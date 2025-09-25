Από το βράδυ του Σαββάτου 27/9 ο καιρός θα μας δείξει το φθινοπωρινό του πρόσωπο, μετά τις συνεχιζόμενες μέρες της ηλιοφάνειας και των υψηλών θερμοκρασιών.

Για περίπου 24 ώρες τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνο, οι βροχές και οι ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά της χώρας.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν και ένταση και διάρκεια. Σύμφωνα με την πρόγνωση του κ. Καλλιάνου είναι ορατό το ενδεχόμενο χαλαζοπτώσεων στη Δυτική Ελλάδα αλλά και πλημμυρικών φαινομένων.

Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα βροχών τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Πτώση θερμοκρασίας και άγριες θάλασσες

Εκτός από τις καταιγίδες έρχεται και πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο κατά 5-6 βαθμούς. «Από τα 30άρια των τελευταίων ημερών θα πάμε στους 25 βαθμούς Κελσίου» είπε στην πρόγνωση που έκανε στο κεντρικό δελτίο του MEGA ο Γιάννης Καλλιάνος. Οι υψηλές θερμοκρασίες βέβαια αναμένεται να επανέλθουν μετά από 3-4 μέρες.

Αυτό που επίσης παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η πιθανότητα να υπάρξει μέσα στο Σαββατοκύριακο απαγορευτικό απόπλου διότι θα υπάρχουν ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ.