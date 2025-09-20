To brunch είναι μια πολυτέλεια και το Σαββατοκύριακο είναι φτιαγμένο για τέτοιες μικρές ή μεγαλύτερες απολαύσεις, που μας βγάζουν έστω και για λίγο από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Δεν είναι απαραίτητο να φάμε έξω.

Κάποιες φορές, το να ετοιμάσουμε με τα χεράκια μας ένα λαχταριστό τραπέζι για εμάς και τους αγαπημένους μας λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά και μας γεμίζει ικανοποίηση. Κι επειδή οι κρέπες, τα pancakes, τα brownies και όλα αυτά τα συνήθως “αμαρτωλά” εδέσματα πρέπει να υπάρχουν στο μενού κάθε brunch που σέβεται τον εαυτό του, η Νάντια Πολυζύωη σας προτείνει να τα φτιάξετε μεν, αλλά με υγιεινό τρόπο. Έτσι, το δώρο που θα κάνετε στον εαυτό σας δεν θα είναι απλώς νόστιμο αλλά και σούπερ δυναμωτικό!

Banana bread

Χρόνος προετοιμασίας: 20΄

Χρόνος ψησίματος: 35΄-45΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 8-10 μερίδες

3 μέτριες ώριμες μπανάνες

2 μεγάλα αβγά

1/2 φλιτζ. γιαούρτι 2%

2 κ.σ. μέλι

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1 φλιτζ. αλεύρι βρόμης

1/2 φλιτζ. βανίλια protein powder

1 κ.γ. μαγειρική σόδα

1 κ.γ. κανέλα

1/4 κ.γ. αλάτι

1/4 φλιτζ. καρύδια (προαιρετικά)

Σταγόνες σοκολάτας (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 175°C. Βουτυρώνουμε ένα μακρόστενο ταψάκι και το στρώνουμε με αντικολλητικό χαρτί.

Λιώνουμε σε ένα μεγάλο μπολ τις μπανάνες με ένα πιρούνι. Προσθέτουμε τα αβγά, το γιαούρτι, το μέλι και το εκχύλισμα βανίλιας και ανακατεύουμε καλά, να ομογενοποιηθούν.

Ανακατεύουμε σε ένα άλλο μπολ το αλεύρι βρόμης, το protein powder, τη μαγειρική σόδα, την κανέλα και το αλάτι και τα προσθέτουμε στο μείγμα με τις μπανάνες ανακατεύοντας απαλά με μια μαρίζ. Στο σημείο αυτό, αν θέλουμε, ενσωματώνουμε τις σταγόνες σοκολάτας και τα καρύδια.

Μεταφέρουμε τη ζύμη στο ταψάκι και ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο για 35 λεπτά. Βυθίζουμε στο κέντρο του κέικ μια οδοντογλυφίδα. Αν βγει στεγνή, θεωρούμε ότι είναι έτοιμο, διαφορετικά παρατείνουμε το ψήσιμο για 5-10 λεπτά ακόμα.

Αφήνουμε το banana bread να σταθεί για 10 λεπτά εκτός φούρνου και στη συνέχεια το ξεφορμάρουμε σε μια σχάρα για να κρυώσει τελείως προτού το κόψουμε για να το σερβίρουμε.

Crepe pancakes με σύκα και σος βουτύρου

Χρόνος προετοιμασίας: 10΄

Χρόνος αναμονής: 60΄

Χρόνος ψησίματος: 40΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 14 τμχ.

Για τις κρέπες

2 αβγά

1 φλιτζ. γάλα αμυγδάλου

1 κ.γ. βούτυρο

1 πρέζα αλάτι

1/2 φλιτζ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Σύκα σε κομμάτια και μύρτιλα για τη γέμιση

Για τη σος

2 φλιτζ. φρέσκα σύκα σε κομμάτια

1/2 φλιτζ. ανάλατο βούτυρο

2 κ.σ. σιρόπι σφενδάμου

1 πρέζα αλάτι

Εκτέλεση

Χτυπάμε στο μίξερ όλα τα υλικά για τις κρέπες μέχρι να αποκτήσουμε μια αραιή λεία ζύμη. Την αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον μία ώρα.

Ζεσταίνουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Ρίχνουμε μέσα 1/4 φλιτζ. από το μείγμα απλώνοντάς το σε λεπτή στρώση με το πίσω μέρος ενός κουταλιού και με γρήγορες κινήσεις. Όταν ξεκολλάει από το τηγάνι, αναποδογυρίζουμε την κρέπα για να ψηθεί και από την άλλη μεριά. Τη βγάζουμε σε ένα πιάτο και συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσει το μείγμα.

Όταν ψήσουμε όλες τις κρέπες, ετοιμάζουμε τη σος. Λιώνουμε σε ένα μικρό τηγάνι το βούτυρο μέχρι να αποκτήσει ένα ελαφρύ καστανό χρώμα. Προσθέτουμε τα σύκα, το σιρόπι σφενδάμου και το αλάτι. Αφήνουμε το μείγμα να πάρει μια βράση και το αποσύρουμε από τη φωτιά.

Τυλίγουμε σε κάθε κρέπα τα κομμένα σύκα και τα μύρτιλα. Σερβίρουμε περιχύνοντας με τη σος βουτύρου.

Μπράουνι με ταχίνι και χουρμάδες

Χρόνος προετοιμασίας: 20΄

Χρόνος ψησίματος: 15΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 8 μερίδες

15-18 χουρμάδες

1/2 φλιτζ. ταχίνι

1/3 φλιτζ. κακάο

1/3 φλιτζ. αλεύρι αμυγδάλου

1/2 κ.γ. μαγειρική σόδα

1/4 κ.γ. αλάτι

1/3 φλιτζ. γάλα

2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση

Εάν οι χουρμάδες που έχουμε προμηθευτεί είναι σχετικά σκληροί, τους μουλιάζουμε για 10 λεπτά σε χλιαρό νερό ώστε να μαλακώσουν. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 175°C.

Χτυπάμε στον πολυκόφτη τους χουρμάδες, το ταχίνι και το εκχύλισμα βανίλιας μέχρι να αποκτήσουμε ένα λείο αλλά αρκετά κολλώδες μείγμα. Προσθέτουμε το κακάο, το αλεύρι, τη σόδα, το αλάτι και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.

Μοιράζουμε τη ζύμη σε καραμελόχαρτα πιέζοντάς την ελαφρώς με τα δάχτυλά μας. Ψήνουμε τα μπράουνι σε ταψάκι με θήκες για κάπκεϊκ για περίπου 15 λεπτά. Τα αφήνουμε να κρυώσουν καλά και σερβίρουμε.

Κέικ μήλου

Χρόνος προετοιμασίας: 20΄

Χρόνος ψησίματος: 30΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 8 μερίδες

1 φλιτζ. αλεύρι βρόμης

1/2 φλιτζ. αλεύρι αμυγδάλου

2 αβγά

1/2 φλιτζ. πουρέ μήλου (σπιτικό ή έτοιμο από το σουπερμάρκετ)

1/2 φλιτζ. μήλο τριμμένο

1/4 φλιτζ. ηλιέλαιο

1/2 φλιτζ. μέλι

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1 κ.γ. κανέλα

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

2 χουρμάδες ψιλοκομμένους

2 κ.σ. αμύγδαλο φιλέ

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 175°C. Βουτυρώνουμε ένα μικρό ταψί.

Στραγγίζουμε το μήλο από τα υγρά του και το μεταφέρουμε σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέτουμε τα αβγά, το ηλιέλαιο, τον πουρέ μήλου, το μέλι, τη βανίλια και την κανέλα και ανακατεύουμε.

Ενσωματώνουμε στη συνέχεια το αλεύρι βρόμης, το αλεύρι αμυγδάλου και το μπέικιν πάουντερ ανακατεύοντας απαλά μέχρι να αποκτήσουμε μια ομοιογενή, λεία ζύμη.

Αδειάζουμε τη ζύμη στο ταψί. Ρίχνουμε από πάνω τους χουρμάδες και το αμύγδαλο φιλέ και ψήνουμε το κέικ μήλου στον προθερμασμένο φούρνο για περίπου 30 λεπτά. Το σερβίρουμε ζεστό ή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Ενισχυμένα μάφιν

Χρόνος προετοιμασίας: 40΄

Χρόνος ψησίματος: 17΄

Βαθμός δυσκολίας: **

Υλικά για 12 μερίδες

1½ φλιτζ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

3/4 φλιτζ. αλεύρι βρόμης

1/2 φλιτζ. καστανή ζάχαρη

2½ κ.γ. μπέικιν πάουντερ

3/4 κ.γ. μαγειρική σόδα

3/4 κ.γ. αλάτι

1/2 φλιτζ. καρότο τριμμένο

1/2 φλιτζ. αποξηραμένο ανανά ψιλοκομμένο

1/2 φλιτζ. ινδική καρύδα

3/4 φλιτζ. μήλο ψιλοκομμένο

3/4 φλιτζ. σταφίδα

1/3 φλιτζ. μελάσα

1/3 φλιτζ. καρύδι ψιλοκομμένο

1 κ.σ. σπόρους τσία

1 κ.σ. λιναρόσπορο

1 μεγάλο αβγό

3 κ.σ. σούπας βούτυρο ξηρών καρπών της επιλογής μας

1/4 φλιτζ. πολτό μήλου

1½ κ.γ. κανέλα

1 κ.γ. τζίντζερ σε σκόνη

1/2 κ.γ. γαρίφαλο σε σκόνη

1/8 κ.γ. μοσχοκάρυδο σε σκόνη

Για την τραγανή επικάλυψη (streusel)

2 κ.σ. καστανή ζάχαρη

2 κ.σ. νιφάδες βρόμης

2 κ.σ. καρύδι ψιλοκομμένο

1/4 κ.γ. κανέλα

1 κ.σ. βούτυρο κρύο

Εκτέλεση

Ανακατεύουμε σε ένα μεγάλο μπολ τα δύο είδη αλευριού (βρόμης και για όλες τις χρήσεις), τη ζάχαρη, το μπέικιν πάουντερ, τη σόδα και το αλάτι και τα αφήνουμε στην άκρη.

Χτυπάμε στον κάδο του μίξερ το καρότο, τον ανανά, την καρύδα, το μήλο, τον πολτό, τη μελάσα, το αβγό και το βούτυρο ξηρών καρπών. Προσθέτουμε το καρύδι, το λιναρόσπορο, τη σταφίδα, τους σπόρους τσία και τα υπόλοιπα καρυκεύματα συνεχίζοντας το ανακάτεμα.

Τέλος, ενσωματώνουμε σταδιακά το μείγμα του αλευριού φροντίζοντας να μην ανακατέψουμε πολύ γιατί θα βγουν σκληρά τα μάφιν. Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί για 15-20 λεπτά περίπου.

Στο μεταξύ, ετοιμάζουμε την επικάλυψη. Ανακατεύουμε σε ένα μικρότερο μπολ την καστανή ζάχαρη, τη βρόμη, την κανέλα και το καρύδι. Με τη βοήθεια ενός πιρουνιού ανακατεύουμε μέσα στο μείγμα και το παγωμένο βούτυρο και το αφήνουμε στην άκρη.

Βουτυρώνουμε ένα ταψάκι για μάφιν ή χρησιμοποιούμε τις ειδικές θήκες. Τις γεμίζουμε με τη ζύμη έως τα 3/4 και προσθέτουμε από πάνω την επικάλυψη streusel, απλώνοντάς την ομοιόμορφα με τα δάχτυλά μας.

Ψήνουμε τα μάφιν σε προθερμασμένο φούρνο, στους 220°C, για 5 λεπτά. Στη συνέχεια χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στους 180°C και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 12 λεπτά ακόμα. Αφήνουμε τα μάφιν να σταθούν εκτός φούρνου για 5 λεπτά και κατόπιν τα ξεφορμάρουμε και τα μεταφέρουμε σε σχάρα να κρυώσουν τελείως.

Πάνκεϊκ με ταχίνι και χαλβά

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Χρόνος ψησίματος: 20΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4-6 μερίδες

1 φλιτζ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1 κ.γ. ζάχαρη

1/4 κ.γ. αλάτι

1 αβγό

1 φλιτζ. γάλα

2 κ.σ. βούτυρο λιωμένο

Ταχίνι και κομμάτια χαλβά για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Ανακατεύουμε σε ένα μεγάλο μπολ το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τη ζάχαρη και το αλάτι. Χτυπάμε σε ένα άλλο μπολ το αβγό και προσθέτουμε το γάλα και το λιωμένο βούτυρο ανακατεύοντας καλά.

Ρίχνουμε το μείγμα των υγρών στο μπολ με τα στερεά υλικά και ανακατεύουμε μέχρι να ενοποιηθούν, χωρίς να μας ανησυχεί η ύπαρξη μερικών σβόλων.

Ζεσταίνουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά και ρίχνουμε μέσα 1/4 φλιτζ. από το μείγμα. Ψήνουμε το πάνκεϊκ για περίπου 2-3 λεπτά. Μόλις εμφανιστούν φουσκάλες στην επιφάνειά του, το γυρίζουμε με μια σπάτουλα και το ψήνουμε για 1-2 λεπτά ακόμα, μέχρι να ροδίσει. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να τελειώσει το μείγμα.