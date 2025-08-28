Μαύρη μέρα ξημέρωσε στην Καστοριά, καθώς σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν τις έξι το πρωί, στην εθνική οδό Καστοριάς – Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό, με τα δύο θύματα να είναι ανήλικα, αγόρι και κορίτσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση για σοβαρό δυστύχημα στις 05.50. Όταν έφθασε στο σημείο με δύο οχήματα και πέντε πυροσβέστες, βρέθηκε απέναντι σε ένα σοκαριστικό θέαμα.

Ένα λευκό ΙΧ αυτοκίνητο, μάρκας BMW, στο οποίο επέβαιναν τα δύο παιδιά, 16 και 17 ετών, είχε ξεφύγει από την πορεία του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και είχε κυριολεκτικά διαλυθεί, έχοντας προσκρούσει με σφοδρότητα, ενδεχομένως σε συμπαγή επιφάνεια, ίσως δέντρο. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ήταν εξαιρετικά δύσκολη και όταν οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν τους δύο επιβαίνοντες, δεν είχαν δυστυχώς τις αισθήσεις τους.

Χωρίς τις αισθήσεις τους #απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής και ανατροπής του οχήματος, στην περιοχή Κορησός Καστοριάς. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025

Άμεσα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικου μετέφεραν τους δύο νέους στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ο θάνατός τους.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι οικογένειες των δύο θυμάτων, αναζητούσαν τους δύο έφηβους από αργά χθες το βράδυ, καθώς δεν μπορούσαν να τα εντοπίσουν στα κινητά τους τηλέφωνα. Το πρωί ενημερώθηκαν για την τραγική κατάληξη.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, ενώ οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.