Ο Αρμάντ Ντουπλάντις το έκανε ξανά. Ο απίστευτος Σουηδός έσπασε για 14η φορά το Παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ. Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Τόκιο ανέβασε τον πήχη στο 6,30μ και κατάφερε να τον ξεπεράσει με την τρίτη προσπάθεια.

Στις πρώτες δύο προσπάθειες ο Ντουπλάντις έδειξε ότι έχει το συγκεκριμένο ύψος, αφού έριξε τον πήχη για λεπτομέρειες. Με την τρίτη όμως τον ξεπέρασε και το πανηγύρισε με την ψυχή του.

Ο Εμμανουήλ Καραλής και οι υπόλοιποι έτρεξαν αμέσως να τον αγκαλιάσουν και να πανηγυρίσουν μαζί του.

Πώς έφτασε ο Ντουπλάντις στο νέο παγκόσμιο ρεκόρ

Ο Ντουπλάντις μπήκε στον αγώνα από τα 5,55μ. Όπως συνηθίζει άφησε τα 5,75μ. και πήγε στα 5,85μ. Ακολούθως επέλεξε να αφήσει και τα 5,90. Έπειτα έκανε προσπάθειες στα 5,95μ. και τα 6μ. πριν αποφασίσει να αφήσει τα 6,05μ. για να πάει στα 6,10μ. και τα 6,15μ.

Όλα αυτά τα ύψη τα πέρασε με την πρώτη. Κάτι που του εξασφάλισε το χρυσό μετάλλιο. Στη συνέχεια ο Ντουπλάντις ανέβασε τον πήχη στα 6.30, για να σπάσει το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ. Ύστερα από δύο καταπλητικές, πλην, όμως, αποτυχημένες προσπάθειες, το πέρασε με την τρίτη και έκλεισε μια μεγάλη βραδιά για τον κλασικό αθλητισμό με μαγικό τρόπο.

Να τονίσουμε ότι για το νέο του Παγκόσμιο ρεκόρ ο Μόντο Ντουπλάντις θα λάβει 100.000 δολάρια.