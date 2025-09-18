Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο μνημείο του Παύλου Φύσσα τιμώντας την 12η επέτειο από τη δολοφονία του από μέλος της καταδικασμένης οργάνωσης «Χρυσή Αυγή». Η μητέρα του άτυχου καλλιτέχνη, Μάγδα Φύσσα ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που έφτασαν στο μνημείο.

Άφησε λουλούδια εκεί όπου ο γιος της Παύλος στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 έπεσε νεκρός από τρεις μαχαιριές. Χάιδεψε την προτομή του γιου της με αναστεναγμό. Δίπλα της, ήταν συγγενείς και φίλοι του Παύλου. Παρόντες ήταν και εκπρόσωποι από πολιτικές παρατάξεις και συλλογικότητες.

Η Μάγδα Φύσσα, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όσους βρέθηκαν κοντά της, ενώ ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε σε δηλώσεις του: «Ο φασισμός είναι γέννημα-θρέμμα του καπιταλιστικού συστήματος.

Είχαμε προειδοποιήσει, είχαμε τονίσει λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσα από τους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής ότι τον φασισμό «βαθιά κατάλαβε τον, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισε τον». Αυτοί οι στίχοι είναι περισσότερο επίκαιροι σήμερα, που αποφυλακίζεται ο Μιχαλολιάκος, που ετοιμάζεται να αποφυλακιστεί ο Κασσιδιάρης.»

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εκπροσώπησε ο βουλευτής και υπεύθυνος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Μεταναστευτικής Πολιτικής, Παύλος Χρηστίδης ο οποίος σε δηλώσεις του ανέφερε: «12 χρόνια μετά η φωνή του Παύλου αντηχεί μέσα μας, αντηχεί για δύναμη, για ελπίδα, αντηχεί τη φωνή της νέας γενιάς απέναντι στον φασισμό, απέναντι στα άκρα, απέναντι σε όσους σιωπούν στα σκοτάδια.

Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε την ιστορία του, την μνήμη του, είμαστε εδώ γιατί δεν φοβόμαστε. Είμαστε εδώ γιατί αυτό που συνέβη πριν 12 χρόνια έχει στιγματίσει μια ολόκληρη γενιά».

Αυτή την ώρα, ξεκινά η καθιερωμένη πορεία εκατοντάδων ατόμων στα στενά της περιοχής.

Πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Ολοκληρώθηκε η αντιφασιστική πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 12 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, όπου συμμετείχαν μέλη συλλογικοτήτων, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, φοιτητές αλλά και μέλη της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς.

Λόγω της διαδήλωσης, τέσσερις σταθμοί του μετρό παρέμειναν κλειστοί από τις 4 το απόγευμα. Πρόκειται για τους σταθμούς «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» οι οποίοι έκλεισαν μετά από εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Καμάρας όπου νωρίτερα ο κόσμος πραγματοποίησε συγκέντρωση, και συνέχισε προς την οδό Εγνατία.

Ένταση και δακρυγόνα στην Πάτρα

Δακρυγόνα στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στην Πάτρα λίγα λεπτά πριν τις 8 μ.μ.

Αστυνομικοί ακολουθούσαν σε μικρή απόσταση τους διαδηλωτές, γεγονός το οποίο προκάλεσε την αντίδρασή τους και οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. απάντησαν με δακρυγόνα.