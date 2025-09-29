Όλα έτοιμα είναι πια για την ανάληψη των καθηκόντων της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Η πρώην εισαγγελέας και μακροχρόνια πολιτικός παράγοντας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ορκίστηκε τη Δευτέρα ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, μια θέση που παρέμενε κενή για μήνες εν μέσω κομματικών διαμαχών στη Γερουσία.

Η κ. Γκιλφόιλ γίνεται η πρώτη γυναίκα που εκπροσωπεί την Ουάσιγκτον στην Αθήνα. Η υποψηφιότητά της είχε καθυστερήσει μέχρι τις αρχές του μήνα, όταν οι Ρεπουμπλικανοί κατέφυγαν στην «πυρηνική επιλογή», μια διαδικαστική τακτική που τους επέτρεψε να ξεπεράσουν την αντιπολίτευση των Δημοκρατικών και να την επιβεβαιώσουν με απλή πλειοψηφία.

Στην τελετή στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρευρέθηκαν αξιωματούχοι της κυβέρνησης, πολιτικοί και μέλη της οικογένειας. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Μάικλ Ρίγκας, υφυπουργός Εξωτερικών για τη διαχείριση και τους πόρους, ο Μάικλ Κρατσιός, διευθυντής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, ο Χρήστος Μαραφάτσος, πρόεδρος της συντηρητικής ελληνοαμερικανικής ομάδας «Greeks for Trump», και ο γιος της κ. Γκίλφοιλ.

Σε δήλωσή της, η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα συνεχάρη την κα Γκίλφοιλ για το διορισμό της και δήλωσε ότι προσβλέπει στη συνεργασία μαζί της για την προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων και την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα.

Το ταξίδι της στην Αθήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Οκτωβρίου.