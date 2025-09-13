Οι πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία των Βραβείων Emmy

Το 1979, ο Alan Alda κατάφερε να αφήσει το στίγμα του με μια απρόσμενη χαρά: έκανε μια «ρόδα» στο διάδρομο για να φτάσει στο βήμα για το βραβείο σεναρίου, μπαίνοντας με στυλ στο πάνθεον των καλύτερων στιγμών των Emmy. Η επιτυχία του με το επεισόδιο Inga του MASH* τον καθιστά τον μοναδικό στην ιστορία που έχει κερδίσει Emmy για υποκριτική, σκηνοθεσία και σενάριο.

Η ανατροπή του Hill Street Blues

Το 1981, η βράβευση του Daniel J. Travanti ως καλύτερου ηθοποιού σε δραματική σειρά για το Hill Street Blues ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Η σειρά, η οποία δεν είχε εκτιμηθεί και πάρει μόλις την 87η θέση από τα 96 προγράμματα prime-time της εποχής, έσπασε το μονοπώλιο του Lou Grant. Το αποτέλεσμα αυτό όχι μόνο έσωσε τη σειρά από πρόωρο κλείσιμο, αλλά έδωσε ζωή σε ένα νέο είδος τηλεοπτικής αφήγησης, που συνδύαζε ρεαλισμό, ένταση και ανθρώπινη ευαισθησία, και καθιέρωσε το Hill Street Blues ως τη μεγαλύτερη θριαμβεύτρια δραματικής σειράς στην ιστορία των Emmy με 26 βραβεία.

Η Candice Bergen και η αφιέρωση στον πατέρα της

Το 1989, η Candice Bergen, κερδίζοντας το Emmy για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά Murphy Brown, αφιέρωσε τη νίκη της στον πατέρα της, τον θρυλικό εγγαστρίμυθο Edgar Bergen. Ανεβαίνοντας στη σκηνή, αφιέρωσε τη βράβευση στον πατέρα της, που είχε φύγει από τη ζωή 11 χρόνια πριν. Η στιγμή αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Edgar Bergen υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος της Ακαδημίας Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών το 1947. Σαράντα δύο χρόνια μετά, η Candice Bergen κατάφερε να κερδίσει για πρώτη φορά το Emmy, ανοίγοντας τον δρόμο για συνολικά πέντε βραβεία για την καλύτερη ηθοποιό κωμικής σειράς, ισοφαρίζοντας τα ρεκόρ των Peter Falk, Carroll O’Connor και Mary Tyler Moore. Η νίκη της ήταν μια στιγμή που συνέδεε τη νέα γενιά με την ιστορική κληρονομιά της τηλεόρασης και τον ρόλο της οικογένειας Bergen στην ιστορία των Emmy. Βέβαια, η σχέση της Candice Bergen με τον πατέρα της ήταν πάντοτε δύσκολη, όπως είχαμε γράψει και στο αφιέρωμά της.

Η αμηχανία της Gillian Anderson

Η Gillian Anderson, παραλαμβάνοντας το Emmy για τη σειρά X-Files, φάνηκε νευρική δίπλα στη Helen Mirren. Όπως αποκάλυψε χρόνια αργότερα, το 2023, η αμηχανία της δεν οφειλόταν μόνο στο βαρύ ιστορικό της συνύπαρξης με μια ηθοποιό της κλάσης της Mirren, αλλά και στο φόρεμά της, που την ανάγκασε να «πηδήξει» πλάγια σαν λαγουδάκι τα σκαλιά της σκηνής. Η εικόνα αυτή, που συνδύαζε χιούμορ, κομψότητα και ανθρώπινη αδυναμία, έγινε instant viral πριν ακόμα υπάρξει η έννοια των social media.

Η Camryn Manheim σε μια από τις πρώτες body-positive στιγμές του θεσμού

Η Camryn Manheim, κερδίζοντας το βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου, ευχαρίστησε τους γονείς της που πλήρωσαν για να σπουδάσει σε δραματική σχολή, ενώ στη συνέχεια έβγαλε ένα τετράδιο και ζήτησε από όλους τους υποψηφίους να υπογράψουν, κλείνοντας τη στιγμή με τη φράση: «Αυτό είναι για όλα τα χοντρά κορίτσια!».

Η Zendaya σπάει τα ρεκόρ

Το 2022, η 26χρονη τότε Zendaya έγινε η νεαρότερη γυναίκα που κέρδισε δύο Emmy για τον ρόλο της στο Euphoria, αλλά και η πρώτη μαύρη γυναίκα που κερδίζει δύο φορές το βραβείο Κορυφαίας Ηθοποιού Δραματικής Σειράς. Στο λόγο της, προχώρησε σε μια συγκινητική αναφορά σε όσους δίνουν των αγώνα τους με τις εξαρτήσεις (ο χαρακτήρας της Ρου στο Euphoria είναι μια έφηβη χρήστης ναρκωτικών). Στην αποδοχή της είπε: «Θέλω να ξέρετε ότι όποιος έχει αγαπήσει τη Ρου ή νιώθει ότι είναι μια Ρου, είμαι πολύ ευγνώμων για τις ιστορίες σας, και τις κρατώ μαζί μου, και τις κρατώ μαζί της».

Glenn Weiss: Μια πρόταση γάμου σε ζωντανή μετάδοση

Η βράβευση του Glenn Weiss το 2018 για την Καλλιτεχνική Σκηνοθεσία συνοδεύτηκε από μια πρόταση γάμου προς τη σύντροφό του, Jan Svendsen, στη σκηνή, δημιουργώντας ένα μοναδικά συγκινητικό και αξέχαστο στιγμιότυπο. Μάλιστα, ο Weiss της έκανε πρόταση με το δαχτυλίδι της αείμνηστης μητέρας του. «Ξέρεις γιατί δε μου άρεσει να σε αποκαλώ κοπέλα μου; Γιατί θα ήθελα να σε αποκαλώ γυναίκα μου», είπε ο σκηνοθέτης και το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Το φιλί της Julia Louis-Dreyfus και Bryan Cranston

Στην τελετή των βραβείων Emmy το 2014, η Julia Louis-Dreyfus ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά για τον ρόλο της στο "Veep". Καθώς πλησίαζε το βήμα, ο Bryan Cranston, πρώην συμπρωταγωνιστής της στη σειρά Seinfeld, την πλησίασε και την φίλησε παθιασμένα. Η στιγμή αυτή, αν και μη σκηνοθετημένη, είχε συζητηθεί προηγουμένως μεταξύ τους και είχαν ζητήσει την άδεια των συζύγων τους πριν την εκτέλεση του αστείου.

Οι σάχλες του Jimmy Kimmel

Κατά τη διάρκεια των βραβείων Emmy το 2022, ο Jimmy Kimmel συμμετείχε σε ένα σκετς όπου υποδυόταν τον μεθυσμένο και "αναίσθητο" παρουσιαστή, ενώ η Quinta Brunson παρέλαβε το βραβείο της για την κωμική σειρά "Abbott Elementary". Καθόλη τη διάρκεια του λόγου της Brunson, ο Kimmel παρέμεινε ξαπλωμένος, προσποιούμενος τον μεθυσμένο. Το σκηνικό αυτό προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς πολλοί θεώρησαν ότι έκλεψε τη στιγμή της Brunson. Ο Kimmel αργότερα ζήτησε συγγνώμη για το αστείο του. Από την άλλη, η Brunson εξήγησε αργότερα σε συνέντευξή της ότι «Γνωρίζω τον Jimmy. Εκείνος μου έδωσε την πρώτη μου δουλειά στην τηλεόραση», τονίζοντας ότι δεν παρεξηγήθηκε.

Kieran Culkin: «Είπες "ίσως" αν κερδίσω»

Το 2023, ο Kieran Culkin κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε Δραματική Σειρά για τον ρόλο του στο "Succession". Κατά την αποδοχή του, ευχαρίστησε τη σύζυγό του, Jazz Charton, και ζήτησε να αποκτήσουν και τρίτο παιδί, λέγοντας: «Σε ευχαριστώ που μοιράζεσαι τη ζωή σου μαζί μου και που μου έδωσες δύο υπέροχα παιδιά. Σε αγαπώ τόσο πολύ! Και Jazz, θέλω κι άλλο. Είπες ‘ίσως’, αν κερδίσω! Σε αγαπώ τόσο!».

Η Amy Poehler και...τα καλλιστεία

Στην τελετή απονομής των βραβείων Emmy του 2011, όταν ανακοινώθηκε το όνομα της Amy Poehler, υποψήφιας για το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά, η κωμικός ανέβηκε στη σκηνή και πήρε πόζα καλλιστείων. Μία-μία, οι υπόλοιπες υποψήφιες ακολούθησαν το παράδειγμά της, και στο άκουσμα του ονόματός τους ανέβηκαν κι αυτές στη σκηνή και πήραν πόζα. Το γέλιο του κοινού και η “ψεύτικη ή αληθινή” χαρά τους έδωσαν ένα διάλειμμα από τη μονοτονία των βραβείων. Η στιγμή αναδείχθηκε σε viral, με την Melissa McCarthy να κερδίζει τελικά το βραβείο για τον ρόλο της στο "Mike & Molly", η οποία «στέφτηκε» ακριβώς όπως οι νικήτριες των καλλιστείων.

Jharrel Jerome: Αφιέρωμα στους "Exonerated Five"

Κατά την αποδοχή του βραβείου Καλύτερου Ηθοποιού σε Μίνι Σειρά για τον ρόλο του στο When They See Us, ο Jharrel Jerome αφιέρωσε τη νίκη του στους πέντε άνδρες που αδίκως καταδικάστηκαν για τον βιασμό της Trisha Meili το 1989, γνωστοί ως "Exonerated Five". Στην ομιλία του είπε: «Το έργο αυτό είναι αφιερωμένο εξ ολοκλήρου σε αυτούς. Τριάντα χρόνια πριν, βρίσκονταν άδικα φυλακισμένοι σε κελί, και σήμερα φορούν κοστούμια από κορυφαίους σχεδιαστές. Τα ονόματά τους επρόκειτο πάντα να αναφερθούν».

Viola Davis: Ιστορική νίκη και μήνυμα για την ισότητα

Η Viola Davis κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Δραματική Σειρά για τον ρόλο της στο How to Get Away With Murder. Κατά την αποδοχή της είπε: «Το μόνο που διαχωρίζει τις έγχρωμες γυναίκες από οποιονδήποτε άλλον είναι οι ευκαιρίες που τους δίνονται», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περισσότερους ρόλους και ευκαιρίες για γυναίκες χρώματος στην τηλεόραση.

Ο αυτοσαρκασμός της Meryl Streep

Κατά την αποδοχή του βραβείου Καλύτερης Ηθοποιού σε Μίνι Σειρά για τον ρόλο της στο Angels in America (όπου ερμήνευσε τέσσερις χαρακτήρες), η Meryl Streep δήλωσε: «Υπάρχουν στιγμές που μέχρι κι εγώ η ίδια νιώθω υπερεκτιμημένη. Αλλά όχι σήμεραααα!».

Το φιλί των Brad Garrett και Garry Shandling

Κατά τη διάρκεια των Emmy του 2003, οι Brad Garrett και Garry Shandling αντάλλαξαν ένα φιλί ως μέρος ενός χιουμοριστικού σκετς, το οποίο αργότερα έγινε γνωστό ως "kiss-gate". Η σκηνή παρωδούσε το διάσημο φιλί μεταξύ της Madonna και της Britney Spears στα MTV Video Music Awards της ίδιας χρονιάς. Ο Garrett είπε αργότερα: «Θέλω απλώς να πω στο CBS, ότι [ο Shandling] αξίζει και την τελευταία δεκάρα που τον πληρώνετε». Το περιστατικό προκάλεσε συζητήσεις και αντιδράσεις στον Τύπο.