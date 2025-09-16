Μήνυση σε βάρος του κωμικού Αλέξανδρου Τσουβέλα κατέθεσαν δυο ιερείς, μέλη του χριστιανικού σωματείου «Ορθόδοξη Πορεία». Αφορμή ένα στιγμιότυπο από παράσταση που έδωσε στη Στυλίδα.

Πίσω από τη σκηνή και σε υπερυψωμένο σημείο εμφανίστηκε ένας ιερέας, προκαλώντας κύμα γέλιου στο κοινό. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εκμεταλλευόμενος το μομέντουμ, σχολίασε με τον τρόπο του. Μάλιστα, ο ίδιος ο ιερέας αστειεύτηκε με τον κωμικό και αποχώρησε εν μέσω χειροκροτημάτων.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο πατέρας του οποίου είναι ιερέας, μόλις τον είδε πίσω του έκανε τον σταυρό του και ενέταξε τη στιγμή στο stand up του.

«Εν τω μεταξύ δεν θα ήταν ωραίο να τον έβλεπα μόνο εγώ και να έρθει να με πάρει;» είπε. Όταν ο ιερέας αποχωρούσε, ο κωμικός ερμήνευσε το χαρακτηριστικό soundtrack του «Ιησούς από τη Ναζαρέτ».

Το στιγμιότυπο από την παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα

Το συγκεκριμένο απόσπασμα ανέβηκε στα social media αποσπώντας δεκάδες (θετικές) αντιδράσεις. Τα μέλη του χριστιανικού σωματείου «Ορθόδοξη Πορεία» το θεώρησαν βλάσφημο και προσβλητικό.

Μέσω των δυο ιερέων υπέβαλε μήνυση εναντίον του, για προσβολή θρησκευτικού αισθήματος και έλλειψη σεβασμού προς τον Κλήρο.

Η απάντηση του κωμικού

Μιλώντας στο «Breakfast@Star», ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δήλωσε: «Το πληροφορήθηκα κι εγώ από τους συνεργάτες μου. Κάνει μήνυση ένας άσχετος, δεν νομίζω ότι εκπροσωπεί την εκκλησία ο συγκεκριμένος άνθρωπος.

Έχω ενημερώσει τον δικηγόρο μου, έχω πάρει κι εγώ τις κατάλληλες νομικές οδούς και ακολουθεί μια νόμιμη διαδικασία».

Στη συνέχεια πρόσθεσε με σαφήνεια: «Δεν σκοπεύω να κυλιστώ κάτω με κάποιον που θέλει να γίνει γνωστός και χρησιμοποιώντας την εκκλησία να κάνει followers».

Και πρόσθεσε: «Ο πατέρας μου είναι ιερέας, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Το είδε το βίντεο και γελούσε, γιατί ξέρει ότι η πρόθεσή μου δεν είναι να προσβάλω κάποιον. Οι ιερείς είναι άνθρωποι, πρέπει κι αυτοί να γίνονται ένα με τον λαό».

Όπως επεσήμανε ο ίδιος, ο ιερέας που εμφανίστηκε στην παράστασή του ήρθε με τη θέλησή του, δεν συμμετείχε σε κανενός είδους σκηνοθεσία και δεν ένιωσε προσβεβλημένος από το χιουμοριστικό σχόλιο.

«Ο άνθρωπος ήρθε στην παράσταση μόνος του. Δεν έγινε κάτι στημένο. Το ότι κάποιος τρίτος κάνει μήνυση, ένας άσχετος, δεν νομίζω ότι εκπροσωπεί επίσημα την Εκκλησία.

Έχω ενημερώσει τον δικηγόρο μου και ακολουθώ τη νόμιμη οδό. Αυτό. Δεν έχω διάθεση να απαντήσω κάτι παραπάνω. Για μένα είναι μια μέρα στη δουλειά».

«Οι κατηγορίες είναι παντελώς αβάσιμες»

Σύμφωνα με τη δήλωση που εξέδωσε ο δικηγόρος του Αλέξανδρου Τσουβέλα, Ιωάννης Σαμέλης, ο stand up κωμικός δεν προσέβαλε τη χριστιανική πίστη, ούτε υπήρξε τέτοια πρόθεση από την πλευρά του στην παράσταση της Στυλίδας.

Μάλιστα στη δήλωση σημειώνεται ότι «οι ισχυρισμοί περί δήθεν πρόθεσης ιερέων να υποβάλλουν μήνυση εναντίον του εντάσσονται στο πλαίσιο αυτοδιαφήμισης αυτόκλητων, υποτιθέμενων υπερασπιστών της Ορθόδοξης πίστης».

«Ο Αλέξανδρος Τσούβελας, όπως είναι ευρέως γνωστό, προέρχεται από μια βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια, όντας υιός ιερέας, ασπαζόμενος τον Χριστιανισμό και σεβόμενος απολύτως το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην θρησκευτική πίστη.

Με αφορμή παράσταση που έλαβε χώρα στην Στυλίδα, αρνείται κατηγορηματικά την μομφή που του αποδίδεται περί δήθεν προσβολής της Χριστιανικής πίστης και δηλώνει με σαφήνεια τα εξής: Ουδεμία προσβολή υπήρξε προς ιερέα ή προς την Χριστιανική θρησκεία γενικότερα, ούτε σαφώς υπήρξε τέτοια πρόθεση από μέρους του.

Οι κατηγορίες περί δήθεν προσβλητικής συμπεριφοράς του Αλέξανδρου Τσουβέλα προς την Χριστιανική θρησκεία είναι παντελώς αβάσιμες, ενώ οι ισχυρισμοί περί δήθεν πρόθεσης ιερέων να υποβάλλουν μήνυση εναντίον του εντάσσονται στο πλαίσιο αυτοδιαφήμισης αυτόκλητων, υποτιθέμενων υπερασπιστών της Ορθόδοξης πίστης, προσβάλλοντας κατ΄ αυτό τον τρόπο το πρόσωπο του Αλέξανδρου Τσουβέλα, επιφυλασσόμενου αυτού παντός νομίμου δικαιώματός του», ανέφερε αναλυτικά η δήλωση του δικηγόρου του.

Η περίπτωση του « Γέροντ α Πα στίτσιου »

Ο «Γέροντας Παστίτσιος» είχε βρεθεί το 2014 -ελέω σάτιρας- στο εδώλιο και είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 10 μηνών.

Ο Φίλιππος Λοΐζος με το γκρουπ «Γέροντας Παστίτσιος» στο Facebook, διακωμωδούσε αποσπάσματα από τα λεγόμενα του μοναχού Παΐσιου ή τα μετέφραζε σατιρικά.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει από καταγγελίες, της Χρυσής Αυγής και ακολούθησαν παραεκκλησιαστικές οργανώσεις.

Ο Φίλιππος Λοΐζος είχε συλληφθεί το 2012, ύστερα από ερώτηση στη Βουλή του Χρήστου Παππά ο οποίος ζητούσε να προβούν στις «απαραίτητες ενέργειες» οι υπουργοί Παιδείας και Δημόσιες Τάξης, καθώς «ο χρήστης υβρίζει, ειρωνεύεται και προσπαθεί να εξευτελίσει την ιερή μορφή της Ελληνορθοδοξίας, τον γέροντα Παΐσιο».

Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε δέκα μήνες φυλάκιση με αναστολή για το αδίκημα της εξύβρισης θρησκεύματος κατ’ εξακολούθηση.

Τρία χρόνια αργότερα, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο κατά την έναρξη της διαδικασίας έκρινε την εξάλειψη του αξιοποίνου, βάζοντας οριστικό τέλος στην περιπέτεια του Φίλιππου Λοΐζου.

Η υπόθεση του «Παστίτσιου» είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα και είχε προκαλέσει αντιδράσεις από κόμματα, φορείς, πανεπιστημιακούς και εκατοντάδες πολίτες, ενώ ανακοίνωση για την υπόθεση είχε εκδώσει και η Διεθνής Αμνηστία.

Ο Τζίμης Πανούσης και η προσβολή των χρηστών ηθών

Το 1999 ο Τζίμης Πανούσης φωτογραφίζεται ντυμένος αρχιεπίσκοπος για το εξώφυλλο του ΚΛΙΚ. Δαγκώνει ένα μήλο και κρατά την κιθάρα του. Ο ίδιος και οι εκδότες του περιοδικού κατηγορούνται για καθύβριση θρησκεύματος.

Οι κατηγορούμενοι έφυγαν λίγες ημέρες αργότερα από την Ευελπίδων, ομόφωνα αθώοι από το ακροατήριο.

Η πανέξυπνη και καυστική σάτιρα του Τζιμάκου τον φέρνει ουκ ολίγες φορές αντιμέτωπο με το δικαστήριο για θέματα που άπτονται της θρησκείας.

Στις 6 Νοεμβρίου του 2006 μέλη χριστιανικής οργάνωσης κατέθεσαν μηνυτήριο αναφορά, θεωρώντας ότι ο καλλιτέχνης προσβάλλει τα χρηστά ήθη με την αφίσα της παράστασής του Vasileros Bromas.

Ο Πανούσης παρουσίαζε στην κεντρική αφίσα της παράστασης τον ίδιο να ποζάρει με φωτοστέφανο και ιερατικό ένδυμα, έχοντας κρεμάσει στον λαιμό μια εκκλησιαστική εικόνα, που έφερε τη μορφή μιας κότας.

Μέλη του Ορθόδοξου Συλλόγου «Άγιος Βασίλειος Θεσσαλονίκης», είχαν συγκεντρωθεί έξω από το νυχτερινό κέντρο φωνάζοντας συνθήματα.

«Αν είναι κάτι που ειρωνεύεται τα ιερά και τα όσια της φυλής μας και τις εθνικές επετείους, αυτό πράγματι, είναι καταδικαστέο» δήλωσε ερωτηθείς σχετικά ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ενώ ο τότε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος είχε αναφέρει «όταν η Εκκλησία υβρίζεται, οι πιστοί αντιδρούν και μάλιστα μπορεί να αντιδράσουν και πολύ σκληρά».

Στον Πανούση ασκήθηκαν κατηγορίες για «καθύβριση θρησκευμάτων με έργο τελεσθείσα δια του τύπου και κατ’ εξακολούθηση» και στον ιδιοκτήτη του κέντρου η κατηγορία της άμεσης συνεργίας στις παραπάνω πράξεις.

Τελικά, ο Τζίμης Πανούσης αθωώθηκε.

Το κατέβασμα του “ Corpus Christi “

Στις 12 Οκτωβρίου 2012 συνεχίζονται στο θέατρο Χυτήριο οι παραστάσεις του έργου του Τέρενς ΜακΝάλι “Corpus Christi“, οι οποίες είχαν ξεκινήσει τον Ιούνιο.

Έπειτα από μισό μήνα συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας, κάθε βράδυ που υπήρχε παράσταση, με αποτέλεσμα την παρεμπόδισή της, και ενώ ηθοποιοί, συντελεστές και θεατές της προπηλακίζονται, το έργο κατεβαίνει την 1η Νοεμβρίου.

Το γεγονός προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση κατά της λογοκρισίας.

Στις 16 Νοεμβρίου ασκείται δίωξη για «καθύβριση θρησκεύματος και κακόβουλη βλασφημία», έπειτα από μήνυση που είχαν καταθέσει ο μητροπολίτης Πειραιώς και τέσσερις βουλευτές της Χρυσής Αυγής.

Με μία, έντονα συναισθηματικά, ανακοίνωση η Βάσια Παναγοπούλου και ο Λαέρτης Βασιλείου γνωστοποίησαν ότι οι παραστάσεις του θεατρικού έργου Corpus Cristi στο Χυτήριο τελείωσαν, μετά από τρεις εβδομάδες.

Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Δεν ήταν πρόθεσή μας ούτε να προκαλέσουμε το ”θρησκευτικό συναίσθημα” ούτε να δημιουργήσουμε εντάσεις και πολύ περισσότερο να ζήσουμε εικόνες αστυνομοκρατούμενου χώρου θεάτρου. Λυπούμαστε που άθελά μας, άνθρωποι ξυλοκοπήθηκαν, προπηλακίστηκαν, απαξιώθηκαν.

Μας προκάλεσε θλίψη το γεγονός ότι το Χυτήριο έκανε το γύρο του κόσμου με απαξιωτικά σχόλια για τη Δημοκρατία μας. Και βάζοντας πάνω απ’ όλα το καθήκον μας ως Έλληνες πολίτες να προστατέψουμε τη φήμη της χώρας μας αλλά και τη βαθιά πίστη μας στην Ορθοδοξία και τον Χριστιανισμό που είναι η πίστη της αγάπης και της αποδοχής, δεν γίνεται να επιτρέψουμε την παγκόσμια δυσφήμηση που συντελείται με αφορμή την παράστασή μας.

Παλέψαμε σε αίθουσες δικαστηρίων και δικαιωθήκαμε. Αλλά δεν ήταν αρκετό. Συνέχισαν να μας διασύρουν και να βάζουν σε κίνδυνο τους συναδέλφους μας ηθοποιούς, αλλά και το σύνολο των εργαζομένων στο θέατρό μας».

Το βιβλίο « Μν » του Μίμη Ανδρουλάκη

Θύελλα διαμαρτυριών είχε ξεσηκώσει στους χριστιανικούς κύκλους το μυθιστόρημα του Μίμη Ανδρουλάκη Μν 5. Το βιβλίο θεωρήθηκε βλάσφημο αφού παρουσίαζε τον Χριστό να έχει ερωτικές σχέσεις με τη Μαρία τη Μαγδαληνή.

Το ομαδικό κάψιμο αντιτύπων του βιβλίου ακολούθησε η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία δικαίωνε τον Μίμη Ανδρουλάκη για την κυκλοφορία του βιβλίου του «Μν», την απαγόρευση της οποίας είχε ζητήσει με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ο φιλόλογος Μάριος Πηλαβάκης ως μέλος του Ορθόδοξου Κέντρου Πατερικών Μελετών «Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός».

Στις 22 Ιουνίου 2000, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε ως αβάσιμες τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που είχαν κατατεθεί για την απαγόρευση της κυκλοφορίας του βιβλίου.

Ενάγοντες το Ελληνορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας (ΕΛΚΙΣ), η Ιερά Μονή Εσφιγμένου του Αγίου Όρους και οι ιδιώτες Άννα Θεμιστοκλή, Ευστράτιος Ψυχογιός και Ιγνάτιος Μωραΐης, οι οποίοι διατείνονταν ότι το περιεχόμενο του βιβλίου είναι υβριστικό, βλάσφημο, ασέβαστο, αντιπαιδαγωγικό, προδοτικό, κατάπτυστο, αισχρό, προϊόν σεξουαλικών απωθημένων, που καθυβρίζει τον Θεό, τον Ιησού Χριστό και εκφράζει με λύσσα το αντιχριστιανικό μένος και πάθος του βλάσφημου συγγραφέως.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, το επίμαχο βιβλίο ως έργο τέχνης εξαιρείται από την έννοια του άσεμνου εντύπου και επομένως δεν είναι δυνατή η κατάσχεσή του.

Ο Χριστόφορος Κατσαδιώτης και μια ήττα για τη ΝΙΚΗ

Πιο πρόσφατο παράδειγμα λογοκρισίας, τα έργα του χαράκτη Χριστόφορου Κατσαδιώτη που εξόργισαν τον βουλευτή της Νίκης, Νίκο Παπαδόπουλο. Η θεματική έκθεση «Σαγήνη του Αλλόκοτου» έκανε εγκαίνια στις 22 Ιανουαρίου 2025 στον Ενδιάμεσο Χώρο της Εθνικής Πινακοθήκης.

Έλληνες καλλιτέχνες επιχείρησαν να διεισδύσουν στον σκοτεινό κόσμο του διάσημου Ισπανού ζωγράφου Φρανσίσκο Γκόγια.

Προτού ο βουλευτής εισβάλει στην Εθνική Πινακοθήκη και κατεβάσει τα έργα του Κατσαδιώτη, είχε απευθυνθεί με επιστολή του στη διοίκηση ζητώντας την απόσυρση των εκθεμάτων, ενώ είχε καταθέσει και ερώτηση προς την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Ο Χριστόφορος Κατσαδιώτης υπερασπίστηκε τα έργα του, ισχυριζόμενος ότι ο τρόπος έκφρασής του ήταν «ποιητικός» χωρίς να απεικονίζει κάτι προσβλητικό, ενώ ισχυρίστηκε και ότι στο όνομα της θρησκείας έχουν γίνει πολλά έκτροπα και εγκλήματα και πόλεμοι.

Δήλωσε επίσης ότι χρησιμοποιεί παραμορφωμένη βυζαντινή τεχνοτροπία για να αποδώσει τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης, όχι για προκλητική βλασφημία.

«Ξέρεις πόσοι θρησκευόμενοι μου είπαν “δεν μας πείραξε καθόλου η παραμόρφωση που έχεις κάνει στα έργα“, γιατί σαφώς μιλάμε για παραμόρφωση.

Η παραμόρφωση είναι στοιχείο της εικαστικής έκφρασης. Μέσα από αυτήν μορφοποιείς το συναίσθημά σου και το αποτυπώνεις», είχε δηλώσει ο ίδιος μιλώντας στο ΒΗΜΑ και την Άντα Δαλιάκα.

πρόσθεσε: «Το πρόβλημα δεν είναι τοπικό, δεν εντοπίζεται μόνο στην Ελλάδα. Έτσι είναι και στη Γαλλία και σε όλο τον κόσμο. Στην Αμερική ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών βγήκε πρόσφατα με το σταυρό στο μέτωπο.

Είναι παγκόσμια η πολιτική έμφαση στη θρησκεία κάθε χώρας, με στόχο τη συσπείρωση μιας συντηρητικής μερίδας του κόσμου πίσω της προκειμένου να συντονιστεί η κοινωνία ως ένα κοπάδι.

Να είμαστε όλοι μαζί, να μην ξεφύγει κάποιος γιατί μετά χαλάει η συνταγή… Η θρησκεία χρησιμοποιείται ως εκφοβισμός. Μου γράφουν απίστευτα απειλητικά μηνύματα.

Τις πρώτες ημέρες μετά τον βανδαλισμό στην έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης, τα μηνύματα ήταν εκατοντάδες. Ευτυχώς έλειπα».

Ακολούθησε ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Τη συμπαράστασή τους στον καλλιτέχνη εξέφρασαν οι εργαζόμενοι του Σωματείου Εργαζομένων στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), ενώ και η επιμελήτρια της έκθεσης και διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Συραγώ Τσιάρα δήλωσε ότι «συνέβη μια πράξη βίας και βανδαλισμού που πρέπει να καταδικαστεί από όλους μας».

Στις 5 του Μάη τα έργα επανατοποθετήθηκαν στην Εθνική Πινακοθήκη.