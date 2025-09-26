Το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας AEGGIS για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, συνδιοργάνωσαν εκδήλωση στην Νέα Υόρκη με την παρουσία της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλυ Γκιλφόιλ.

Η Γκιλφόιλ εξέφρασε την θερμή της εκτίμηση προς το ζεύγος Κυριακού, τονίζοντας πως γνωρίζει καλά τους στενούς δεσμούς που έχουν αναπτύξει με την οικογένεια Τραμπ, ενώ είχε την ευκαιρία να γνωριστεί και με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

***

Ο εμφύλιος των «γαλάζιων» τρολ

Άγριος εμφύλιος πόλεμος ξέσπασε στα ανήλιαγα δάση της Νέας Δημοκρατίας, όπου, όπως ξέρουμε από την Νορβηγική μυθολογία, ζουν τα τρολ, προκειμένου να αποφύγουν το ηλιακό φως που τα απολιθώνει. Οι μεν κατηγορούν τους δε (μην ρωτάτε ποιοι είναι οι μεν και ποιοι οι δε, αλλάζουν συνέχεια αυτά) ότι δημοσιοποιούν τα στοιχεία τους με αποτέλεσμα να τους επιτίθεται η αριστερά.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι δε ότι οι μεν αποκαλύπτουν τις επαγγελματικές τους σχέσεις με την «ιδιωτική ομάδα ενημέρωσης» της ΝΔ και τα διάφορα σχήματα που έχουν επινοηθεί ώστε να εργάζονται για το καλό της παράταξης αλλά να πληρώνονται από φιλάνθρωπους επιχειρηματίες, οι οποίοι στο πλαίσιο της επιχειρηματικής κοινωνικής ευθύνης θέλουν έτσι να επιστρέψουν στην κοινωνία μέρος των κερδών τους από τις συμβάσεις που τους έχουν αναθέσει, μέσω των αντιπροσώπων τους φυσικά, οι φορολογούμενοι.

Όλα αυτά τα «παρατράγουδα» έχουν δημιουργήσει άσχημο κλίμα στο δάσος, ενώ πολλοί ιδιαίτερα μαχητικοί μέχρι σήμερα λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν «πετρώσει» μετά την έκθεσή τους στο φως.

***

Σκληρή γραμμή τέλος

Κάποιοι νουνεχείς φαίνεται να αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι το ζήτημα των Τεμπών ξαναφουντώνει με την απεργία πείνας του τραγικού πατέρα και θεωρούν τεράστιο λάθος τις επιθέσεις εναντίον του και εναντίον άλλων γονιών των θυμάτων.

«Δεν καταλαβαίνουν ότι η προσπάθεια να απαξιώσουν χαροκαμένους γονείς με δήθεν νομικά επιχειρήματα ή με θεωρίες αντικυβερνητικών συνομωσιών είναι καταδικασμένη και θυμώνει ακόμη περισσότερο τον κόσμο, ακόμη κι αυτούς που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει προσπάθεια συγκάλυψης; Αφού δεν υπάρχει τίποτα ύποπτο, γιατί επιτέλους δεν ικανοποιείται το αίτημα εκταφής αλλά βάζουν τον Φλωρίδη και άλλους ‘σκληρούς’ να αντιπαρατίθενται με τους γονείς;» μου έλεγε έμπειρο στέλεχος της κυβερνητικής παράταξης, από αυτά που ναι μεν δεν ανήκουν στην εσωκομματική αντιπολίτευση, αλλά έχουν απαυδήσει με τους χειρισμούς του Μαξίμου.

Ε, πλέον εγκατέλειψαν τη σκληρή γραμμή και αναζητούν λύση στο αδιέξοδο.

***

Μόνο για έλεγχο DNA

Από Δευτέρα, όπως πληροφορούμαι, θα εκδοθεί απόφαση από την πρόεδρο εφετών της Λάρισας για τα αιτήματα συγγενών θυμάτων από την τραγωδία στα Τέμπη που ζητούν εκταφή των σορών των δικών τους.

Το ενδεχόμενο να γίνουν δεκτά σε ό,τι αφορά την ταυτοποίηση των σορών (έλεγχος DNA) είναι το πιθανότερο, μετά την τοποθέτηση και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ότι ένα τέτοιο αίτημα μπορεί να εξεταστεί. Η εκταφή, θα επιτραπεί μόνον για την ταυτοποίηση των σορών, όχι για έλεγχο για το ξυλόλιο καθώς η δικαιοσύνη έχει κλείσει την ανάκριση και έχει απορρίψει την πιθανότητα το εμπορικό τρένο να έφερε κάποιο ύποπτο φορτίο.

Ομως μια απόφαση για εκταφή, ενδέχεται να αποφορτίσει το βεβαρυμένο κλίμα με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. Ιδωμεν.

***

H μεγάλη επιστροφή του Αλέξη Πατέλη

Ο Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την περίοδο 2019-2024 επιστρέφει, αλλά όχι στο Μέγαρο Μαξίμου. «Η μεγάλη επιστροφή» είναι ο τίτλος του βιβλίου του από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος που θα παρουσιαστεί στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ωνάση στην Εθνική Πινακοθήκη την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου με βασικό ομιλητή τον Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

Δεν αποκλείεται να δώσει το παρών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πατέλης αφηγείται το παρασκήνιο εκ των έσω και τις αποφάσεις που οδήγησαν, όπως γράφει στη «μεγάλη επιστροφή» της Ελλάδας στη διεθνή αξιοπιστία, δηλαδή από τα capital controls και τη διεθνή αμφισβήτηση μέχρι την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Η εκδήλωση γίνεται την επομένη της μεγάλης εκδήλωσης που ετοιμάζει λίγο πιο κάτω, στο Ωδείο Αθηνών, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης με καλεσμένους τον σημερινό Πρωθυπουργό και τους πρώην πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

***

Δίκη παρωδία Η δίκη των «ιδιωτών», με ό,τι έμεινε από την αρχειοθέτηση, για τις υποκλοπές, τελικά δεν ξεκίνησε, αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο. Έλειπαν κάτι κωδικοί που ζήτησε ένας από τους κατηγορούμενους, μέσω του συνηγόρου του. Διότι κανένας από τους τέσσερις κατηγορουμένους σε αυτή τη δίκη για πλημμελήματα δεν ήταν παρών. Δόθηκε ήδη το στίγμα τους ότι στη δίκη, αν γίνει, δεν θα πατήσουν το πόδι τους.

***

Η οργή της Άννας

Τα έβγαλε από μέσα της η Άννα Διαμαντοπούλου. Η υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού του ΠαΣοΚ διευκρίνισε ότι η ομιλία για την οποία δέχθηκε επίθεση εξαιτίας της αναφοράς της στην Καρυστιανού, πραγματοποιήθηκε πριν από έξι ημέρες. «Κανένα πρόβλημα δεν είχε υπάρξει για μέρες και χθες ξαφνικά την ίδια ώρα παρουσιάζεται απόκομμα με κοπτοραπτική και με ίδιο τίτλο σε πάρα πολλά site».

Πρόσθεσε μάλιστα πως θύματα του ίδιου κέντρου διασποράς fake news έπεσαν ακόμα δύο σύντροφοι της, ο Παύλος Γερουλάνος και ο Χάρης Δούκας και ότι όλα γίνονται για να αποπροσανατολιστεί η συζήτηση από την εξωτερική πολιτική και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

***

Ένταση και στην ΚΟ της ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ

Η ένταση στην εξεταστική της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρεται στη «γαλάζια» παράταξη. Ο μάρτυρας, Κυριάκος Μπαμπασίδης, δέχθηκε χθες πάρα πολλές ερωτήσεις και η διαδικασία ξεχείλωσε. Η Μαρία Συρεγγέλα, η αντιπρόεδρος της επιτροπής, προσπάθησε να συγκρατήσει τους βουλευτές ώστε να περιορίσουν τις ερωτήσεις.

Αποτέλεσμα ήταν να της επιτεθούν πρώτοι και καλύτεροι οι γαλάζιοι βουλευτές. Ο Μακάριος Λαζαρίδης, διαμαρτυρήθηκε επειδή η Ευαγγελία Λιακούλη (ΠαΣοΚ) καταχράστηκε τον χρόνο και τον στέρησε από τον συνάδελφό του Σπύρο Κυριάκη. Πολλά νεύρα διακρίνω και ακόμα είναι η αρχή.

***

Οι αντιρρήσεις του Ραγκούση

Είναι λίγο άνω κάτω η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο λόγω Τσίπρα. Για παράδειγμα, ο Γιάννης Ραγκούσης, υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού, αρνήθηκε να υπογράψει την απόφαση του κομματικού οργάνου, διαφωνώντας με τις οικονομικές προτάσεις που κατατέθηκαν στη ΔΕΘ.

Μάλιστα δεν ακολούθησε το κομματικό κλιμάκιο στη Θεσσαλονίκη, διότι λέει ότι οι προτάσεις είναι εκτός δημοσιονομικών περιθωρίων της χώρας.

Για να διαφωνεί τόσο έντονα ο Ραγκούσης κάποιο χουνέρι ετοιμάζει στον Φάμελλο. Αν δεν με πιστεύετε, ρωτήστε τον ΓΑΠ.