Σε υψηλούς τόνους κινείται η σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι καταθέσεις των δύο μαρτύρων, Μπαμπασίδη και Σημανδράκη, καθυστέρησε, καθώς συζητήθηκε μεταξύ των μελών διαδικαστικό θέμα.

Παρακολουθήστε Live εδώ τη συνεδρίαση της Εξεταστικής

Στον απόηχο της χθεσινής κατάθεσης του Νίκου Σαλάτα, πρώην προέδρου του Οργανισμού, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν επιτακτικά να έρθει την Τρίτη να καταθέσει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Σαλάτας υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι καρατομήθηκε από το Μαξίμου, υποδεικνύοντας τον κ. Μυλωνάκη, με τον οποίον, όπως είπε, είχε μια σύντομη τηλεφωνική συνομιλία.

Γιατί θέλουν τα άλλα κόμματα να καταθέσει ο Μυλωνάκης

Το ΠαΣοΚ, με επιστολή που κατέθεσε, ζητά να κληθεί ως μάρτυρας ο υφυπουργός την προσεχή Τρίτη, καθώς, όπως λένε, προέκυψαν νέα στοιχεία μέσα από κοινοβουλευτικό έλεγχο και μετά τα όσα είπε ο κ. Σαλάτας. Παρόμοια πρόταση στήριξαν στο σύνολο τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που καταφέρθηκαν κατά του υφυπουργού, ζητώντας να δώσει εξηγήσεις. Πιο συγκεκριμένα, η Μιλένα Αποστολάκη σημείωσε πως είναι «αμάχητο τεκμήριο ότι διαθέτει, όχι μόνο κρίσιμη και ουσιαστική γνώση, αλλά και ενεργότατη συμμετοχή σε πράξεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διερεύνηση σκάνδαλο». Ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε «να έρθει και να διαφωτίσει τι γνωρίζει για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και κατάσταση ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, τόνισε πως «έχουμε να κάνουμε με σκάνδαλο και όχι μηχανορραφία κάποιων». Ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας επικαλέστηκε τη συζήτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Γιώργο Μυλωνάκη, κατά τη διάρκεια της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και σημείωσε ότι «από την χθεσινή εξέταση του Σαλάτα, κατέστη σαφές αυτό που έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι ο κ. Μυλωνάκης, γνωστός και ως δεξί χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι το κεντρικό πρόσωπο στο Μαξίμου που εμπλέκεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Αναμείνατε στο ακουστικό σας», απαντά η πλειοψηφία

Η Νέα Δημοκρατία, από την άλλη, μετά από πρόταση του εισηγητή της Μακάριου Λαζαρίδη, στήριξε ότι πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι δύο πρώτοι κύκλοι από την περίοδο 2015-2025, όπου θα υπάρξει όπως είπε πλήρης εικόνα και μετά να δει η επιτροπή αν χρειάζεται να συζητήσουν για νέα κλήση μαρτύρων. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και αναμενόταν, ψηφίστηκε από την πλειοψηφία με 17-14.

Αυτήν την ώρα, καταθέτει ο μάρτυρας, Κυριάκος Μπαμπασίδης, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ.