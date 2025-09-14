Για επέκταση του πολέμου κατηγόρησηε τη Ρωσία ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τον συναγερμό που σήμανε σε Πολωνία και Ρουμανία για εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο τους.

«Πρόκειται για προφανή επέκταση του πολέμου από τη Ρωσία», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι η κίνηση αυτή απαιτεί προληπτική δράση από τη Δύση. Η Ρωσία πρέπει να υποστεί τις συνέπειες, συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

Σε ανάρτηση στο Telegram είπε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ήξεραν ακριβώς πού πετούσαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τους, δεν επρόκειτο για αυθαιρεσία κάποιου χαμηλόβαθμου διοικητή.

Μάλιστα προέτρεψε για ακόμη μια φορά τους συμμάχους για επιβολή κυρώσεων και δασμών σε βάρος εμπορικών εταίρων της Ρωσίας, απηχώντας τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Μην περιμένετε πυραύλους πριν πάρετε αποφάσεις»

Ο Ζελένσκι, αφού τόνισε την ανάγκη για δημιουργία κοινού συστήματος ασφαλείας, απευθύνθηκε στους ευρωπαίους συμμάχους. «Μην περιμένετε δεκάδες Shahed (drones) και βαλλιστικούς πυραύλους προτού πάρετε τελικά αποφάσεις» είπε.

Ο ουκρανός πρόεδρος είχε αναφερθεί στο ζήτημα της επιβολής κυρώσεων, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Είπε ότι ήταν αναγκαίο να συρρικνωθεί το εμπόριο ρωσικού πετρελαίου προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτήσει τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων.

Υπό αυτό το πρίσμα επαίνεσε την πρόταση Τραμπ για συντονισμένη δράση κατά της Ρωσίας. «Ζητώ από όλους τους εταίρους να σταματήσουν να αναζητούν δικαιολογίες» για να μην επιβάλουν κυρώσεις, είπε ο Ζελένσκι, απευθυνόμενος σε Ευρώπη, ΗΠΑ, G7 και G20.

Οι κινήσεις Ρουμανίας, Πολωνίας

Το βράδυ του Σαββάτου η Ρουμανία κάλεσε τους κατοίκους της να πάνε στα καταφύγια μόλις παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της από ρωσικό drone. Το drone ανιχνεύτηκε από δύο μαχητικά F-16 της Ρουμανίας «μέχρι να εξαφανισθεί από τα ραντάρ» κοντά στο χωριό Κίλια Βέκε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρουμανίας δεν υπήρξε άμεση απειλή για τον πληθυσμό καθώς το drone δεν πέταξε πάνω από κατοικημένες περιοχές.

BREAKING: Poland issues warning due to threat of Russian drones, sirens activated pic.twitter.com/qC8Hd2yWIH — BNO News (@BNONews) September 13, 2025

Κινητοποίηση υπήρξε και στην Πολωνία εξαιτίας της παρουσίας σμήνους drones. Σύμφωνα με το Reuters πολωνικά και ΝΑΤΟϊκά αεροσκάφη απογειώθηκαν άμεσα, έτοιμα να υπερασπιστούν αν χρειαστεί τον πολωνικό εναέριο χώρο.

⚡️BREAKING: POLAND SCRAMBLES MILITARY JETS OVER DRONE THREAT Lublin Airport has been closed. Air defense units are on high alert on the ground. pic.twitter.com/GQp2Cdd3GQ — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2025

Συναγερμός στο ΝΑΤΟ

Η απειλή επιθέσεων με drones οδήγησε επίσης την Πολωνία να αναπτύξει πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη και να κλείσει το αεροδρόμιο της ανατολικής πόλης Λούμπλιν, τρεις ημέρες αφότου κατέρριψε ρωσικά drones στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη συμμαχικών αεροσκαφών του ΝΑΤΟ.