5 το πρωί: Η συνάντηση Τραμπ- Ερντογάν – Η ένταση στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Η καταδίκη Σαρκοζί
Παραπάνω από δύο ώρες κράτησε η συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στον Λευκό Οίκο. Τα F-35, οι αμερικανικές κυρώσεις στην Τουρκία, ο περιορισμός των αγορών ρωσικού πετρελαίου από την Άγκυρα αλλά και η θεολογική σχολή της Χάλκης στο τραπέζι της συζήτησης.
1
Συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο Τραμπ-Ερντογάν - Στο τραπέζι F-35 και κυρώσεις στην Τουρκία
- Η συνάντηση: Λίγο παραπάνω από δύο ολόκληρες ώρες διήρκησε η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, εκεί όπου οι δύο άνδρες συζήτησαν μία σειρά θεμάτων, όπως τα προγράμματα για τα F-16 και τα F-35 αλλά και τις αμερικανικές αμερικανικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία.
- Το ρωσικό πετρέλαιο: Ο Τραμπ ανάφερε, μεταξύ άλλων, ότι θα ήθελε ο Ερντογάν να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία, σημειώνοντας ότι ο πόλεμος έχει κοστίσει «ήδη εκατομμύρια ζωές». Αυτή τη στιγμή το ρωσικό αέριο καλύπτει το 41% των συνολικών εισαγωγών της Τουρκίας.
- Η θεολογική σχολής της Χάλκης: Αναφορά έγινε και σε ένα από τα ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα, εκείνο της θεολογικής σχολής της Χάλκης, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να υπόσχεται ότι η Τουρκία θα κάνει ότι της αναλογεί στο θέμα της επαναλειτουργίας της, τονίζοντας μάλιστα ότι θα συζητήσει το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή τη δήλωση του Τούρκου ομολόγου του ήταν: «Θα ήθελα πραγματικά η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία να έχει κάποια βοήθεια».
2
Υψηλοί τόνοι στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
- «Όχι» ΝΔ σε κλήση Μυλωνάκη: Η αντιπολίτευση ζήτησε να κληθεί την Τρίτη ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά την κατάθεση Σαλάτα που τον υπέδειξε ως εμπλεκόμενο στην απομάκρυνσή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία αντιπρότεινε να ολοκληρωθούν πρώτα οι δύο κύκλοι εξετάσεων (2015-2025) και κατόπιν να εξεταστεί η ανάγκη νέων μαρτύρων, πρόταση που εγκρίθηκε με ψήφους 17-14.
- Μπαμπασίδης κατά Τυχεροπούλου: Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκος Μπαμπασίδης, επικαλέστηκε άγνοια για το περιεχόμενο της δικογραφίας και την εμπλοκή του στις επισυνδέσεις, ενώ άφησε αιχμές κατά του προκατόχου του, Κ. Σημανδράκου. Παράλληλα, κατηγόρησε την Παρασκευή Τυχεροπούλου ότι αρνήθηκε να παραδώσει το ερμάριο της διεύθυνσης, ενώ αποκάλυψε ότι βρέθηκαν 13 παράτυπες ιεραρχικές προσφυγές, με υποθέσεις που έφτασαν στη δικαιοσύνη.
- Τι απαντά η ίδια: Η Παρασκευή Τυχεροπούλου αντέδρασε στις αιχμές του Κυριάκου Μπαμπασίδη, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος είχε υπογράψει μία από τις «ιεραρχικές προσφυγές» για τις οποίες την κατηγορεί. Νωρίτερα, είχε απαντήσει και στις αναφορές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα, κάνοντας λόγο για «συκοφαντικό παροξυσμό και ψεύδη» εκ μέρους του.
3
Στη φυλακή ο Σαρκοζί
- Η ποινή: Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών καθώς κρίθηκε ένοχος για συμμετοχή σε ποινική συνωμοσία με τη Λιβύη, με στόχο την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του καμπάνιας, το 2007. Φέρεται να είχε έρθει σε συμφωνία με τον Μουαμάρ Καντάφι το 2005, όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών, ώστε να λάβει οικονομική ενίσχυση με αντάλλαγμα τη στήριξη της τότε απομονωμένης λιβυκής κυβέρνησης στη διεθνή σκηνή. Του επιβλήθηκε και πρόστιμο 100.000 ευρώ.
- Η πρώτη δήλωση: «Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους για να αποδείξω την αθωότητά μου. Εάν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Αυτοί που με μισούν τόσο πολύ, νομίζουν ότι μπορούν να με ταπεινώσουν. Αυτό που ταπείνωσαν σήμερα είναι η Γαλλία, η εικόνα της Γαλλίας» είπε μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζοντας όσα έγιναν εξαιρετικά σοβαρά για το κράτος δικαίου.
- Στη φυλακή ακόμα και αν ασκήσει έφεση: Ο Σαρκοζί θα εκτίσει ποινή φυλάκισης, ακόμη κι αν ασκήσει έφεση, εξέλιξη που θεωρήθηκε πολύ αυστηρότερη από ό,τι αναμενόταν. Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος, που βρέθηκε στο εδώλιο από τον Ιανουάριο, επιμένει ότι η υπόθεση είναι πολιτικά υποκινούμενη.
4
Καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας και πιθανό απαγορευτικό απόπλου
- Πού χρειάζεται προσοχή: Βροχές και ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται από το βράδυ του Σαββάτου και για περίπου 24 ώρες κυρίως στα δυτικά της χώρας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν και ένταση και διάρκεια. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου είναι ορατό το ενδεχόμενο χαλαζοπτώσεων στη Δυτική Ελλάδα αλλά και πλημμυρικών φαινομένων.
- Πτώση θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι: Εκτός από τις καταιγίδες έρχεται και πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο κατά 5-6 βαθμούς, με αποτέλεσμα από τα 30άρια ο υδράργυρος να πέσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες βέβαια αναμένεται να επανέλθουν μετά από 3-4 μέρες. Οι ισχυροί άνεμοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει απαγορευτικό απόπλου.
- Τι θα γίνει στην Αττική: Από το έντονο κύμα κακοκαιρίας φαίνεται ότι δεν θα επηρεαστεί η Αττική, με πιθανότητα ασθενών βροχών τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.
5
Μεγάλο διπλό στην Ελβετία για τον Παναθηναϊκό - Οι αγώνες του Σαββατοκύριακου
- Ο αγώνας: O Παναθηναϊκός ξέχασε τις κακές εμφανίσεις του ελληνικού πρωταθλήματος, θυμήθηκε την καλή απόδοση των ευρωπαϊκών προκριματικών και επικράτησε δίκαια με 4-1 της Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.
- Ο πρωταγωνιστής: Απόλυτος MVP της αναμέτρησης ήταν ο Ανάς Ζαρουρί, ο οποίας πέτυχε χατ-τρικ, με δύο.γκολ στο πρώτο ονειρικό εικοσάλεπτο του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι. Ένα γκολ πέτυχε ο Σφιντέρσκι, ενώ για τους Ελβετούς μείωσε προσωρινά σε 3-1 ο Γιάνκο
- Η προσεχής αγωνιστική: Τώρα τα βλέμματα στρέφονται στην επόμενη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος εκεί όπου το Σάββατο, στις 18:00, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Λεβαδειακό, ενώ η ΑΕΚ την Κυριακή, στις 17:00 τον Βόλο. Την Κυριακή, στις 21:00, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, ενώ λίγο νωρίτερα, στις 20:30, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα.
