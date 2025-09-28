Ένας άνδρας οδήγησε το όχημά του ρίχνοντας το στην κεντρική είσοδο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών στο Μίσιγκαν. Στη συνέχεια άνοιξε πυρ μέσα στην εκκλησία κατά τουλάχιστον 10 ανθρώπων, σκοτώνοντας έναν από αυτούς, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία.

Ο δράστης βγήκε από το όχημά του πυροβολώντας με ένα τυφέκιο εφόδου, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Γκραντ Μπλανκ, Γουίλιαμ Ρένι. Πρόσθεσε ότι εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία, η οποία έπιασε φωτιά από την πρόσκρουση του οχήματος.

Οι αρχές εκτιμούν ότι θα βρουν περισσότερα θύματα μέσα στην ερείπια της εκκλησίας, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Ο Τραμπ βλέπει επίθεση κατά των Χριστιανών

Θέση για την επίθεση πήρε και ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση που έκανε ο αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για στοχευμένη επίθεση κατά των Χριστιανών.

«Φαίνεται να είναι μια ακόμη στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής» και είπε ότι το FBI βρίσκεται στο σημείο. «Αυτή η επιδημία βίας στη χώρα μας πρέπει να τελειώσει αμέσως», έγραψε.

«Τέτοια βία σε έναν χώρο λατρείας είναι σπαρακτική και ανατριχιαστική», δημοσίευσε η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι στο X.

«Σπαράζει η καρδιά μου για την κοινότητα του Γκραντ Μπλανκ», δήλωσε η κυβερνήτης του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η βία οπουδήποτε, ειδικά σε έναν χώρο λατρείας, είναι απαράδεκτη», είπε.