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Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Πέμπτης στην Καλλιθέα, όταν δύο νεαροί που φέρονται να επιχείρησαν να διαρρήξουν διαμέρισμα πολυκατοικίας έγιναν αντιληπτοί από ένοικο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει βίαιη συμπλοκή.

Το άγριο περιστατικό έγινε επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα, σε κεντρικό σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένοικος βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τους δύο εισβολείς μέσα στο διαμέρισμα και προσπάθησε να τους ακινητοποιήσει. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, με τους τρεις άνδρες να έρχονται στα χέρια.

Από τη μεταξύ τους συμπλοκή προκλήθηκαν τραυματισμοί, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν σε συλλήψεις.

Οι δύο φερόμενοι ως διαρρήκτες, ηλικίας 22 και 23 ετών, συνελήφθησαν για απόπειρα κλοπής. Ο ένας από αυτούς μάλιστα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Χειροπέδες πέρασαν όμως και στον 55χρονο ένοικο του διαμερίσματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, η οποία εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή.