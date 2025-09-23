Δεν θα πραγματοποιηθεί η σημερινή συνάντηση (23/9) του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στις 21:00 ώρα Ελλάδος, στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη.

Η τουρκική πλευρά ζήτησε την ακύρωση της συνάντησης λόγω της συμμετοχής του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Πλέον αναζητείται διαθέσιμη ώρα για νέα συνάντηση στη Νέα Υόρκη με βάση το πρόγραμμα και των δύο ηγετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Τραμπ ανακοίνωσε την διάσκεψη των αραβικών χωρών στην οποία πρέπει να πάει και η Τουρκία. Η διάσκεψη θα εξελίσσεται την ώρα που ήταν το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ερντογάν, οπότε η τουρκική πλευρά ζήτησε την αναβολή.