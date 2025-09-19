Συναγερμός σήμανε στις υγειονομικές αρχές της Καστοριάς. Άνδρας βρέθηκε θετικός στην φυματίωση και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς λαμβάνει ήδη την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι θεράποντες ιατροί εκφράζουν την αισιοδοξία τους για την πορεία της υγείας του, τονίζοντας την καλή του αντίδραση στη φαρμακευτική αγωγή για την φυματίωση. Ενδεικτικό της ελεγχόμενης κατάστασης είναι το γεγονός ότι ο ασθενής δεν βρίσκεται σε καθεστώς καραντίνας, ακολουθώντας τα σύγχρονα πρωτόκολλα για τη διαχείριση της νόσου.

Οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές προχώρησαν στην απαραίτητη ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα υπήρξαν ορισμένα άτομα που εκτέθηκαν στον ιό, αλλά κανένα δεν νοσεί.

Το γεγονός αυτό κάνει αποτρέπει, προς το παρόν, την οποιαδήποτε ανησυχία για περαιτέρω διασπορά του ιού. Ωστόσο οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε επαγρύπνηση.