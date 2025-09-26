Ζούμε σε εποχές που αλλάζουν γρήγορα. Η οικονομία κάνει κύκλους και οι κοινωνίες δοκιμάζονται. Μέσα σε αυτό το τοπίο, η κοινωνική ασφάλιση είναι το σωσίβιο που οφείλει να λειτουργεί αποτελεσματικά για τους πολίτες όταν τα πράγματα δυσκολεύουν.

Την εποχή του παλιού ΕΦΚΑ που ήταν ένα μωσαϊκό από 88 διαφορετικές βάσεις δεδομένων, χωρίς διαλειτουργικότητες, με αμέτρητα γκισέ, φακέλους και καθυστερήσεις, ο ψηφιακός μετασχηματισμός έμοιαζε με ουτοπία. Κι όμως, από το 2019 μέχρι και σήμερα, έχουν αλλάξει πολλά.

Ο e-ΕΦΚΑ, έχει αφήσει πίσω του τη δυσκαμψία και τις γραφειοκρατικές αβελτηρίες του παρελθόντος. Είναι ένας φορέας που αλλάζει σε πραγματικό χρόνο, με οδηγό την τεχνολογία και γνώμονα τον πολίτη, προσφέροντάς του λύσεις.

Το Dashboard – myEFKA δεν είναι απλώς μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία· είναι το σύμβολο μιας αλλαγής νοοτροπίας: από τον κατακερματισμό στη διαφάνεια, από την ταλαιπωρία στην εξυπηρέτηση, από τη στασιμότητα στη συνεχή εξέλιξη. Όλες οι κρίσιμες πληροφορίες για τον πολίτη είναι συγκεντρωμένες στο νέο ψηφιακό ασφαλιστικό προφίλ, μια ενιαία, εύχρηστη και ασφαλή πλατφόρμα προσφέροντας διαφάνεια, ταχύτητα και απλοποίηση διαδικασιών.

Για πρώτη φορά, κάθε εργαζόμενος μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της ασφαλιστικής του ιστορίας, να ενημερώνει το προφίλ του, να εκδίδει βεβαιώσεις και πιστοποιητικά και να παρακολουθεί αιτήματα και παροχές με μερικά μόνον «κλικ». Πλέον, ο μέσος χρόνος απονομής κύριας σύνταξης έχει πέσει κάτω από 50 ημέρες και καθοριστική συμβολή σε αυτό έχουν οι περισσότερες από 120 ψηφιακές υπηρεσίες που λειτουργούν στο efka.gov.gr, όπως:

MyEFKAlive για ραντεβού μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς φυσική παρουσία.

Γραμμή 1555, δωρεάν, 24/7, με πάνω από 2 εκατομμύρια κλήσεις ετησίως.

Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας & avatar “Θάλεια” για προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.

Πληρωμές εισφορών μέσω IRIS,

Έκδοση βεβαιώσεων και ενημερωτικών συντάξεων.

Κι αυτό είναι μόνο η αρχή. Μέσα στο 2026 το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα θα ενώσει οριστικά όλες τις βάσεις δεδομένων. Θα γίνει ψηφιοποίηση 53 εκατομμυρίων σελίδων ασφαλιστικών αρχείων, ώστε κάθε ασφαλιστική ιστορία να είναι προσβάσιμη σε πραγματικό χρόνο.

Η κοινωνική ασφάλιση γίνεται, επιτέλους, αυτό που πρέπει να είναι: θεμέλιο κοινωνικής δικαιοσύνης, ασπίδα προστασίας για τους πιο αδύναμους και καταλύτης ανάπτυξης για την οικονομία.

Με πίστη στις αξίες της διαφάνειας και με όραμα για το μέλλον, συνεχίζουμε τη μεταρρύθμιση με σεβασμό στους πολίτες και στόχο να αφήσουμε πίσω οριστικά τις παθογένειες του παρελθόντος.

Ο κ. Παναγιώτης Κοκκόρης είναι Α΄ Υποδιοικητής e-ΕΦΚΑ, πρ. Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης