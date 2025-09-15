Πήγε στο Τόκιο όντας ένα από τα φαβορί για να βρεθεί στο βάθρο και το επιβεβαίωσε. Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε τα 6μ. και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.

Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής στην ιστορία του επί κοντώ έδωσε μεγάλη μάχη με τον Ντουπλάντις και άγγιξε το Πανελλήνιο ρεκόρ (6,08 μ.).

Ο Εμμανουήλ Καραλής άφησε τα 5,55μ. και μπήκε στον τελικό από τα 5,75μ. τα οποία και πέρασε με χαρακτηριστική ευκολία. Έπειτα άφησε τα 5,85μ. για να πάει στα 5,90μ. Ο πήχης αποδείχτηκε χαμηλός για αυτόν και τον πέρασε με την πρώτη.

Στα 5,95μ. ο «Μανόλο» φάνηκε αγχωμένος. Τα πρώτα του δύο άλματα ήταν μέτρια με αποτέλεσμα να ρίξει τον πήχη. Ωστόσο, με την τρίτη τον ξεπέρασε και έδωσε συνέχεια στον αγώνα του.

Στα έξι μέτρα συνέχισαν επτά αθλητές. Πέρα από τον Καραλή, δοκίμασαν να ξεπεράσουν τον πήχη στο συγκεκριμένο ύψος οι Ντουπλάντις, Μάρσαλ, Κέντρικς, Κολέ, Γκούτορμσεν και Φλουν. Εκεί ο Μανόλο ξεπέρασε με την πρώτη τον πήχη και συνέχισαν μόνο εκείνος και ο Ντουπλάντις.

Αμφότεροι άφησαν τα 6.05, ο σπουδαίος Σουηδός πέρασε με την πρώτη τα 6,10μ. και στη συνέχεια τα 6,15μ. Ο Μανόλο είχε δύο εξαιρετικά άλματα στα συγκεκριμένα ύψη όμως για λεπτομέρειες δεν κατάφερε να περάσει τον πήχη και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Πρώτο μετάλλιο σε Παγκόσμιο ανοικτού ο Καραλής

Ο Καραλής πήρε το έβδομο μετάλλιο της μέχρι τώρα καριέρας του και το πρώτο σε Παγκόσμιο ανοικτού στίβου.

Ο 25χρονος άλτης έχει κατακτήσει ένα χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο (Παρίσι), ένα ασημένιο (Ναντζίνγκ) και ένα χάλκινο (Γλασκώβη) σε Παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου, ένα χρυσό (Άπελντοορν) και ένα ασημένιο (Κωνσταντινούπολη) σε Ευρωπαϊκά κλειστού αλλά και ένα ασημένιο (Ρώμη) σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού.

Η κατάταξη του τελικού