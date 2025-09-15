Για το πόρισμα καταπέλτης από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μίλησε το «γαλάζιο» στέλεχος Πόπη Σεμερτζίδου στο MEGA.

«Τώρα ενημερώθηκα από εσάς για τη δέσμευση των περιουσιακών. Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα. Το καταλαβαίνετε αυτό, ότι δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι, απλά μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος από παντού. Δεν είμαστε από τους εμπλεκόμενους με το 1,7 εκατομμύρια που τους κατασχέσανε τα χρήματα, δεν είχαμε δικαστεί, αυτοί που δικάστηκαν και βγήκανε δικά μας ονόματα που δεν είχαμε πουθενά εμπλοκή», τόνισε η ίδια.

«Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με συγχωρείτε για τον τόνο μου, δεν μου φταίτε εσείς, αλλά έχω αγανακτήσει και το χειρότερο είναι αυτούς τους γονείς μας δεν τους σκέφτεται κανείς; Μου κάνει τρομερή εντύπωση, τι να σας πω δεν ξέρω. Εγώ τώρα παρέδιδα αυτοκίνητα και με παίρνουν τα κανάλια και λέει σας δεσμεύσαν τα αυτοκίνητα. Εντάξει, ό,τι πείτε ρε παιδιά, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή; Νοίκιαζα αυτοκίνητα, τώρα δεν έδωσα, παρέδωσα αυτοκίνητο, δεν ξέρω», καταλήγει.

Δεσμεύεται η περιουσία της

Το πόρισμα, που αναφέρεται σε εξονυχιστικούς ελέγχους για την πολιτευτή και έως πρότινος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Πόπη Σεμερτζίδου, σχετικά με παράνομες επιδοτήσεις που έλαβε οικογενειακά, καταλήγει σε δεσμεύσεις πολυτελών αυτοκινήτων και ακινήτων, εκτός από λογαριασμούς και λοιπά. Συνολικά, δεσμεύονται αυτοκίνητα Porsche και άλλα, καθώς και πολλά ακίνητα που ανήκουν στην οικογένεια της Σεμερτζίδου, αφότου ελέγχθηκαν τόσο η ίδια όσο και ο σύντροφος της και μέλη της οικογενείας της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με εντολή του προέδρου της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία για επιδοτήσεις 1,5 εκατ. ευρώ, καθώς με βάση τα ευρήματα της έρευνας, εμφανίζονται να μην έχουν διατεθεί για παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς για τους οποίους και εισπράχθηκαν. Συνολικά οι ελεγχόμενοι – τέσσερα άτομα – εισέπραξαν από το 2019 ως το 2024 επιδοτήσεις ύψους 2,6 εκατ. ευρώ. Οι δεσμεύσεις της Αρχής, που διερευνά αδικήματα απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, αφορούν και σε αυτοκίνητα που εμπορεύονταν οι ελεγχόμενοι, καθώς και σε 11 ακίνητα, αγροτεμάχια, οικόπεδα και λοιπά.

Τέλος, έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, έρευνα για το σύνολο του ποσού των επιδοτήσεων (2,6 εκατ. Ευρώ), προκειμένου να διαπιστωθεί μήπως χρησιμοποιήθηκαν πλαστά η εικονικά τιμολόγια.

Παράλληλα, η Αρχή συνεχίζει τις έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με δεσμεύσεις περιουσιών, προκειμένου να επιστραφούν τα παρανόμως εισπραχθέντα.