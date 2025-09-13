Οι πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία των Βραβείων Emmy

Η τελετή των Emmy, θεσμός που για πάνω από επτά δεκαετίες έχει αναδείξει την τηλεόραση ως καλλιτεχνική και κοινωνική δύναμη, δεν έχει ποτέ περιοριστεί μόνο στην καταμέτρηση νικητών και υποψηφιοτήτων. Κάθε απονομή, εκτός από τα βραβεία που τιμούν την υποκριτική, τη σκηνοθεσία ή τη συγγραφή, έχει δημιουργήσει στιγμές που ξεφεύγουν από τον τυπικό χαρακτήρα της βραδιάς, μετατρέποντάς την σε ζωντανό μνημείο της τηλεοπτικής ιστορίας. Από τις γκάφες και τα αμήχανα περιστατικά μέχρι τις συγκινητικές αφιερώσεις, τα Emmy (όταν έχουν όρεξη) αποτελούν μια συνεχώς εξελισσόμενη αφήγηση της κουλτούρας και των αξιών της τηλεόρασης.
Η Lucille Ball και τα γυαλιά της
Το 1975, η θρυλική Lucille Ball ανέβηκε στο βήμα για να απονείμει το βραβείο καλύτερης κωμικής σειράς, αλλά ένα μικρό ατύχημα απείλησε να τινάξει τη βραδιά στον αέρα. Όταν διαπίστωσε ότι είχε ξεχάσει τα γυαλιά της, η 64χρονη σταρ αναφώνησε πανικόβλητη: «Ω, είμαι πραγματικά σε μπελάδες!» Τότε, ο Milton Berle της πρόσφερε ένα ποτήρι κρασί λέγοντας: «Κοίτα μέσα από αυτό το γυαλί!» Τελικά, η Lucy κατόρθωσε να φορέσει τα γυαλιά της και να ανακοινώσει τον νικητή: το The Mary Tyler Moore Show, που θα συγκέντρωνε συνολικά 29 Emmy στην ιστορία του.