Απάντηση έδωσε η Παρασκευή Τυχεροπούλου στις αναφορές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα, κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του Οργανισμού.

Η κ. Τυχεροπούλου κάνει λόγο για «συκοφαντικό παροξυσμό» εκ μέρους του κ. Σαλάτα, καταγγέλλοντας προσωπικές επιθέσεις, ψεύδη και απαράδεκτους υπαινιγμούς σε βάρος της. «Από τη σύντομη θητεία του στον Οργανισμό, από τον Φεβρουάριο έως την αποπομπή του τον Μάιο, αποδείχθηκε η εμμονή του να με στοχοποιεί — μια εμμονή τουλάχιστον περίεργη, αν όχι και ύποπτη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Εμμονικό και ανηλεές κυνηγητό»

Η ίδια σημειώνει ότι όποιος παρακολούθησε την κατάθεση μπορεί να αντιληφθεί το «εμμονικό και ανηλεές κυνηγητό» που έχει υποστεί, όχι μόνο από τον κ. Σαλάτα αλλά και από προηγούμενες διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, αφήνει αιχμές για ένα «σύστημα εντός και εκτός του Οργανισμού», το οποίο — όπως υποστηρίζει — αποκαλύπτεται μέσα από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Παρασκευή Τυχεροπούλου, επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου στον ΟΠΕΚΕΠΕ είμαι το βασικό πρόσωπο των αποκαλύψεων για τις παράτυπες επιδοτήσεις.

Αντιδράσεις από την κατάθεση Σαλάτα

Η κατάθεση του Νίκου Σαλάτα προκάλεσε τις αντιδράσεις των μελών της αντιπολίτευσης ενώ ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι καρατομήθηκε απευθείας από το Μαξίμου και πιο συγκεκριμένα κατονόμασε τον Γιώργο Μυλωνάκη. Υποστήριξε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης και του ανακοίνωσε την αποπομπή του.

Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μυλωνάκης φέρεται να είπε στον κ. Σαλάτα ότι «οφείλει να αφήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της διαφορετικά δεν απομένει άλλη λύση για την κυβέρνηση από το να τον απομακρύνει από τον οργανισμό». Κάτι όμως που διέψευσε κατά την κατάθεση του ο μάρτυρας. Όπως εξήγησε στη σύντομη συνομιλία που είχε με τον κ. Μυλωνάκη ειπώθηκε ότι δεν είναι καλό να έχουμε αντιπαλότητα με τις Ευρωπαϊκές Αρχές.

Ο κ. Σαλάτας πάντως, είπε ότι πρέπει να ελεγχθούν οι πέντε ευρωπαίοι εισαγγελείς, η κ. Τυχεροπούλου αλλά και ο κ. Φλωρίδης υποστηρίζοντας ότι αυτό σημαίνει κατάρρευση του κράτους δικαίου.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κυρία Τυχεροπούλου διώκεται για 20 αδικήματα ενώ σύμφωνα με τον μάρτυρα, η συγκεκριμένη διευθύντρια του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε στενή συνεργασία με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού Βαγγέλη Σημανδράκου την επίμαχη περίοδο 2022-2023.