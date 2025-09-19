Συνάντηση με την νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε την Πέμπτη (ξημερώματα Παρασκευής στην Ελλάδα) ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας στο πλαίσιο των επαφών του στην Ουάσιγκτον.

Η ανάρτηση Κικίλια

Μετά την απόφαση της Γερουσίας των ΗΠΑ η οποία επικύρωσε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως την επόμενη Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία, ο Κικίλιας ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία μαζί της, εκφράζοντας τα συγχαρητήρια του.

Με τον υπουργό Ναυτιλίας να σημειώνει προς την Γκίλφοϊλ πως «η σκληρή δουλειά και η αποφασιστικότητά σας το έκαναν δυνατό.Ανυπομονώ να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας για τη ναυτιλία- έναν τομέα κλειδί όπου τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ελλάδα έχουν πολλά να συνεισφέρουν».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ View this post on Instagram A post shared by Vassilis Kikilias (@vkikilias)

Η δήλωση Γκίλφοϊλ

Υπενθυμίζεται ότι η Γκίλφοϊλ σε δήλωση της σχετικά με την επικύρωσή της ανέφερε:

«Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία.

Η Ελλάδα είναι το λίκνο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου — τα ίδια ιδανικά που ενέπνευσαν τους Ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών και συνεχίζουν να καθιστούν την Αμερική τη σπουδαιότερη χώρα στον κόσμο.

Ως Πρέσβης, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες Συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σκοπεύω να είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού».

Η ορισθείσα Πρέσβης Γκίλφοϊλ θα είναι η 25η Πρέσβης των ΗΠΑ που θα υπηρετήσει στην Ελλάδα μετά την αναβάθμιση της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής σε Πρεσβεία το 1942 και η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην ιστορία.

Πηγή: OT.GR