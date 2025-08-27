Ένας άνδρας 37 ετών εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Τετάρτης 27 Αυγούστου στο βάραθρο του Χάρου, στον ορεινό όγκο του Γράμμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για κάτοικο Αθηνών, η εξαφάνιση του οποίου είχε δηλωθεί από χθες, 26 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το grevenamedia.gr, το αυτοκίνητο του 37χρονου είχε εντοπιστεί στην περιοχή της Καστοριάς, γεγονός που κινητοποίησε τις τοπικές αρχές. Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού του, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό της σορού του σε μεγάλο βάθος, στο γνωστό βάραθρο του Χάρου.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή αναρριχητών της ΕΜΑΚ για την ανάσυρση της σορού, λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στο σημείο.

Τι «βλέπουν» οι αρχές

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι όλα τα στοιχεία μέχρι στιγμής παραπέμπουν σε περίπτωση αυτοκτονίας. Σε έρευνες που έκαναν οι Αρχές βρήκαν στο υπολογιστή του τις συντεταγμένες στο σημείο της αυτοκτονίας – το έψαχνε μέρες.

Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να προσδιοριστούν με τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.