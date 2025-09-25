Ένοχος κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση μεταξύ 2005 και 2007, στην υπόθεση χρηματοδότησης από το καθεστώς Καντάφι, για να εξασφαλίσει τη νίκη του στις εκλογές του 2007.

Παράλληλα, το δικαστήριο τον αθώωσε για τις κατηγορίες υπεξαίρεσης δημόσιων πόρων, παθητικής διαφθοράς και υπέρβασης των ανώτατων ορίων χρηματοδότησης που αφορούν προεκλογική εκστρατεία.

Το δικαστήριο δεν έχει ακόμη εκδώσει την ποινή του 70χρονου Σαρκοζί, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας την περίοδο 2007–2012. Ο ίδιος έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση, γεγονός που θα αναστείλει οποιαδήποτε ποινή μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Με την απόφαση αυτή, ο Σαρκοζί γίνεται ο πρώτος πρώην Γάλλος αρχηγός κράτους που καταδικάζεται για τόσο σοβαρό αδίκημα. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι διοχέτευσε μυστικά εκατομμύρια από την κυβέρνηση Καντάφι στα ταμεία της καμπάνιας του, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε σε όλη τη διάρκεια της τρίμηνης δίκης του νωρίτερα φέτος.

Η υπόθεση εμπλέκει και άλλους 11 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων τρεις πρώην υπουργοί.