Πρεμιέρα κάνει στα τέλη Σεπτεμβρίου το ψηφιακό εκκαθαριστικό φόρων.

Με τη νέα πλατφόρμα που θα ενεργοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών όπου κάθε φορολογούμενος, εισάγοντας βασικά στοιχεία όπως εισόδημα, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση ή επαγγελματική ιδιότητα, θα μπορεί να δει άμεσα το όφελος που θα έχει με τη νέα φορολογική κλίμακα η οποία θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Το ψηφιακό εκκαθαριστικό

Η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί σε δύο στάδια:

1. Σε πρώτη φάση θα ενεργοποιηθεί η αρχική έκδοση. Ο φορολογούμενος εισάγοντας στοιχεία, όπως το είδος απασχόλησης, το εισόδημα, το έτος γέννησης και τον αριθμό των παιδιών, θα μπορεί να δει άμεσα το όφελος που προκύπτει από την αλλαγή της φορολογικής κλίμακας, καθώς και από τη νέα κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων. Αυτή η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη από το site του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Μετά την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου που θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα θέσει σε λειτουργία έναν προσωποποιημένο υπολογιστή. Η εφαρμογή αυτή, αξιοποιώντας τα πραγματικά στοιχεία κάθε φορολογουμένου για το 2024, θα παρέχει μια πιο ακριβή εικόνα για τα οφέλη από τις αλλαγές στην φορολογική κλίμακα και τους συντελεστές, προσφέροντας ένα πλήρες φορολογικό προφιλ. Ο νέος υπολογιστής θα είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

Οι υπολογισμοί μέσω της πλατφόρμας θα αφορούν το φόρο εισοδήματος και τη φορολογία των ενοικίων. Δεν θα περιλαμβάνουν άλλα μέτρα όπως η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Με το δεύτερο, πλήρως προσωποποιημένο εργαλείο της ΑΑΔΕ, ο κάθε πολίτης θα έχει μια ξεκάθαρη εικόνα του φορολογικού του προφίλ: τι πλήρωνε μέχρι σήμερα και τι θα ισχύσει με τις νέες ρυθμίσεις. Έτσι, το εκκαθαριστικό δεν θα αποτελεί έκπληξη αφού οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υπολογίζουν σε πραγματικό χρόνο πόσο φόρο θα πληρώσουν και ποιο θα είναι το καθαρό όφελος από τις αλλαγές στην φορολογική κλίμακα.

ΠΗΓΗ: ot.gr