Μετά την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Κηφισιά. Οι πράσινοι αν και ήταν μπροστά στο σκορ με 2-1 στο Πανθεσσαλικό μέχρι το 79′, γνώρισαν την ήττα με 3-2, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League!

Έτσι, μετά από δύο αγώνες έχουν μόλις έναν βαθμό. Μάλιστα, την ερχόμενη Κυριακή φιλοξενούν τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.

Φάνηκε από την αρχή

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κατέβηκε με τον Μαντσίνι τελικά στο δεξί «φτερό» κι όχι τον Ζουραρί (Τετέ και Πελίστρι ήταν εκτός λόγω τραυματισμών) είδε την Κηφισιά να απειλεί στο 5ο λεπτό με τον Πομπό να αστοχεί εξ επαφής μετά από πάσα του Τετέι. Δύο λεπτά αργότερα οι ρόλοι αντιστράφησαν και οι τυπικά γηπεδούχοι σόκαραν την ομάδα του Βιτόρια. Συγεκριμένα, ο Πομπό έβγαλε στον Τετέι, ο οποίος κέρδισε την κόντρα, μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε εύστοχα για το 1-0.

Ο Παναθηναϊκός σώθηκε από πέναλτι, αφού δεν είχε την ψυχολογία και το μομέντουμ μετά το γρήγορο γκολ της Κηφισιάς και βρήκε από το πουθενά την ισοφάριση. Ο Σιμόν έκανε πέναλτι στον Τζούριτσιτς, το οποίο ο Φωτιάς που ήταν στο VAR κάλεσε τον ρέφερι σε onfield review για να το δει. Ο διαιτητής έδωσε την παράβαση και στο 15ο λεπτό ο Σφιντέρσκι από την άσπρη βούλα έκανε το 1-1.

Θεωρητικά ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να πάρει τα πάνω του και να πιέσει την Κηφισιά για την ανατροπή, αλλά εκτός από δύο καλές φάσεις του Μαντσίνι, που δεν μέτρησαν τελικά ως οφσάιντ, δεν είδαμε κάτι άλλο αξιοσημείωτο. Από την άλλη, η ομάδα του Λέτο ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη στην κόντρα απειλώντας τον Ντραγκόφσκι.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα μετά από… γκολ-δώρο του αντίπαλο τερματοφύλακα. Ο Ραμίρες, σε μία θεωρητικά πανεύκολη φάση, έχασε την μπάλα από τα χέρια του μετά από σέντρα του Κυριακόπουλου και ο Σβιντέρσκι την έστειλε στα δίχτυα σαν σε προπόνηση.

Με το 1-2 υπέρ του, από το πουθενά, ο Παναθηναϊκός ήθελε να καθαρίσει το τρίποντο και να μην μπει σε περιπέτειες.

Ο Βιτόρια έριξε στο ματς τον Ντέσερς, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν έκανε κάτι για να ψάξει το τρίτο γκολ και όσο έμενε το 1-2 η θαρραλέα Κηφισιά απειλούσε. Και η απειλή έγινε… πράξη.

Το πίστεψε η Κηφισιά και δικαιώθηκε

Στο 79ο λεπτό μετά από φοβερή ενέργεια του Τετέι, που ανέβηκε από τα αριστερά και συνέκλινε, ο Παντελίδη, αμαρκάριστος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Όλα τα λεφτά φυσικά ήταν η προσπάθεια του Τετέι που… έκανε πλάκα στους «πράσινους».

Με το χρόνο να τρέχει και την πίεση σε… ασφυκτικά επίπεδα, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε για το τρίτο γκολ για να αποφύγει τη back to back γκέλα, αλλά πλέον ήταν αργά. Αντίθετα, η Κηφισιά έριξε στο καναβάτσο τον Παναθηναϊκό στις καθυστερήσεις και συγκεκριμένα στο 94′ με σκόρερ τον Ούγκο Σόουζα.

Ο τραγικός Παναθηναϊκός έμεινε στον πόντο μετά από δύο παιχνίδια, με την Κηφισιά να παίρνει μία τεράστια νίκη με ανατροπή στην ανατροπή… βυθίζοντας τον Βιτόρια και την ομάδα του στην εσωστρέφεια!