Η γερμανική φίρμα αποκάλυψε ένα επιβλητικό όσο και εντυπωσιακά αφαιρετικό πρωτότυπο το οποίο αναλαμβάνει να προλογίσει μια νέα εποχή για την Audi και την φιλοσοφία της η οποία θα αλλάξει τόσο την εικόνα όσο και την αίσθηση που έχουμε για την μάρκα.

Το Audi Concept C, όπως ονομάζεται, συστήνεται ως η απαρχή ενός νέου ταξιδιού που θα επαναπροσδιορίσει την αισθητική όλων των μελλοντικών Audi αλλά και ως προπομπός για ένα νέο, ηλεκτρικής τεχνολογίας roadster μοντέλο που θα λειτουργήσει ως πνευματικός απόγονος του TT αλλά και του R8.

Ως επιρροές του Concept C το οποίο, όπως εύκολα υποθέτει κανείς σχεδιάστηκε από λευκό χαρτί, αναφέρονται το αγωνιστικό της δεκαετίας του 1930 Auto Union Type CC και φυσικά το TT.

Η επίδραση της πρώιμης Αuto Union εποχής της Audi είναι παραπάνω από σαφής στην στενή, κάθετη παραλληλόγραμμη γρίλια η οποία περιστοιχίζεται από λεπτά φωτιστικά σώματα, αποτελούμενα από τέσσερα απλά γραφικά στοιχεία σε πλήρη αντίθεση με τις περίτεχνες υλοποιήσεις των σημερινών Audi.

Αυτό που ίσως θυμίζει περισσότερο το TT είναι το μπροστινό παρμπρίζ και ο τρόπος που καταλήγει σε καπό και οροφή η οποία παρεμπιπτόντως είναι αναδιπλούμενη.

Σε προφίλ το Concept C θυμίζει αρκετά αυτό του R8 αν και στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με ένα σαφώς πιο κοντό μεταξόνιο σε συνδυασμό με μεγαλύτερους προβόλους όπως συμβαίνει σε μια τυπική compact κεντρομήχανη κατασκευή. Την ίδια επιρροή φαίνεται να έχει και το πίσω παρμπρίζ με τις χαρακτηριστικές γρίλιες, ένα μοτίβο που σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να αναμένεται σε έκδοση παραγωγής.

Εξίσου αφαιρετικό και απλό είναι και το πίσω τμήμα που αφήνει όλη την μεγαλοπρέπεια του πλάτους της κατασκευής εκτεθειμμένη με δύο απλά φωτιστικά σώματα και μόνο δύο πτυχώσεις στα άκρα του ως συμπλήρωμα των πίσω φτερών. Κρίσιμη λεπτομέρεια το σήμα της Audi, οι τέσσερις κρίκοι που επιστρέφουν στην γνώριμη χρωμιωμένη εκδοχή τους αντί της ματ των τελευταίων ετών.

Στα ενδότερα κυριαρχεί η ίδια γεωμετρική απλότητα και ο μινιμαλισμός με ιδιαίτερη έμφαση στα υλικά που εναλλάσσονται από ύφασμα σε δέρμα και αλουμίνιο. Εντύπωση προκαλεί η διακριτική παρουσία των οθονών που περιορίζονται σε ένα αναδιπλούμενο «κρυμμένο» infotainment με μικρή οθόνη που ανοίγει μόνο όταν το επιθυμεί ο οδηγός του και μια επίσης μικρή σε μέγεθος οθόνη για τον πίνακα οργάνων η οποία μπορεί να απενεργοποιηθεί επίσης. Η μόνη ένδειξη που μένει πάντα φωτεινή στον θάλαμο επιβατών, είναι αυτή της ταχύτητας η οποία εμφανίζεται μόνιμα πάνω από τον πίνακα οργάνων, δημιουργώντας μια ευπρόσδεκτη «ησυχία» στην εποχή της παντοδυναμίας των οθονών.

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές του, από το Concept C θα προκύψει ένα διθέσιο sportscar το οποίο αναμένεται να περάσει στην παραγωγή το 2027.

«Δεν θα δημιουργούμε πλέον σχεδιαστικές μελέτες. Όταν δείχνουμε κάτι θα είναι ουσιαστικό και κάθε τι που δείχνουμε θα έχει ένα προϊόν πίσω του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Gernard Dollner επικεφαλής της γερμανικής φίρμας.

Προς το παρόν η γερμανική φίρμα δεν δίνει στοιχεία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μοντέλου, ωστόσο με δεδομένο ότι η Porsche εξελίσσει την αρχιτεκτονική που θα φιλοξενήσει τις ηλεκτρικές Porsche Boxster και Cayman με ορίζοντα το 2026, η Audi θα μπορούσε να έχει μια βάση να εκμεταλλευτεί.

Πλην όλων των παραπάνω, αξίζει να σημειωθεί ότι το Concept C είναι ενός είδους δήλωσης των προθέσεων του νέου επικεφαλής σχεδιασμού της Massimo Frascella ο οποίος αντικατέστησε το Marc Lichte που ήταν μέχρι πρότινος υπεύθυνος για την αισθητική των μοντέλων της γερμανικής φίρμας.

Το πρώτο δείγμα γραφής του Massimo Frascella ως έκδοσης παραγωγής αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του 2027 με την μορφή αυτού ακριβώς του sportscar σε συνδυασμό με ηλεκτρική τεχνολογία.