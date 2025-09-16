5 το πρωί: Καραλής από ασήμι – Κατασχέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Στο Αιγαίο το Πίρι Ρέις
Μπορεί το τουρκικό ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις που αναμένεται να βγει για έρευνες σε περιοχές που απλώνονται δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και έως τη νησίδα Καλόγερος να βάλει τέλος στα «ήρεμα νερά» του Αιγαίου; Πέντε χρόνια μετά την κρίση με το Oruc Reis η Άγκυρα θα τραβήξει ξανά το σχοινί;
1
Δεσμεύεται η περιουσία της Πόπης Σεμερτζίδου
- «Πρεμιέρα» για την Εξεταστική: Ξεκίνησε τις εργασίες της η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την πρώτη κιόλας ημέρα σημειώθηκε μετωπική σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, ακόμη και για τη μονοκομματική συγκρότηση του προεδρείου. Η αντιπολίτευση ζήτησε διακομματική σύνθεση, αίτημα που απορρίφθηκε από την πλειοψηφία. Πρόεδρος εξελέγη ο Ανδρέας Νικολακόπουλος (ΝΔ), αντιπρόεδρος η Μαρία Συρεγγέλα (ΝΔ) και γραμματέας η Ιωάννα Λυτρίβη (ΝΔ).
- Δεσμεύσεις και έλεγχοι: Παράλληλα, πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με επικεφαλής τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά το έως πρότινος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Πόπη Σεμερτζίδου, σχετικά με επιδοτήσεις που έλαβε. Σύμφωνα με πληροφορίες, με εντολή του προέδρου της Αρχής δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, καθώς, βάσει των ευρημάτων της έρευνας, τα ποσά εμφανίζονται να μην έχουν διατεθεί για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς για τους οποίους καταβλήθηκαν.Συνολικά, δεσμεύονται αυτοκίνητα Porsche και άλλα, καθώς και πολλά ακίνητα που ανήκουν στην οικογένεια της Σεμερτζίδου, αφότου ελέγχθηκαν τόσο η ίδια όσο και ο σύντροφος της και μέλη της οικογενείας της.
- Τι απαντά η ίδια; Η Πόπη Σεμερτζίδου δήλωσε πως «Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα», εκφράζοντας αγανάκτηση για το ότι, όπως υποστηρίζει, το όνομά της ενεπλάκη αδίκως.
2
Η Τουρκία βγάζει το Πίρι Ρέις στο Αιγαίο
- Φουντώνει ξανά το Αιγαίο: Τη δική της θεώρηση, που αντιτίθεται στις βασικές προβλέψεις του Δικαίου της Θάλασσας για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο, επαναφέρει εμμέσως η Άγκυρα με την αναμενόμενη έξοδο του ωκεανογραφικού σκάφους «Πίρι Ρέις» για έρευνες σε περιοχές δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και έως τη νησίδα Καλόγερος.
- Άμεση ελληνική αντίδραση: Τα στίγματα των τουρκικών ερευνών, που εκτείνονται από την περιοχή των Δαρδανελίων έως το βορειοανατολικό Αιγαίο, προκάλεσαν την άμεση απάντηση της Αθήνας με την έκδοση ελληνικής NAVTEX. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι αρκετές από τις θέσεις που περιλαμβάνει η τουρκική οδηγία εμπίπτουν εντός της ελληνικής δικαιοδοσίας. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά την πορεία του «Πίρι Ρέις» και βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για κάθε εξέλιξη επί του πεδίου.
- Πρόκληση με timing: Το «Πίρι Ρέις» αναμένεται να κινηθεί στην περιοχή της νησίδας Καλόγερος, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και μόνιμου πεδίου βολής. Παράλληλα, αμφισβητείται η νομιμότητα έκδοσης της τουρκικής NAVTEX από τον σταθμό της Σμύρνης, καθώς πρόκειται για περιοχή που καλύπτεται από την ευθύνη του ελληνικού σταθμού της Λήμνου. Η χρονική συγκυρία συνδέεται με την επίσημη πρόταση της Chevron για έρευνες νότια της Κρήτης, αλλά και με την ανακίνηση του ζητήματος της ενεργειακής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου.
3
Ένοχοι οι προστατευόμενοι μάρτυρες της Novartis
- Ένοχοι οι προστατευόμενοι μάρτυρες: Οκτώ χρόνια μετά τις ανυπόστατες, όπως αποδείχθηκε δικαστιά, καταγγελίες για δωροληψίες 10 πολιτικών από τον φαρμακευτικό κολοσσό Novartis, που προκάλεσαν πολιτικές αντιδράσεις και δικαστικές διαδικασίες έως και το Ειδικό Δικαστήριο, οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες καταδικάστηκαν σήμερα για ψευδείς καταθέσεις. Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης με τριετή αναστολή: 25 μήνες στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και 33 μήνες στη Μαρία Μαραγγέλη.
- Τι υποστήριξαν: Οι δύο κατηγορούμενοι κράτησαν διαφορετική γραμμή υπεράσπισης. Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης απέδωσε όσα είχε καταθέσει σε πληροφορίες που έλαβε από τον Κωνσταντίνο Φρουζή, ενώ η Μαρία Μαραγγέλη επανέλαβε τις καταγγελίες της για ορισμένους πολιτικούς. Από πλευράς υπεράσπισης πολλών πολιτικών τονίστηκε ότι η επιμονή της Μαραγγέλη οφείλεται στο ότι είχε λάβει μεγάλα χρηματικά ποσά.
- Οι αντιδράσεις Βενιζέλου – Σαμαρά: Η απόφαση προκάλεσε την αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο πρώην Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Δικαιοσύνη οφείλει όχι μόνο να τιμωρήσει τους φυσικούς αυτουργούς, αλλά και να αποκαλύψει τους ηθικούς αυτουργούς που, όπως είπε, «σκεύασαν και ενορχήστρωσαν τη σκευωρία της Novartis». Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος του ΠαΣοΚ ανέφερε ότι η καταδίκη αποτελεί ένα βήμα που έγινε «δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση», ενώ επεσήμανε ότι οι «ενορχηστρωτές και τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου».
4
Ασημένιος ο Καραλής - Αποθεώθηκε η Εθνική
- Δεύτερος ο Καραλής: Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε τα 6μ. και κατέκτησε το ασημένιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο. Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής στην ιστορία του επί κοντώ έδωσε μεγάλη μάχη με τον Ντουπλάντις και άγγιξε το Πανελλήνιο ρεκόρ (6,08 μ.). Ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε το έβδομο μετάλλιο της μέχρι τώρα καριέρας του και το πρώτο σε Παγκόσμιο ανοικτού στίβου.
- Νέο Παγκόσμιο ρεκόρ από τον Ντουπλάντις: Ο Μόντο Ντουπλάντις, αφού κατέκτησε την πρώτη θέση στο βάθρο, έσπασε για 14η φορά το παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ και ξεπέρασε τα 6.30μ. στο Τόκιο. Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Τόκιο ανέβασε τον πήχη στο 6,30μ και κατάφερε να τον ξεπεράσει με την τρίτη προσπάθεια. Ο Εμμανουήλ Καραλής και οι υπόλοιποι έτρεξαν αμέσως να τον αγκαλιάσουν και να πανηγυρίσουν μαζί του.
- Η μεγάλη επιστροφή της Εθνικής: Η «επίσημη αγαπημένη» επέστρεψε το μεσημέρι της Δευτέρας από τη Λετονία έχοντας στις αποσκευές της το χάλκινο μετάλλιο από το EuroΒasket. Η υποδοχή της έγινε υπό τους ήχους του «Final Countdown». Πρόκειται για το τραγούδι που συνδέθηκε με το χρυσό στη διοργάνωση του 1987. Ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του βγήκαν, παρέλαβαν από μία ανθοδέσμη και το καθιερωμένο αναμνηστικό.
5
Μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
- Η απόφαση: Στην ανάγκη συντονισμού των δράσεων για την αντιμετώπιση εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων συμφώνησε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τους περιφερειάρχες της χώρας, στη μεταξύ τους σύσκεψη. Όπως δήλωσε μετά το τέλος της συνάντησης ο αρμόδιος υπουργός, Κώστας Τσιάρας, ορίστηκαν ομόφωνα οι άξονες κινητοποίησης για τον περιορισμό της ζωονόσου, οι οποίες θα εφαρμοστούν για τις επόμενες δέκα ημέρες.
- Τα μέτρα: Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία σταθμών απολύμανσης σε κεντρικές οδούς και βασικές διόδους μετακίνησης ζώντων ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος, καθώς και η εντατικοποίηση των ελέγχων από τους κτηνιάτρους σε περιοχές που είχαν κρούσματα. Μάλιστα, κάθε διαδικασία θα συνοδεύεται από την έκδοση πιστοποιητικού απολύμανσης, ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα και η τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας.
- Το μοντέλο: Σχολιάζοντας την απόφαση, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα «μοντέλο που είχε εφαρμοστεί για την πανώλη πέρυσι και το οποίο πέτυχε» προσθέτοντας ότι «γίνεται πόλεμος και στον πόλεμο είμαστε όλοι μαζί».
