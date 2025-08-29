Μετά την αποκάλυψη του νέου Q3 στην παραδοσιακή SUV έκδοσή του, η Audi προχωρά στην συμπλήρωση της γκάμας του αποκαλύπτοντας την πιο δυναμική Sportback έκδοση με αμφότερες να κατευθύνονται στην επικείμενη έκθεση του Μονάχου πριν πάρουν θέση στην αγορά. Σε ό,τι αφορά τα καθ΄ημάς αυτό η δυνατότητα παραγγελιών έχει ήδη ανοίξει με την SUV έκδοση να αναμένεται στην χώρα μας από τον Οκτώβριο ενώ η νεοαποκαλυφθείσα Sportback έκδοση θα ακολουθήσει τον Δεκέμβριο.

Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά της νέας προσθήκης, όπως επιβάλλει ο «κώδικας» Sportback η νέα έκδοση διαθέτει μια διαφορετικά σχεδιασμένη οροφή η οποία του εξασφαλίζει μια πιο δυναμική σιλουέτα αλλά και μειώνει το συνολικό ύψος της κατασκευής κατά 2,9 εκατοστά. Η νέα οροφή έχει συμπαρασύρει τη σχεδίαση το πίσω πλευρικών παραθύρων και παρμπρίζ όσο και της απόληξης του στο πίσω τμήμα.

Κατά τα άλλα το Q3 Sportback χαρακτηρίζεται σχεδιαστικά εξίσου από τη «Single Frame» γρίλια, η οποία συνδυάζεται με αιχμηρά LED ημέρας. Τα κεντρικά φωτιστικά σώματα τοποθετούνται χαμηλότερα και «κρυμμένα» πίσω από σκούρο γυαλί και ενσωματώνουν τεχνολογία Digital LED, σε μια νέα εκδοχή υπό σμίκρυνση που σημαίνει ότι κάθε προβολέας φιλοξενεί στο εσωτερικό του 25.600 micro LED μεγέθους όσο το μισό μιας ανθρώπινης τρίχας. Πίσω κυριαρχούν τα γνώριμα OLED με δυνατότητα επιλογής διαφορετικών φωτεινών υπογραφών.

Στα ενδότερα, κυριαρχεί το δίδυμο οθονών των 11,9 και 12,8 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και το infotainment σε ενιαία διαμόρφωση, πίσω από μια κοίλη επιφάνεια. Αυτές βασίζονται σε νέο λειτουργικό, Android Automotive που υπόσχεται να κάνει τα πάντα πιο εύκολα σε ό,τι αφορά τη συνδεσιμότητα αλλά και τις προσφερόμενες υπηρεσίες και δυνατότητες ενώ το σύστημα ενσωματώνει και AI καθιστώντας πιο φυσική την αλληλεπίδραση μέσω φωνητικών εντολών αλλά και πιο πλήρεις τις απαντήσεις.

Όπως και το SUV Q3, το Sportback διαθέτει την ίδια σχεδίαση που έχει μεταφέρει τον επιλογέα ταχυτήτων στα δεξιά του τιμονιού και εξακολουθεί να προσφέρει τη δυνατότητα ελέγχου των core λειτουργιών μέσω μιας σειράς ευδιάκριτων φυσικών διακοπτών πάνω από την κεντρική κονσόλα που λόγω της παραπάνω σχεδιαστικής επιλογής έχει αποκτήσει περισσότερο ωφέλιμο χώρο.

Αντίστοιχη με το SUV Q3 θα είναι και η γκάμα κινητήρων εφαλτήριο για την οποία θα αποτελέσει ο νέος τετρακύλινδρος κινητήρας βενζίνης 1,5 λίτρων που συνδυάζεται με ήπια υβριδική τεχνολογία αλλά και σύστημα αδρανοποίησης των μισών κυλίνδρων όταν δεν απαιτείται η συνδρομή τους, εξασφαλίζοντας απόδοση 150 ίππων.

Την ίδια ισχύ προσφέρει και ο δίλιτρος diesel κινητήρας που εξακολουθεί να αποτελεί επιλογή στην γκάμα του Q3 σε μια επίσης εμπροσθοκίνητη υλοποίηση και σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκονται οι νέες εκδόσεις e-hybrid με plug-in υβριδική τεχνολογία, που συνδυάζουν τον κινητήρα 1,5 λίτρου με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας 272 ίππους και 400 Nm ροπής. Το σύνολο συμπληρώνει μπαταρία υψηλής τάσης 25,7 kWh που εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία έως 119 km (για το SUV και 118 χλμ. για το Sportback.

Η δυνατότητα φόρτισης με έως 50 kW DC επιτρέπει αναπλήρωση της μπαταρίας από 10% σε 80% σε λιγότερο από μισή ώρα ενώ το plug-in σύνολο περιορίζει την κατανάλωση καυσίμου σε 1,7 λίτρο/100 χλμ.

Σε επίπεδο πραγκτικότητας η έκδοση Sportback διαθέτει πορτ μπαγκάζ έως 1.289 λίτρων έναντι 1.386 λίτρων στην έκδοση SUV με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ενώ αυτά διαθέτουν και τη δυνατότητα κύλισης προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία.

Τέλος η έκδοση Sportback διαθέτει τις ίδιες επιλογές για την ανάρτηση που συνοψίζονται σε ελατήρια από χάλυβα, τη σπορ διαμόρφωση τους και την πιο σοφιστικέ υλοποίηση με τα αμορτισέρ δύο βαλβίδων αν και οι μηχανικοί της Audi έχουν αναθεωρήσει τη γεωμετρία, προσαρμόζοντας τη στο χαμηλότερο κέντρο βάρος της έκδοσης.