Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (28/8) στην Καστοριά, όπου δύο 16χρονοι, ο Θέμης και η Αλεξάνδρα, βρήκαν τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα στον επαρχιακό δρόμο Καστοριάς – Αμυνταίου, στην περιοχή της Κορησού.

Το αυτοκίνητο μάρκας BMW που οδηγούσε ο 16χρονος, εντοπίστηκε γύρω στις 05:30 το πρωί σε χωράφι, μετά από σφοδρή σύγκρουση. Χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των δύο παιδιών, που μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο νοσοκομείο Καστοριάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Τους αναζητούσαν όλο το βράδυ οι γονείς τους

Συγκλονισμένοι είναι οι κάτοικοι στα χωριά Μακροχώρι και Πολυκάρπη της Καστοριάς. Οι οικογένειές τους ανησυχούσαν από αργά το βράδυ της Τετάρτης, καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί τους και είχαν ενημερώσει και την Αστυνομία. Η τραγωδία αποκαλύφθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί, όταν διερχόμενος οδηγός αντίκρισε τα συντρίμμια και ειδοποίησε τις αρχές.

«Οι γονείς είναι συντετριμμένοι, τα λόγια είναι φτωχά. Μου έλεγαν συνέχεια: “Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε”», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Μαυροχωρίου, Βασίλης Μιρκόπουλος, στενός φίλος της οικογένειας του Θέμη.

Το δράμα συνεχίστηκε για τις δυο οικογένειες στις 2 το ξημέρωμα όταν οι γονείς του νεαρού κάλεσαν την αστυνομία και είπαν «ξέρουμε πως πήραν το αμάξι της γιαγιάς».

Συγκλονισμένη μίλησε και καθηγήτρια από το φροντιστήριο που παρακολουθούσαν τα δύο παιδιά: «Ήταν γεμάτα όνειρα, καλοί μαθητές, με καλή ψυχή. Τελευταία φορά που τα είδα, είπαμε “καλό καλοκαίρι”. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δεν θα ξαναέρθουν στο μάθημα. Ήταν ζευγάρι στη ζωή και, δυστυχώς, έφυγαν μαζί και στον θάνατο».

Συγκλονισμένη είναι και η Ποδοσφαιρική Οικογένεια της Καστοριάς, στην οποία ο Θέμης αγωνιζόταν με την ομάδα Β’, εκδίδοντας ανακοίνωση συλλυπητηρίων: «Με αισθήματα μεγάλης οδύνης εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο παιδιών. Καλό Παράδεισο να έχουν κι ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή τους».

Η τοπική κοινωνία πενθεί βαθιά για την απώλεια δύο νέων γεμάτων ζωή, που έφυγαν πρόωρα και άδικα, αφήνοντας πίσω τους ανείπωτο πόνο.

Ίχνη φρεναρίσματος στον δρόμο

Το όχημα φαίνεται να κινούταν με μεγάλη ταχύτητα και να ακολούθησε «τρελή» πορεία, καθώς προσέκρουσε και ξερίζωσε δύο δέντρα, πέρασε από φράχτη και σταμάτησε μόνο όταν χτύπησε σε νέο δέντρο.

Στο σημείο υπάρχουν εμφανή ίχνη φρεναρίσματος, γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει κάποιο εμπόδιο, ωστόσο η υπερβολική ταχύτητα φαίνεται πως αποδείχθηκε μοιραία για τους δύο 16χρονους.