Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας δύο ανηλίκων στην Καλαμάτα, με τις Αρχές να επικεντρώνουν πλέον την έρευνά τους στις συνθήκες υπό τις οποίες τα δύο παιδιά του ζευγαριού παρέμειναν στο δωμάτιό τους χωρίς να αντιληφθούν το αιματηρό περιστατικό. Την ίδια ώρα, ο 41χρονος σύζυγος, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του, αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες.

Μουδιασμένη παρακολουθεί τις εξελίξεις η τοπική κοινωνία της μεσσηνιακής πρωτεύουσας αλλά και ολόκληρη η χώρα, μετά το έγκλημα που αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν γείτονες άκουσαν φωνές και εκκλήσεις για βοήθεια από το διαμέρισμα του ζευγαριού και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή μέσα στην κρεβατοκάμαρα, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο σώμα και το κεφάλι.

Ο 41χρονος σύζυγός της βρισκόταν εντός της οικίας και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ομολόγησε την πράξη του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στο επίκεντρο τα δύο παιδιά

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι την ώρα της δολοφονίας, στο διαμέρισμα βρίσκονταν και τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα παιδιά κοιμούνταν σε διπλανό δωμάτιο και δε φέρονται να αντιλήφθηκαν όσα εκτυλίχθηκαν.

Το στοιχείο αυτό έχει βρεθεί στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν πώς τα παιδιά παρέμειναν σε βαθύ ύπνο, παρά τη βίαιη συμπλοκή που φέρεται να προηγήθηκε και τις φωνές που, σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν από τη γειτονιά.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υποβληθούν σε τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία ή αν υπάρχουν άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν το γεγονός ότι δεν αντέδρασαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες προετοιμάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερωθούν τα παιδιά για την απώλεια της μητέρας τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή παιδοψυχιάτρου και την παρουσία στενών συγγενικών προσώπων, ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη.

Τα στοιχεία που αμφισβητούν τον ισχυρισμό περί αυτοάμυνας

Ο 41χρονος φέρεται να υποστήριξε, κατά την απολογία του στους αστυνομικούς, ότι ενήργησε σε κατάσταση αυτοάμυνας, ισχυριζόμενος πως ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του να βρίσκεται πάνω από το κρεβάτι, κρατώντας μαχαίρι.

Κατά τον ίδιο, ακολούθησε πάλη, στη διάρκεια της οποίας κατάφερε να της αφαιρέσει το μαχαίρι και στη συνέχεια τη χτύπησε θανάσιμα.

Ωστόσο, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα μέχρι στιγμής ευρήματα δε φαίνεται να επιβεβαιώνουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 41χρονος δεν έφερε εμφανή αμυντικά τραύματα, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να επιχείρησε να αλλοιώσει τη σκηνή του εγκλήματος μετά τη δολοφονία.

Οι ερευνητές θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς και τα πορίσματα του ιατροδικαστή, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα.

Ένα περιβάλλον συνεχών εντάσεων

Μαρτυρίες από το περιβάλλον του ζευγαριού κάνουν λόγο για συχνούς καβγάδες και ένταση το τελευταίο διάστημα. Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν ένα σπίτι στο οποίο οι προστριβές ήταν συχνές, ενώ υπάρχουν αναφορές για προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακών συγκρούσεων.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τη σχέση του ζευγαριού, καθώς και πιθανούς λόγους που οδήγησαν στην κλιμάκωση της βίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος φέρεται να επικαλέστηκε προσωπικές υποψίες και ζητήματα που αφορούσαν τη συζυγική τους ζωή, τα οποία, όπως υποστήριξε, αποτέλεσαν αιτία των εντάσεων μεταξύ τους.

Την ίδια ώρα, η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τη δολοφονία της 39χρονης γυναίκας, με συγγενείς, φίλους και γείτονες να αδυνατούν να πιστέψουν την τραγική κατάληξη μιας υπόθεσης που άφησε πίσω της δύο παιδιά χωρίς μητέρα και μια οικογένεια βυθισμένη στο πένθος.

Η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ο 41χρονος αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών για μία υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο κοινωνικό και δικαστικό ενδιαφέρον.