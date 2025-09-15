Η Κρατική Υπηρεσία Προστασίας (SOP) της Πολωνίας εξουδετέρωσε drone που πετούσε πάνω από ευαίσθητες κυβερνητικές τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων η οδός Parkowa και το Προεδρικό Μέγαρο Belweder, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σε ανάρτησή του στο X, εν μέσω αυξημένων περιφερειακών εντάσεων μετά τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου.

Δύο πολίτες της Λευκορωσίας συνελήφθησαν σε σχέση με το περιστατικό, ενώ η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος, πρόσθεσε ο Τουσκ.

Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η Πολωνία βρίσκεται σε συναγερμό μετά από κύμα ρωσικών drones που εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι παραβιάσεις αυτές οδήγησαν για πρώτη φορά στη κατάρριψη ρωσικών στόχων από δυτικά μαχητικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στην Ουκρανία και αναζωπύρωσαν τους φόβους σε μια περιοχή που παραμένει σε ένταση από τότε που η Μόσχα προχώρησε στον πόλεμο το 2022.

Ο Τουσκ είχε προειδοποιήσει τότε ότι οι παραβιάσεις ήταν «ό,τι πιο κοντά έχουμε βρεθεί σε ανοιχτή σύγκρουση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».