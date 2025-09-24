Μια μικρή ψυχρολουσία την υπέστη η ελληνική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από την αιφνιδιαστική αναβολή της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Βέβαια, από ότι πληροφορούμαι την είδηση την είχαν μάθει από προχθές όταν ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο η συνάντηση με τους ηγέτες του αραβικού και του μουσουλμανικού κόσμου. Τώρα το γιατί καθυστέρησαν να το ανακοινώσουν ίσως σχετίζεται με την προσπάθεια να βρεθεί κάποια λύση, και ακούγεται ότι αναζητείται ακόμα κοινός χρόνος για να γίνει σήμερα η συνάντηση.

Δίκη προθέσεων δεν θέλω να κάνω αλλά ίσως ο «Σουλτάνος» να μην καιγόταν για αυτή τη συνάντηση τώρα που έχουν ανοίξει οι δουλειές του, καθώς από τουρκικής πλευράς διαδίδεται ότι δύσκολα θα βρεθεί χρονικό διάστημα που να βολεύει και τις δύο πλευρές.

Ο Τούρκος Πρόεδρος αύριο θα βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για την πολυπόθητη συνάντηση με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, που ήταν κλειστός για εκείνον την τετραετία που Πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Τζο Μπάιντεν.

Τώρα, όμως, ρίχνει όλο του το βάρος στο να βρει -εγχείρημα όχι και τόσο δύσκολο- «κοινή γλώσσα» με τον Τραμπ. Οι εξελίξεις δεν προοιωνίζονται τίποτε καλό για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

***

Με χαμηλή αυτοπεποίθηση στους βουλευτές της ΝΔ

Οι εκλογές, όποτε γίνουν, θα είναι εξαιρετικά δύσκολες για τη ΝΔ, με βάση τα σημερινά δεδομένα. «Γαλάζιος» βουλευτής με πολλά χρόνια πορείας στη Νέα Δημοκρατία, επισημαίνει τη δυσκολία εξετάζοντας το DNA των Νεοδημοκρατών. Μάλιστα ενώ εύχεται την δημιουργία του άλλου πόλου, ώστε να συσπειρωθεί η κεντροδεξιά παράταξη, βλέπει την αντίδραση των ψηφοφόρων του κόμματος, οι οποίοι του μεταφέρουν ότι την πρώτη Κυριακή δεν θα προσέλθουν στην κάλπη, για να στείλουν το δικό τους μήνυμα δυσαρέσκειας.

«Το ίδιο έκαναν και στις ευρωεκλογές και έμειναν στον καναπέ τους» προσθέτει. «Αυτούς τους ψηφοφόρους πρέπει να πείσουμε, γιατί η πρώτη Κυριακή θα δώσει τον τόνο». Είναι θέμα ψυχολογίας και αυτό που καταλαβαίνω, μιλώντας με πολλούς «γαλάζιους» βουλευτές, είναι ότι η αυτοπεποίθησή τους βρίσκεται στα τάρταρα.

***

Κίνημα υπέρ Σαμαρά

Δεν ξέρω εάν τελικά θα φωνάξουν όλοι, «Αντώνη γύρνα πίσω», αλλά μετά τον Νότη Μηταράκη, τον Θάνο Πλεύρη, τον Μάκη Βορίδη, τον Μάξιμο Χαρακοπουλο, και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστης Χατζηδάκης, έμμεσα ευχήθηκε την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη «μεγάλη Νέα Δημοκρατία», όπως χαρακτήρισε την παράταξη του. Όπως είπε ωστόσο, «αυτά δεν επιβάλλονται μονομερώς» δείχνοντας στην άλλη πλευρά, η οποία αν μη τι άλλο μάλλον… χαίρεται με την εξέλιξη, καθως ο ένας μετά τον άλλο οι γαλάζιοι υπουργοί και βουλευτές κλείνουν το μάτι στον πρώην Πρωθυπουργό. Τα σήματα στέλνονται, αλλά δεν βλέπω θετική ανταπόκριση από το περιβάλλον του Αντώνη Σαμαρά.

***

Η βραδινή σύναξη για τα Τέμπη και ο Κασσελάκης

Λίγο το δημοσιογραφικό δαιμόνιο, λίγο η ευαισθησία για το θέμα των Τεμπών με παρακίνησαν να πάω μια βόλτα από το Σύνταγμα. Εκτός από το προσκλητήριο των νεκρών που γίνεται κάθε βράδυ την ίδια ώρα, ακολουθούμενο από 57 δευτερόλεπτα σιωπής, είδα και κάτι άλλο που με παραξένεψε. Ο Στέφανος Κασσελάκης συνοδευόμενος από τον Μανώλη Καπνισάκη, τη Γιώτα Πούλου και τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι που έχει κατασκηνώσει μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη και συνομίλησαν με οικειότητα σαν δύο καλοί φίλοι… Όπως έμαθα αργότερα ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας γνωρίζει τον Ρούτσι από το 2023 και τώρα τον διαβεβαίωσε ότι το νομικό τμήμα του κόμματος είναι στο πλευρό του για να τον στηρίξει νομικά και ψυχολογικά.

***

Προσυνεδριακά μαχαίρια στο ΠαΣοΚ

Στην υποψία της διεξαγωγής συνεδρίου βγήκαν τα πρώτα μαχαίρια… Ο Χάρης Δούκας ζητάει συνεδριακή δέσμευση για μην συνεργαστεί το ΠαΣοΚ με τη Νέα Δημοκρατία και ο Παύλος Γερουλάνος, που στις 3 Σεπτεμβρίου είχε αφήσει αιχμές προς τον δήμαρχο Αθηναίων, διατυπώνει νέες αιχμές προς την ηγεσία. Συγκεκριμένα, μίλησε για την αδρανοποίηση κορυφαίων οργάνων του κόμματος όπως το Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο και το Πολιτικό Συμβούλιο, ενώ αναφέρθηκε και στη στασιμότητα των δημοσκοπήσεων. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν θέτει θέμα ηγεσίας.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη απαντούν ότι στη ΔΕΘ δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για την ανατροπή του υφιστάμενου σκηνικού και ότι όλοι πρέπει να παλέψουν για αυτό. Παράλληλα, απορούν γιατί ο Δούκας επανέφερε ένα θέμα το οποίο έχει λήξει ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ.

***

Ποιος συμμαχεί με ποιον τελικά;

Μαθαίνω ότι ενώ πυκνώνουν οι προσπάθειες στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς να έρθουν πιο κοντά μετά από δύο χρόνια αγεφύρωτης απόστασης, στην Κουμουνδούρου οσφραίνονται μια «έμμεση πλην ορατή» προσπάθεια της ΝΔ να βρει δικούς της νέους «συμμάχους» στα δεξιά της βλέποντας η αυτοδυναμία μπορεί να είναι μακριά. Κι επειδή, λένε, ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει δώσει σημασία στις «οχλήσεις» της Πειραιώς όσο κι αν μεγαλώνει το εσωκομματικό κύμα μιας επαναπροσέγγισης, λοξοκοιτάζουν προς την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Δεν ξέρω για τη ΝΔ, την Αριστερά πάντως θα τη βόλευαν τέτοια σενάρια.

***

Ρηξικέλευθη πρόταση Νικητιάδη

Πληροφορήθηκα μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση του βουλευτή του ΠαΣοΚ Γιώργου Νικητιάδη. Στην Κοπεγχάγη, όπου βρέθηκε για την Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία στην Ευρώπη, πρότεινε να δημιουργηθεί Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας στην Ελλάδα. Μάλιστα, κάλεσε τον Κύπριο εκπρόσωπο, κ. Χατζηγιάννη, να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία για να τεθεί το ζήτημα στην επόμενη Προεδρία της ΕΕ που θα την αναλάβει η Κύπρος. Πως θα χρηματοδοτηθεί το κέντρο που πρότεινε. Κατά τον Νικητιάδη από τη φορολόγηση των υπερκερδών των μεγάλων εταιρειών.

***

Δημογραφικό Παρατηρητήριο στην Αν. Μακεδονία-Θράκη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να χρηματοδοτήσει στην Ελλάδα μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, την ίδρυση Δημογραφικού Παρατηρητηρίου το οποίο θα ξεκινήσει πιλοτικά από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και επ’ αυτού τοποθετήθηκε και η Επίτροπος Εργασίας και Κοινωνικών Δικαιωμάτων Roxana Mînzatu. Ας ελπίσουμε να μην μείνουμε μόνο στο παρατηρητήριο και να υπάρξουν και δράσεις συγκεκριμένες που θα αντιμετωπίζουν το δημογραφικό.

***

Ο άφαντος Άδωνις

Γίνεται χαμός στις ΗΠΑ για τη δήλωση του Ντόναλντ Τράμπ για τον αυτισμό και πολλοί υπουργοί Υγείας από διάφορες χώρες της ΕΕ καθησύχασαν τους πολίτες τους ότι δεν υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που να υποστηρίζουν ότι η λήψη παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη προκαλεί αυτισμό. Ποιός δεν έβγαλε κουβέντα; Ο Αδωνις Γεωργιάδης που όπως έλεγε άσπονδος φίλος του στην Κ.Ο. της ΝΔ, «δεν θα μιλούσε κατά του Τραμπ».