Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε σήμερα και άλλες χώρες να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης, ζητώντας να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, το συντομότερο δυνατόν, στη Λωρίδα της Γάζας.

«Μια γενοκτονία συνεχίζεται στη Γάζα, την ώρα που εμείς συναντιόμαστε εδώ αθώοι άνθρωποι πεθαίνουν» είπε ο Ερντογάν στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα και να καταστεί υπόλογη η «ομάδα γενοκτονίας», όπως την αποκάλεσε. «Δεν υπάρχει πόλεμος στη Γάζα, δεν υπάρχουν δύο πλευρές στη Γάζα, αυτό είναι εισβολή, γενοκτονία, μια πολιτική μαζικής σφαγής», είπε.

Για Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο

Αναφερόμενος στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία οραματίζεται το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως «μια λεκάνη σταθερότητας όπου τα νόμιμα συμφέροντα όλων των μερών γίνονται σεβαστά». Υπογράμμισε την ετοιμότητα της Άγκυρας για «εποικοδομητική συνεργασία σε κάθε ζήτημα».

Όσον αφορά στην Κύπρο, ο Ερντογάν επανέλαβε την έκκλησή του για τερματισμό αυτού που χαρακτήρισε ως «άδικη απομόνωση» των Τουρκοκυπρίων.

«Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” και να συνάψει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μαζί της», είπε. «Η διεθνής κοινότητα πρέπει να τερματίσει την άδικη απομόνωση που έχει επιβληθεί στους Τουρκοκυπρίους εδώ και μισό αιώνα».

Για Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν

Στρέφοντας την προσοχή του στην κατάσταση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία είναι «ευχαριστημένη» με τα πρόσφατα μέτρα για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών.

Συνέχισε συγχαίροντας τους ηγέτες των γειτονικών χωρών, καθώς και τον Τραμπ, για τη συμβολή τους σε αυτή τη διαδικασία.

Είπε επίσης ότι η διαδικασία ομαλοποίησης των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας «προχωρά όπως έχει προγραμματιστεί».

Για τη Συρία

Αναφερόμενος στη Συρία, ο Ερντογάν σημειώνει ότι «επί 13 χρόνια, σας μιλούσα από αυτή την πλατφόρμα για την καταπίεση και τις συγκρούσεις στη γειτονική μας Συρία».

Ωστόσο, με την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου, η χώρα «άνοιξε τις πόρτες σε μια νέα περίοδο», είπε.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι έχει μεγάλη ελπίδα ότι ο λαός της Συρίας θα καταφέρει να ανοικοδομήσει τη χώρα του και υποσχέθηκε στρατιωτική υποστήριξη στο «όραμα μιας ενιαίας και ενοποιημένης Συρίας χωρίς καμία μορφή τρομοκρατίας, ειδικά του ISIS».