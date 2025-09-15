Στην έκδοση ΝAVTEX προχώρησε χθες Κυριακή η Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού. Ειδικότερα, ο σταθμός της Λήμνου εξέδωσε ΝAVTEX σε απάντηση αντίστοιχης τουρκικής ΝAVTEX με την οποία προανήγγειλε ωκεανογραφικές έρευνες από την πλευρά της Τουρκίας.

Ειδικότερα, η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX μέσω του σταθμού της Σμύρνης, ανακοινώνοντας την πρόθεση διεξαγωγής επιστημονικών ερευνών από το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» σε θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου από σήμερα 15 Σεπτεμβρίου 2025 και για το επόμενο δεκαήμερο.

Σύμφωνα με την τουρκική ανακοίνωση, οι έρευνες πρόκειται να διαρκέσουν δέκα ημέρες και αφορούν θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και μέχρι τη νησίδα Καλόγερος, η οποία βρίσκεται μεταξύ Χίου και Άνδρου.

Αμεση ελληνική αντίδραση

Την άμεση αντίδραση της ελληνικής πλευράς και την έκδοση της ελληνικής ΝAVTEX προκάλεσαν τα στίγματα των τουρκικών ερευνών, τα οποία ξεκινούν από την ευρύτερη περιοχή των Δαρδανελίων και φτάνουν έως το βορειοανατολικό Αιγαίο (χωρίς να δεσμεύουν κάποια συγκεκριμένη περιοχή).

Σε επιφυλακή η Αθήνα

Η ελληνική NAVTEX αναφέρει πως αρκετές από τις υποδεικνυόμενες θέσεις της τουρκικής ΝAVTEX εμπίπτουν εντός της ελληνικής δικαιοδοσίας. Η Αθήνα θα παρακολουθεί στενά την πορεία του τουρκικού σκάφους και παραμένει σε ετοιμότητα για τυχόν εξελίξεις επί του πεδίου.

Στη νησίδα Καλόγεος το Πίρι Ρέις

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι το «Πίρι Ρέις» αναμένεται να πλεύσει στην ευρύτερη περιοχή της νησίδας Καλόγερος, η οποία περιλαμβάνεται σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε μόνιμο πεδίο βολής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, κάτι που εδώ και χρόνια προκαλεί την έντονη ενόχληση της Άγκυρας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές αν και το «Πίρι Ρέις» έχει τεχνικά τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τέτοιου είδους έρευνες, η κίνηση της Άγκυρας εγείρει σοβαρά ζητήματα αρμοδιότητας και κυριαρχίας, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της προαναγγελθείσας πορείας του σκάφους αφορά περιοχές εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και πλησίον ελληνικών χωρικών υδάτων.

Παράλληλα, αμφισβητείται και η νομιμότητα έκδοσης της NAVTEX από τον τουρκικό σταθμό Σμύρνης, καθώς πρόκειται για περιοχή που καλύπτεται από την ευθύνη του ελληνικού σταθμού της Λήμνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Η τουρκική NAVTEX εκδόθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά τις εξελίξεις στα νότια της Κρήτης, όπου η αμερικανική Chevron κατέθεσε επίσημη πρόταση για έρευνες σε δύο θαλάσσια οικόπεδα, αδιαφορώντας για τις τουρκικές αντιρρήσεις και το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά και την ανακίνηση του ζητήματος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.