Μαραθώνια, αλλά χωρίς να δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις, ήταν η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Ο πρώην πρόεδρος αν και ρωτήθηκε από τους βουλευτές, κυρίως της αντιπολίτευσης, για την εμπλοκή του στις επισυνδέσεις όπου εμφανίζεται να μιλάει με παράγοντες και πολιτικά πρόσωπα, ο ίδιος επικαλέστηκε άγνοια λέγοντας ότι δεν γνωρίζει τι αναφέρεται εντός της δικογραφίας. Πάντως, άφησε αιχμές τόσο κατά της Παρασκευής Τυχεροπούλου όσο και του προκατόχου του κ. Σημανδράκου προτείνοντας μάλιστα να εξεταστούν κατ’ αντιπαράσταση.

«Τη δικογραφία δεν τη ξέρω, δεν υπάρχει διαδικασία να τη παραλάβω. Δεν υπήρξε από μέρους μου και κανέναν άλλο διετέλεση παράνομης πράξης. Γιατί αυτά που ακούστηκαν, εύκολα γίνονται παρεξηγήσιμα και πρέπει να εξηγηθούν. Τα επίμαχα σημεία, με κάθε ευθύνη ενός δημόσιου λειτουργού που το κράτος εμπιστεύτηκε διοίκηση Οργανισμού, δηλώνω υπεύθυνα ότι καμία παράνομη πράξη δεν έγινε ούτε καμία πληρωμή που δεν ήταν νόμιμη», είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο είπε πως, «ο κ. Ξυλούρης είχε υποβάλει επώνυμη καταγγελία εις βάρος της κυρίας στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και άλλες ελεγκτικές αρχές. Μας είχε ενημερώσει και δεν ήθελα να συμβαίνουν. Ήθελα να κατευνάσω τα πνεύματα», απάντησε σε ερώτηση για την επισύνδεση στην οποία εμφανίζεται να συνομιλεί με τον λεγόμενο «Φραπέ» για την κ. Τυχεροπούλου. Παρά τις πιεστικές ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη ο κ. Μπαμπασίδης απέφυγε να απαντήσει για το ποιος είναι ο «Μάκης» που «στέκει στο Μαξίμου». Πρόκειται για σημείο σε συνομιλία που έχει δει το φώς της δημοσιότητας από τη δικογραφία.

Ο κ. Μπαμπασίδης άφησε αιχμές κατά του προκατόχου του κ. Σημανδράκου λέγοντας ότι είχαν διαφωνίες και του απέστειλε μάλιστα και επιστολή στην οποία έκανε αναφορά για «εν κρυπτώ αποφάσεις».

Επίθεση στην Παρασκευή Τυχεροπούλου

Για την κ. Τυχεροπούλου κατήγγειλε ότι «της ζητήθηκε, εφόσον αποδεσμεύτηκε από την ευθύνη της διεύθυνσης να παραδώσει στον επόμενο το ερμάριο. Και δεν το παρέδιδε. Το κλείδωσε. Στείλαμε εξώδικό και της ζητήσαμε, ελάτε να ανοίξετε το ερμάριο πρέπει να παραδώσετε. Θέλετε να σας δείξω με την τεχνολογία με πόσα αλυσοπρίονα κόπηκαν οι κλειδαριές. Από πού και ως που;», είπε.

Πρόσθεσε πως βρέθηκαν «13 ιεραρχικές προσφυγές μία εκ των οποίων ήταν η 73χρονη, μια άλλη οικογένεια που δεσμεύτηκε η περιουσία τους, οι οποίες γινόταν αποδεκτές όχι με νόμιμες διαδικασίες με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Εγώ είχα ενημερώσει και το Υπουργείο και την εισαγγελία του Αρείου Πάγου».

Τα ρουσφιέτια που έπιασε ο κοριός

Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η απάντηση που έδωσε στην Ευαγγελία Λιακούλη για τη συνομιλία που είχε πιάσει ο «κοριός» περί ρουσφετιών. Η βουλευτής του ΠαΣοΚ ρώτησε τον μάρτυρα για το σχόλιο του προς τον κ. Στρατάκο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο όπου έλεγε πως ο Χρήστος Κέλλας «δε ζει χωρίς ρουσφετάκια».«Είπα προηγουμένως ότι έχει ποινικοποιηθεί η καθημερινότητα μας. Αιτήματα νόμιμα, ακόμα κι ένας αγρότης μόνος του δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα; Έχει. Ε,το είπα ρουσφετάκι, ήταν αιτηματάκι, δεν ήταν συνολικό αίτημα. Ήταν προσωπικό αίτημα κάποιου αγρότη. Σας λέω πως είχαμε μια συνομιλία μεταξύ συνεργατών καθημερινά» απάντησε ο κ. Μπαμπασίδης.

Υπενθυμίζεται, ότι ο κ. Μπαμπασίδης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Στρατάκο όπου τον ενημέρωνε για το τηλεφώνημα του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστο Κέλλα. Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας ο διάλογος τους φέρεται να ήταν ο εξής:

Γιώργος Στρατάκος: Ο Κέλλας τι ήθελε;

Κυριάκος Μπαμπασίδης: Κάτι ρουσφέτια.

Γιώργος Στρατάκος: Ο,τινα ‘ναι, ρε μ@@@κα.

Κυριάκος Μπαμπασίδης: (γέλια)

Γιώργος Στρατάκος: Δεν μπορεί, λέει, χωρίς αυτά, δεν ζει χωρίς αυτά.

Κυριάκος Μπαμπασίδης: Ε, μου έφερε λέει τα κρασιά ο υπουργός, είναι για όλους.

Το θερμόμετρο εντός της αίθουσας ανέβηκε όταν ο Αλέξανδρος Καζαμίας ρώτησε τον μάρτυρα ποια είναι η σχέση του με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπε ο κ. Μπαμπασίδης στα νιάτα του ήταν μέλος, μετά έγινε απλός φίλος ενώ θέλησε να πει ότι είχε ψηφίσει το κόμμα.

«Παραμένετε εγγεγραμμένος στους φίλους», επέμεινε στο ερώτημα του ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση της πλειοψηφίας. «Είναι τιμή μας να είναι οποιασδήποτε ΝΔ. Πιστοποιητικό φρονημάτων θέλετε;», είπε σε έντονο ύφος ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης. Ό κ. Μπαμπασίδης στη συνέχεια επέμεινε ότι θέλει να απαντήσει υπογραμμίζοντας ότι «μπήκε με ΑΣΕΠ» στον ΟΠΕΚΕΠΕ και λέγοντας ότι ήταν «πρώτος πλειοψηφών όλων των υποψηφίων».

Καθότι η κατάθεση του κ. Μπαπασίδη ήταν πολύωρη η κατάθεση του κ. Σημανδράκου μετατέθηκε για την επόμενη εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα την επόμενη Τρίτη.