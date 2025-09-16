H γερμανική φίρμα δείχνει να εξελίσσει μια νέα έκδοση επιδόσεων Α6 e-tron η οποία, δείχνει να δημιουργεί περισσότερα ερωτηματικά από όσα απαντά η παρουσία της.

Αρχικά οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η γερμανική φίρμα έχει παγώσει, προς το παρόν τα σχέδια εξέλιξης RS εκδόσεων με αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία, προκρίνοντας ότι οι περιστάσεις δεν είναι ακόμα ώριμες για την υποδοχή τους.

Αντιθέτως έχει εστιάσει στην εξέλιξη εκδόσεων RS με plug-in υβριδική τεχνολογία καθώς ήδη έχουν εντοπιστεί πολλά δοκιμαστικά πρωτότυπα των RS5 και RS6 Avant στα πεδία δοκιμών. Aν λοιπόν τα project με τα διακριτικά RS και αμιγώς ηλεκτρικό πρόσημο έχουν παγώσει μέχρι νεωτέρας, το S6 e-tron έχει ήδη πραγματοποιήσει την πρεμιέρα του τότε η ταυτότητα του συγκεκριμένου πρωτοτύπου με αλάνθαστα σημάδια μιας έκδοσης επιδόσεων, όπως οι τροχοί και το αιχμηρό bodykit, αποτελεί ενός είδους μυστήριο.

Τελικά όμως όχι και τόσο καθώς, απουσία εκδόσεων RS, προφανώς πρόκειται για μια νέα, πιο σκληροπυρηνική παραλλαγή του S6 e-tron η οποία πιθανότατα θα υιοθετήσει τα διακριτικά Performance και θα υπόσχεται υψηλότερες επιδόσεις από το ήδη γνωστό ηλεκτρικό μοντέλο.

Η συγκεκριμένη επιλογή θα εξασφαλίσει στην Audi τη δυνατότητα να προσφέρει περισσότερα για όσους το επιθυμούν χωρίς ταυτόχρονα να «τινάξει την μπάνκα» με το κόστος εξέλιξη μιας ηλεκτρικής RS έκδοσης με αμφίβολη αποδοχή.

Όπως και να έχει το σίγουρο είναι ότι το συγκεκριμένο πρωτότυπο θα προσφέρει πάνω από 551 ίππους του γνωστού S6 e-tron που σε συνδυασμό με μια σειρά αλλαγών στην ανάρτηση αλλά και στην «χαρτογράφηση» των κρίσιμων συστημάτων θα αναζητήσει νέα όρια για το μοντέλο.

Φωτογραφίες: Automedia