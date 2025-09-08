Η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι νούμερα, δεν είναι έντυπα, δεν είναι μόνο διαδικασίες, δεν είναι ψυχρός μηχανισμός. Είναι ο τρόπος που η πολιτεία δείχνει αν νοιάζεται πραγματικά.

Η ανάπτυξη και η σταθερότητα φτιάχνονται με διαφάνεια, με πάταξη της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής και με δίκαιη κατανομή βαρών.

Γιατί μόνο όταν το «σύστημα» σέβεται τον πολίτη, αρχίζει κι εκείνος να εμπιστεύεται το κράτος.

Για δέκα ολόκληρα χρόνια, μέχρι το 2019, οι συντάξεις ήταν παγωμένες. Και για πρώτη φορά μετά από εκείνη τη δεκαετία, οι συντάξεις ανεβαίνουν. Το μεγάλο στοίχημα όμως είναι οι επόμενες γενιές καθώς η κοινωνική πολιτική δεν είναι να «μοιράζεις επιδόματα»· είναι να δίνεις προοπτική.

Και σήμερα, η Ελλάδα έχει ένα κρίσιμο στοίχημα: το δημογραφικό.

Η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει με πράξεις:

• Επιδόματα γέννησης.

• Επέκταση βρεφονηπιακών σταθμών.

• Φορολογικά κίνητρα για νέες οικογένειες.

• Σχέδιο επιστροφής νέων Ελλήνων από το εξωτερικό με καλύτερους μισθούς και μειωμένες εισφορές.

Γιατί η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι να κοιτάς το χθες. Είναι να εξασφαλίζεις ότι αύριο θα υπάρχει μια νέα γενιά που θα στηρίξει τη χώρα.

Στον e-ΕΦΚΑ σήμερα συντελείται μια μεταμόρφωση:

• 53 εκατομμύρια σελίδες ασφαλιστικής ιστορίας ψηφιοποιούνται.

• Πάνω από 130 ψηφιακές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω του www.efka.gov.gr.

• Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, αίτηση συνταξιοδότησης, πιστοποίηση αναπηρίας – όλα ηλεκτρονικά, χωρίς ουρές, χωρίς χαμένο χρόνο.

• Το 1555, δίνει πραγματικές λύσεις.

Η γραφειοκρατία υποχωρεί. Το κράτος γίνεται ανθρώπινο.

Η αποστολή του e-ΕΦΚΑ είναι ξεκάθαρη: Να μεταφράζει τις ανάγκες των πολιτών σε πράξεις.

Ό,τι διευκολύνει τον ασφαλισμένο, ό,τι στηρίζει τον συνταξιούχο, ό,τι προστατεύει τον ευάλωτο, γράφει θετικό κοινωνικό αποτύπωμα. Η κοινωνική ασφάλιση δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε νόμους και διατάξεις· πρέπει να στέκεται δίπλα στον πολίτη, όχι απέναντί του.

Του Παναγιώτη Κοκκόρη, Α’ Υποδιοικητή e-ΕΦΚΑ,

πρ. Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων