Το «Adolescence», «The Studio», «The Pitt» και το «The Late Show With Stephen Colbert» συγκαταλέγονται στους μεγάλους νικητές της βραδιάς των Emmy.

Το «Adolescence» απέσπασε έξι βραβεία, μεταξύ των οποίων αυτό της καλύτερης μίνι σειράς ή ανθολογίας. Ο Όουεν Κούπερ έγινε ο νεότερος άνδρας που έχει κερδίσει ποτέ σε οποιαδήποτε κατηγορία ερμηνείας, με τη νίκη του ως καλύτερος β’ ηθοποιός (μίνι σειρά ή ταινία ανθολογίας).

Ο εκτελεστικός παραγωγός/σεναριογράφος/πρωταγωνιστήςκέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε μίνι σειρά ή ταινία ανθολογίας, ενώ ηκατέκτησε το βραβείο καλύτερης β’ ηθοποιού για τον ρόλο της στη σειρά. Οκέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας για μίνι σειρά ή ταινία ανθολογίας για το «Adolescence» και ο Γκράχαμ πήρε ακόμη ένα Έμμυ μαζί με τον Τζακ Θορν για το καλύτερο σενάριο.

Ο Σεθ Ρόγκεν κέρδισε τέσσερα Emmy για το «The Studio», μεταξύ αυτών για καλύτερη κωμωδία και καλύτερο ηθοποιό. Κέρδισε επίσης το βραβείο σκηνοθεσίας μαζί με τον Έβαν Γκόλντμπεργκ και μοιράστηκε το βραβείο καλύτερου σεναρίου με τους Γκόλντμπεργκ, Πίτερ Χάικ, Άλεξ Γκρέγκορι και Φρίντα Πέρεζ.



Το «The Pitt» απέσπασε τρία Emmy , συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου δράματος. Ο πρωταγωνιστής Νόα Γουάιλ κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε δραματική σειρά. Σε μια απρόσμενη νίκη, η Κάθριν ΛαΝάσα κατέκτησε το βραβείο καλύτερης β’ ηθοποιού σε δραματική σειρά για το «The Pitt», επικρατώντας απέναντι σε τέσσερις ηθοποιούς του «The White Lotus».

Άλλη μία έκπληξη ήρθε με τον Τζεφ Χίλερ, που κέρδισε το βραβείο καλύτερου β’ ηθοποιού σε κωμική σειρά για το «Somebody Somewhere», αφήνοντας πίσω του τον Χάρισον Φορντ, ο οποίος ήταν υποψήφιος για το πρώτο του Έμμυ.

Το «The Late Show With Stephen Colbert» κέρδισε το βραβείο καλύτερης εκπομπής ποικίλης ύλης/συζήτησης, δύο μήνες αφότου το CBS ανακοίνωσε την ακύρωσή του. Ο ίδιος και η ομάδα του έλαβαν θερμό χειροκρότημα όρθιοι, με πολλούς στο κοινό να φωνάζουν ρυθμικά «Stephen! Stephen!» όταν ανέβηκαν στη σκηνή.

Ο Τραμέλ Τίλμαν έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός που κερδίζει το βραβείο καλύτερου β’ ηθοποιού σε δραματική σειρά, για το «Severance». Η συμπρωταγωνίστριά του, Μπριτ Λάουερ, απέσπασε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε δραματική σειρά.

Η Τζιν Σμαρτ κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε κωμωδία για το Hacks, ενώ η συμπρωταγωνίστριά της Χάνα Αϊνμπίντερ βραβεύτηκε ως καλύτερη β’ ηθοποιός σε κωμική σειρά. Η Κριστίν Μιλιότι από το The Penguin κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε μίνι σειρά ή ταινία ανθολογίας.

Το «The Traitors» θριάμβευσε ως καλύτερο ριάλιτι διαγωνιστικό πρόγραμμα, ενώ το «Last Week Tonight With John Oliver» κέρδισε το Έμμυ για το καλύτερο σενάριο σε εκπομπή ποικίλης ύλης καθώς και για την καλύτερη σεναριοποιημένη εκπομπή ποικίλης ύλης, ξεπερνώντας το Saturday Night Live και στις δύο κατηγορίες. Ωστόσο, το SNL50: The Anniversary Special επικράτησε στην κατηγορία καλύτερο ζωντανό τηλεοπτικό σόου ποικίλης ύλης, ανεβάζοντας τις συνολικές νίκες του SNL στις 112 και τις προσωπικές διακρίσεις του Λορν Μάικλς στις 22.

Ο Άνταμ Ράνταλ κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για δραματική σειρά με το Slow Horses. Στις κατηγορίες σεναρίου, ο Νταν Γκίλροϊ τιμήθηκε για το Andor (δραματική σειρά).

Η 77η τελετή απονομής των Βραβείων Έμμυ, με οικοδεσπότη τον Νέιτ Μπαργκάτζε, μεταδόθηκε ζωντανά πανεθνικά στο CBS από το Peacock Theater στο Λος Άντζελες. Το σόου ήταν επίσης διαθέσιμο σε streaming ζωντανά και on demand στο Paramount+.

Μεταξύ των παρουσιαστών της ζωντανής μετάδοσης της Κυριακής ήταν οι Στίβεν Κολμπέρ, Τζεφ Πρόμπστ και Σίντνεϊ Σουίνι.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Φελίσια Ρασάντ, συμπρωταγωνίστρια του Μάλκολμ-Τζαμάλ Γουόρνερ στο The Cosby Show, άνοιξε το αφιέρωμα In Memoriam με φόρο τιμής στον ηθοποιό που πέθανε τον Ιούλιο.

Οι νικητές

Καλύτερη Δραματική Σειρά : The Pitt (HBO|Max)

: The Pitt (HBO|Max) Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Studio (Apple TV+)

The Studio (Apple TV+) Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας : Adolescence

: Adolescence Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Νόα Γουάιλ – The Pitt

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά : Μπριτ Λόουερ – Severance

: Μπριτ Λόουερ – Severance Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Σεθ Ρόγκεν – The Studio

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζιν Σμαρτ – Hacks

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά : Τράμελ Τίλμαν – Severance

: Τράμελ Τίλμαν – Severance Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά : Κάθριν Λανάσα – The Pitt

: Κάθριν Λανάσα – The Pitt Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά : Τζεφ Χίλερ – Somebody Somewhere

: Τζεφ Χίλερ – Somebody Somewhere Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά : Χάνα Εϊνμπίντερ – Hacks

: Χάνα Εϊνμπίντερ – Hacks Α΄Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Στίβεν Γκράχαμ – Adolescence

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Κριστίν Μιλιότι – The Penguin

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Οουεν Κούπερ – Adolescence

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας : Εριν Ντόχερτι – Adolescence

: Εριν Ντόχερτι – Adolescence Ριάλιτι Παιχνίδι Διαγωνισμού : The Traitors

: The Traitors Variety Σειρά με Σενάριο : Last Week Tonight with John Oliver

: Last Week Tonight with John Oliver Καλύτερο Talk Show: The Late Show with Stephen Colbert