Συναγερμός έχει σημάνει στο Γκραντ Μπλανκ στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένοπλος μπήκε στην εκκλησία των Μορμόνων στην πόλη και άνοιξε πυρ.

Σε βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα οκινωνικής δικτύωσης καταγράφεται μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, ενώ στην εκκλησία έχει ξεσπάσει πυρκαγιά. Οι αρχές αντιμετωπίζουν τις δύο καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τον αριθμό των θυμάτων ή την αιτία της πυρκαγιάς.