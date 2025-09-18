Όταν πριν περίπου ένα χρόνο η KIA παρουσίασε το Κ4 στην έκθεση της Νέας Υόρκης, υπήρξαν πληροφορίες ότι το μοντέλο θα πάρει την θέση του Ceed στην ευρωπαϊκή γκάμα της κορεατικής φίρμας.

Πλέον οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν και επισήμως με το K4 να προετοιμάζει την έλευση του στην Ευρώπη όπου εκτός από τη δυναμική όσο και ασυνήθιστη για τα SUV μέτρα του σήμερα, εμφάνισή του, με μήκος 4,44 μ. και πλάτος 1,85 μ. θα πάρει μια θέση «ανάμεσα» στις κατηγορίες C και D, προτάσσοντας εκτός από την ελκυστική σχεδίαση και έμφαση στο δίπτυχο ευρυχωρίας και πρακτικότητας. Για του λόγου το ακριβές η KIA αξιώνει τον κορυφαίο χώρο στην κατηγορία του για τα κάτω άκρα των επιβατών του πίσω καθίσματος προσφέροντάς τους 96,4 εκ. αλλά και 97,3 εκ. καθ΄υψος. Αντιστοίχως ο χώρος αποσκευών ξεκινά από τα 438 λίτρα και φτάνει έως τα 1.217 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Σε ο,τι αφορά τις επιλογές κινητήρων, αυτοί θα είναι εσωτερικής καύσης χωρίς φυσικά να λείπει η υβριδική τεχνολογία. Στη βάση της γκάμας και με το σκεπτικό της προσιτότητας θα τοποθετηθεί τρικύλινδρος κινητήρας 1,0 λίτρου με απόδοση 115 ίππων σε συνδυασμό με μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων. Ο ίδιος κινητήρας θα είναι διαθέσιμος και σε ήπια υβριδική διαμόρφωση με ίδια ισχύ αλλά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων. Αυτό θα ανήκει επίσης στο βασικό εξοπλισμό των κορυφαίων εκδόσεων με κινητήρα 1,6 λίτρου σε εκδοχές ισχύος 150 ή 180 ίππων ενώ στη συνέχεια αναμένεται να προστεθεί στην γκάμα και full hybrid έκδοση.

Παρά την απουσία αμιγούς ηλεκτροκίνησης το εσωτερικό του K4 φέρει αλάνθαστες επιρροές από τα πιο πρόσφατα EV της KIA, με κυρίαρχες δύο οθόνες 12,3 ιντσών σε σειρά και ενιαία διαμόρφωση συν μια ακόμα για τον έλεγχο του κλιματισμού. Το infotainment ενσωματώνει λειτουργικά Apple CarPlay και Android Auto ενώ στον εξοπλισμό του παρεπιδημούν στοιχεία όπως το ηχοσύστημα Harman Kardon, τα κλιματιζόμενα καθίσματα με δερμάτινες επενδύσεις, και σύστημα ξεκλειδώματος μέσω smartphone.

To προφίλ του συμπληρώνει μια ευρεία σουίτα συστημάτων υποβοήθησης και ασφάλειας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων, αυτόνομης πέδησης, αποτροπή ακούσιας αλλαγής λωρίδας ή αποτροπής αλλαγής σε περίπτωση ενδεχόμενου κινδύνου καθώς και σύστημα που μπορεί να σταθμεύσει ασφαλώς το αυτοκίνητο σε περίπτωση που συμβεί κάτι στον οδηγό.