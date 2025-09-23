Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων θα εισηγηθεί στους γιατρούς στις ΗΠΑ να μη χορηγούν παρακεταμόλη στις έγκυες. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του δεν έδωσε κάποια πειστική εξήγηση για το λόγο που θα γίνει αυτό.

Το ίδιο συνέβη και με τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Ωστόσο, οργανισμοί υγείας και έρευνες δεν επιβεβαιώνουν όσα δήλωσαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο υπουργός υγείας.

Ξεκάθαρη τοποθέτηση από τον ΠΟΥ για την παρακεταμόλη

Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού και η αξία των εμβολίων που σώζουν ζωές δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση, δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

«Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν» σε σύνδεση, δήλωσε ο Ταρίκ Γιασέρεβιτς κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Γενεύη.

«Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό. Τα εμβόλια, όπως έχω πει, σώζουν αναρίθμητες ζωές. Αυτό είναι κάτι που έχει αποδείξει η επιστήμη και τα θέματα αυτά δεν πρέπει να τίθενται σε αμφισβήτηση», πρόσθεσε.

Τι δηλώνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) δήλωσε την Τρίτη ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Μάλιστα, σε δήλωσή του στο Reuters επισημαίνει ότι δεν απαιτείται κάποια αλλαγή στις τρέχουσες συστάσεις για τη χρήση παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

«Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν έχουν βρει καμία σχέση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού», ανέφερε ο EMA.

Ποιες είναι οι τρέχουσες ιατρικές οδηγίες για τις έγκυες γυναίκες και την παρακεταμόλη;

Η ακεταμινοφαίνη/παρακεταμόλη είναι το συνιστώμενο φάρμακο πρώτης γραμμής για τον πόνο και τον πυρετό. Αυτό συμβουλεύουν το Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων (ACOG) και Γυναικολόγων, το Βρετανικό Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (RCOG) και άλλων ιατρικοί οργανισμοί.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι κατευθυντήριες οδηγίες του NHS αναφέρουν: «Η παρακεταμόλη είναι η πρώτη επιλογή παυσίπονου αν είστε έγκυος. Λαμβάνεται συνήθως κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και δεν βλάπτει το μωρό σας».

Ανάλογη είναι και η οδηγία που υπάρχει στην Αυστραλία. Ωστόσο, η χρήση ιβουπροφαίνης, ναπροξένης και άλλων μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων κατά το τρίτο τρίμηνο μπορεί να οδηγήσει σε γενετικές ανωμαλίες. Αυτό επισημαίνουν τόσο η ACOG όσο και η RCOG.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της μη μείωσης του πυρετού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Ο μη θεραπευμένος πυρετός και ο πόνος της μητέρας κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης μπορούν να αυξήσουν τους κινδύνους γενετικών ανωμαλιών. Συγκεκριμένα, προκαλούν καρδιακές παθήσεις, ανωμαλίες του κοιλιακού τοιχώματος και ανωμαλίες του νευρικού σωλήνα.

Ο μη θεραπευμένος πόνος και πυρετός έχουν επίσης συνδεθεί με πρόωρο τοκετό, χαμηλό βάρος γέννηση. Στις έγκυες γυναίκες, ο πυρετός και ο πόνος που δεν αντιμετωπίζονται μπορούν να προκαλέσουν πολλά προβλήματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε την υψηλή αρτηριακή πίεση, αφυδάτωση, κατάθλιψη και άγχος.

Τι λέει η έρευνα σχετικά με τη χρήση του Tylenol κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που να συνδέουν τη χρήση ακεταμινοφαίνης ή παρακεταμόλης με τον αυτισμό. Πρόσφατες μελέτες έχουν καταλήξει σε αντικρουόμενα συμπεράσματα.

Μάλιστα, το 2024 μελέτη σε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια παιδιά στη Σουηδία δεν βρήκε αιτιώδη σύνδεση. Το 2025 ανασκόπηση 46 παλαιότερων μελετών υποδήλωσε μια σχέση μεταξύ της προγεννητικής έκθεσης σε ακεταμινοφαίνη και του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης αυτών των διαταραχών.

Ωστόσο, οι ερευνητές από την Ιατρική Σχολή Icahn, το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και άλλοι δήλωσαν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι το φάρμακο προκάλεσε τα αποτελέσματα. Συνέστησαν στις έγκυες γυναίκες να συνεχίσουν να τη χρησιμοποιούν ανάλογα με τις ανάγκες.

Επιπρόσθετα, μεγάλες μελέτες του 2025 από την Ευρώπη και την Ιαπωνία έβαλαν νέα δεδομένα στο τραπέζι. Σύμφωνα με τα ευρήματα η φαινομενικά μικρή συσχέτιση μεταξύ της προγεννητικής χρήσης ακεταμινοφαίνης και των νευροαναπτυξιακών διαταραχών μπορεί στην πραγματικότητα να οφείλεται σε συγχυτικούς παράγοντες. Αυτό, σημαίνει, ότι μπορεί να οφείλεται σε άλλους υποκείμενους παράγοντες.

Όπως για παράδειγμα, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, η υγεία και η γενετική των γονέων, άλλα φάρμακα που μπορεί να έλαβαν οι μητέρες και ασθένειες.

Γιατί η ακεταμινοφαίνη είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Στις ΗΠΑ έχουν υπάρξει εκατοντάδες αγωγές από γονείς και ακτιβιστές για το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα, κατηγορούν τους λιανοπωλητές ότι δεν τους έχουν ενημερώσει για τις επιπτώσεις που έχει η χρήση του συγκεκριμένου φαρμάκου.

Τον Δεκέμβριο του 2023, ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ απαγόρευσε σε μάρτυρες να καταθέσουν. Ο λόγος; Διαπίστωσε ότι δεν είχαν επιστημονικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς τους.

Τον Αύγουστο του 2024, επικαλούμενος την απόφαση αυτή, δικαστής απέρριψε όλες τις υποθέσεις στο ομοσπονδιακό δικαστήριο. Τον επόμενο μήνα το εφετείο πρόκειται να εξετάσει τα επιχειρήματα σε έφεση κατά της απόφασης αυτής.