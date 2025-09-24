Την περασμένη εβδομάδα αμερικανοί επιστήμονες ανακοίνωσαν την δημιουργία ενός ιού με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο ιός –ένας βακτηριοφάγος- σκοτώνει βακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά.

Η Ιωάννα Σουφλέρη, αρχισυντάκτρια του ΒΗΜΑScience, εξηγεί τη σημασία του επιτεύγματος – το οποίο αφενός καταδεικνύει τη δυναμική της Τεχνητής Νοημοσύνης και αφετέρου την χρησιμότητάς της ιατρική- και συζητά τις πτυχές που μπορεί και να μας ανησυχούν.

Θα ακούσετε:

Τι ακριβώς πέτυχαν οι επιστήμονες

Τι είναι οι ιοί και τι οι βακτηριοφάγοι

Πως οι βακτηριοφάγοι γίνονται θεραπείες καταπολέμησης των λοιμώξεων

Γιατί πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι για τα επιστημονικά επιτεύγματα

Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ Science στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια.