπόλοιπο 1/10 να προέρχεται από το ενδογενές ερυθρό Μούχταρο. Έτσι, το Κτήμα Μουσών γεμίζει τα ποτήρια μας με την ελληνική εκδοχή ενός Blush Sauvignon προσφέροντας τυπική τροπική έκφραση με νύξεις ώριμων κόκκινων φρούτων να κινούνται σε διακριτικές και ταυτόχρονα ξεκάθαρες δομικές γραμμές.

Alma, Kτήμα Παυλίδη

Το διεθνές Syrah και το ενδογενές Αγιωργίτικο συνθέτουν ένα εκφραστικό κρασί που διακρίνεται για τα αρωματικά του άλματα. Η πρώτη ύλη για αυτό το προβηγκιανού ύφους ροζέ προέρχεται από τους ιδιόκτητους αμπελώνες του Κτήματος Παυλίδη στη Δράμα, και πιο συγκεκριμένα από ημιορεινά αμπελοτεμάχια. Κατά τη συγκομιδή, η πρώτη ύλη ελέγχεται σχολαστικά ενώ στο οινοποιείο ακολουθούνται βήματα στην κατεύθυνση να εκφράζονται και οι δύο ποικιλίες μέσα από ένα χαρακτηριστικό ενιαίο σύνολο. Το κρασί ωριμάζει για έξι μήνες τόσο σε ανοξείδωτες δεξαμενές όσο και σε δρύινους περιέκτες για να προκύψει ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα που εντυπωσιάζει από την αρχή έως το τέλος με νότες φρέσκων κόκκινων φρούτων.

Κλέφτρα Κίσσα, Κτήμα Κοκοτού

Η γεμάτη νάζι και παιχνιδιάρικες πτήσεις Κλέφτρα Κίσσα παράγεται σε μόλις 5.500 φιάλες. Η πρώτη ύλη προέρχεται από το Κτήμα Γ. Κοκοτού στη Σταμάτα Αττικής, που βρίσκεται σε υψόμετρο 450 μέτρων. Στο αμμοπηλώδες και ελαφρά επικλινές έδαφος καλλιεργούνται και οι δύο διεθνείς ποικιλίες, Merlot και Cabernet Sauvignon, που συμμετέχουν στη σύνθεση του συγκεκριμένου ροζέ σε ποσοστά 70% και 30% αντίστοιχα. Το μικροκλίμα της περιοχής με τις ικανοποιητικές χειμερινές βροχοπτώσεις και τα δροσερά καλοκαίρια θωρακίζει τα σταφύλια με τέτοιον τρόπο που να εκφράζουν με ένταση τα ποικιλιακά τους χαρακτηριστικά. Η συγκομιδή είναι χειρωνακτική και η οινοποίηση γίνεται αποκλειστικά σε ανοξείδωτες δεξαμενές. Έτσι η Κλέφτρα Κίσσα μεταφέρει με τα φτερά της στα ποτήρια στοιχεία ώριμων κόκκινων αλλά και τροπικών φρούτων πλαισιωμένα με χαρακτηριστική φυτικότητα.

Απλά Ροζέ, Oenops

Τρεις ελληνικές ποικιλίες συνθέτουν τον καμβά της ροζέ πρότασης της εταιρείας Oenops. Λημνιώνα, Μαυρούδι και Ξινόμαυρο, καλλιεργημένα στη Μακεδονία, αλληλοσυμπληρώνονται και συνυπάρχουν τόσο στη φιάλη όσο και στο ποτήρι. Παρά τα όσα δηλώνει η ετικέτα του, η επιτυχία του συγκεκριμένου κρασιού σίγουρα προϋποθέτει επιμονή στη λεπτομέρεια από το αμπέλι έως την εμφιάλωση. Εξάλλου, δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση να δημιουργεί κάποιος ένα ροζέ μείγμα τριών ελληνικών ποικιλιών το οποίο να εκφράζει αναλογικά και τις τρεις, διαθέτοντας ταυτόχρονα αξιοσημείωτη δομή που ξεκλειδώνει πολλά γαστρονομικά μονοπάτια.

Pink Crush, Terra Strofilia

Ήρθε για να μείνει γεμίζοντας τα ποτήρια ξανά και ξανά. Το Pink Crush από την πάντα ανήσυχη Στροφιλιά είναι ένα σύγχρονο ημίξηρο ροζέ κρασί με παιχνιδιάρικη, λεπτή και διαπεραστική φυσαλίδα, αλλά και μόλις 9% (vol) αλκοολικούς βαθμούς. Πραγματοποιεί, δηλαδή, χαμηλές πτήσεις στο χώρο των θερμίδων αλλά υψηλές σε εκφραστικότητα, με έντονα αρώματα μικρών φρέσκων κόκκινων φρούτων που συνοδεύονται από την απαραίτητη υποστηρικτική ανθικότητα. Για τη δημιουργία του συμπράττουν δύο διεθνείς ερυθρές ποικιλίες, το Cabernet Franc και το Merlot, στοιχείο ιδιαίτερα σπάνιο για ελληνικό ροζέ κρασί.