Στο τέταρτο επεισόδιο η Ιωάνα Σουφλέρη -βιολόγος και αρχισυντάκτρια στο BHMAScience- καταδεικνύει την δύναμη της εξελικτικής θεωρίας να εξηγεί τον έμβιο κόσμο και εμάς, το ανθρώπινο είδος.



Μεταξύ άλλων θα ακούσετε:

Για τη διαφορετική έννοια της λέξης «θεωρία» στον επιστημονικό λόγο σε σχέση με την καθομιλουμένη

Για την επεξηγηματική και προβλεπτική δύναμη μιας θεωρίας

Για το πως ο Δαρβίνος διαλεύκανε τον ρόλο των μελισσών (ναι,ναι!)

Για το πως κατάφερε να φτάσει στα συμπεράσματά του χωρίς να ξέρει τίποτε για γενετική και DNA

Για τα σημάδια της εξέλιξης γύρω μας και μέσα μας

Για την εξέλιξη και την υποδοχή της στην Ελλάδα

