«Severance», «Adolescence» και «The Studio»: Αν τα φαβορί των επερχόμενων βραβείων Emmy πρέπει να μπουν σε μια σειρά προτεραιότητας, αυτή είναι μία εναρμονισμένη – βάσει των προγνωστικών της τελευταίας χρονικής περιόδου – τριάδα, με τις σειρές που προορίζονται να κερδίσουν τα περισσότερα βραβεία στα τηλεοπτικά Οσκαρ την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου. Από τον περσινό θρίαμβο του «Shogun» και τις βραβεύσεις των «Baby Reindeer» και «The Bear» φέτος περνάμε σε διαφορετικό μοτίβο.

Ξημερώματα Δευτέρας για εμάς (στις 3.00π.μ. ώρας Ελλάδας), τα βραβεία Emmy που σχετίζονται με τη ζώνη του Primetime αναμένεται να μοιραστούν ανάμεσα στην εκθειασμένη από την κριτική, 2η σεζόν του «Severance» (Apple TV), που διεκδικεί 27 υποψηφιότητες, τις περισσότερες από κάθε άλλη σειρά, τη μίνι σειρά-παγκόσμιο σοκ «Adolescence» (Netflix) για τη βία στους εφήβους σήμερα, που διεκδικεί 13 υποψηφιότητες και την 1η σεζόν της νέας σειράς «The Studio» (Apple TV), σάτιρα της χολιγουντιανής βιομηχανίας που έχει συνολικά 23 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων αυτή του Μάρτιν Σκορσέζε για βραβείο ερμηνείας ως γκεστ σταρ!

Κόλιν Φάρελ και Νόα Γουάιλ

Μιλώντας για ερμηνείες και σειρές που άρεσαν στους τηλεθεατές αλλά και στους κριτικούς, στεκόμαστε στο «ρεύμα» του «The Penguin», υποψήφιου για 24 συνολικά Emmys, με τον ολικά μεταμορφωμένο Κόλιν Φάρελ στον ομώνυμο ρόλο να προπορεύεται άξια στη διεκδίκηση του βραβείου Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε μίνι-σειρά (ισχυρός αντίπαλός του ο Στίβεν Γκρέιαμ του «Adolescence»).

Ιδιαίτερα αγαπητό έχει γίνει στις ΗΠΑ το «The Pitt» (πλατφόρμες MAX, Hulu, Vodafone TV), ιατρικό δράμα σε συνέχειες στην παράδοση της «Εντατικής» με τον πρωταγωνιστή Νόα Γουάιλ εγγυητή ενός νέου, φρέσκου κύκλου ιατρικών δραμάτων. Η ενθουσιώδης υποδοχή του «The Pitt» καθιστά τον Νόα Γουάιλ φαβορί στην κατηγορία του Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Δράμα απέναντι σε έμπειρους πρωταγωνιστές όπως ο Ανταμ Σκοτ («Severance»), ο Γκάρι Ολντμαν («Slow Horses»), ο Πέδρο Πασκάλ («The Last of Us») και ο Στέρλινγκ Κ. Μπράουν («Paradise»).

Αίσθηση έχει κάνει και η 3η σεζόν της κωμικής σειράς «Hacks» (HBO Max) – ήδη αναγνωρισμένη με 10 βραβεία Emmy και φορτωμένη φέτος με 14 υποψηφιότητες. Δυναμική διεκδικήτρια του βραβείου Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμωδία η πρωταγωνίστρια Τζιν Σμαρτ απέναντι στις συνυποψήφιες τις Ούζο Αντούμπα («The Residence»), Κρίστεν Μπελ («Nobody Wants This»), Κουίντα Μπράνσον («Abbott Elementary») και Έιο Εντέμπιρι («The Bear»).

Μισέλ Γουίλιαμς και Κέιτ Μπλάνσετ

Αν αυτά είναι τα τρία βασικά αουτσάιντερ που μπορούν να κάνουν την έκπληξη συγκεντρώνοντας μεγαλύτερο μερίδιο στη μοιρασιά της πίτας των βραβείων, κρατήστε και μία σημείωση για τη μάχη στην κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία ανάμεσα στη Μισέλ Γουίλιαμς, που έφερε εις πέρας ένα δύσκολο έργο ως ετοιμοθάνατη καρκινοπαθής στην αληθινή ιστορία του «Dying for Sex» (Disney+) και τις Κέιτ Μπλάνσετ («Disclaimer»), Μέγκαν Φέιχι («Σειρήνες»), Ρασίντα Τζόουνς («Black Mirror») και Κρίστιν Μιλιότι («The Penguin»). Παράλληλα, μάχη στήθος με στήθος αναμένεται και στις κατηγορίες των Β΄ Ανδρικών και Γυναικείων Ρόλων σε Δράμα όπου τις βραβεύσεις διεκδικούν οι ηθοποιοί του «Severance» και του «The White Lotus» (HBO Max, Vodafone TV).

Χάρισον Φορντ για Emmy

Στιγμή συγκίνησης στην τελετή απονομής των Emmy αναμένεται να είναι αυτή που ο Χάρισον Φορντ, με όλο το βάρος των 83 χρόνων του, θα παραλάβει το πρώτο Emmy της καριέρας του, αυτό του Β΄ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμωδία για τη σειρά «Shrinking» («Η θεραπεία ξέφυγε»). Τα προγνωστικά του δίνουν προβάδισμα με πιθανή ανατροπή από τον Άϊκ Μπάρινχολτζ του «The Studio» ή από τον Εμπον Μος-Μπάκραχ του «The Bear».

Άγνωστο είναι, ωστόσο, αν ο Χαβιέ Μπαρδέμ του ανατριχιαστικού «Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story», καταφέρει να ανατρέψει τις πιθανότητες του (επίσης ανατριχιαστικού) 16χρονου Όουεν Κούπερ του «Adolescence» να έχει τη χαρά του νικητή και το βραβείο Emmy Β΄ Ανδρικού Ρόλου σε ηλικία 16 ετών (θα γίνει ο νεότερος σε ηλικία ηθοποιός που έχει κερδίσει ποτέ βραβείο Emmy ερμηνείας).

Η περίπτωση του «Star Wars: Andor»

Ξεχωριστή περίπτωση στις φετινές υποψηφιότητες των Emmy όσο και στο θέμα της μυθοπλασίας στις πλατφόρμες streaming, αποτελεί η sci-fi περιπέτεια «Star Wars: Andor» (Disney+), που διεκδικεί 14 βραβεία.

Η σειρά, διάρκειας δύο σεζόν, αποτελεί ένα σημαντικό καλλιτεχνικό επίτευγμα για το σύγχρονο τηλεοπτικό πεδίο με την υπογραφή του δημιουργού Τόνι Γκίλροϊ και της ομάδας του, αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι σε ρόλο παραγωγού και πρωταγωνιστή ο Μεξικανός Ντιέγκο Λούνα. Ακόμα κι αν ο τελευταίος δεν είναι υποψήφιος για βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Δράμα (θέση που μάλλον κατέλαβε ο πάντα στιβαρός Στέρλινγκ Κ. Μπράουν του περιπετειώδους «Paradise»), το «Star Wars: Andor» αξίζει να διακριθεί, κατά τη γνώμη μας, για το μεγαλόπνοο, με όρους κινηματογραφικούς, όραμά του και την ιστορία που μεθοδικά αναπτύσσει: ο Γκίλροϊ συνθέτει το πλήρες πορτρέτο μιας κοινωνικοπολιτικής επανάστασης απέναντι σε ένα αυταρχικό καθεστώς, παρατηρώντας και εκθέτοντας όλα εκείνα τα αίτια που διαμορφώνουν έναν επαναστάτη αντιήρωα.

Το όλο εγχείρημα του «Star Wars: Andor», προοίμιο στην ταινία «Star Wars: Rogue One», συμβαδίζει με τις ταραγμένες γεωπολιτικές εξελίξεις της σύγχρονης περιόδου, πιάνει τον σφυγμό της επικαιρότητας και αποτελεί μία υψηλής ποιότητας προσθήκη στο σύμπαν του «Star Wars», γνωστό τόσο ως κορυφαίο επίτευγμα του Τζορτζ Λούκας στο είδος της sci-fi περιπέτειας όσο και ως αφελές – ανά φορές – χολιγουντιανό μεγαθήριο.

Το «Andor» δεν έκανε υψηλά νούμερα στις θεάσεις του κοινού, ίσως λόγω κορεσμού των θεατών από τα τηλεοπτικά παράγωγα των κινηματογραφικών φραντσάιζ. Έχει όμως την εκτίμηση πολλών κριτικών και επαγγελματιών της τηλεόρασης που ενδεχομένως να θέλουν να το επιβραβεύσουν στα Emmy. Κι αυτό θα το διαπιστώσουμε την ερχόμενη Κυριακή. Όσο για το «The Bear», το οποίο έχει 13 υποψηφιότητες, ο πήχης των προσδοκιών είναι χαμηλός με δεδομένο ότι διεκδικεί βραβεία για την 3η σεζόν του που άφησε σε γενικές γραμμές ανάμεικτες εντυπώσεις.

INFO Η 77η τελετή απονομής των Βραβείων Emmy θα πραγματοποιηθεί στο Microsoft Theatre του Λος Άντζελες την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 με οικοδεσπότη τον κωμικό Νέιτ Μπαργκάτζε, σε ζωντανή μετάδοση από το CBS και ταυτόχρονο streaming μέσω της πλατφόρμας Paramount+.